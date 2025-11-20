Villeurbanne : une conférence sur le narcotrafic avec un ex-détenu au Tonkin

L’événement s’inscrit dans le programme financé par la MILDECA, visant à prévenir l’implication des jeunes du quartier dans les trafics de stupéfiants.

La rencontre accueillera Yannick Deslandes, auteur de l’autobiographie Au-delà les murs : 22 ans de prison… et la lumière. Ancien trafiquant, il a passé plus de deux décennies en détention pour des affaires liées aux stupéfiants avant de se tourner vers la prévention de la délinquance.

Lors de cette soirée, il partagera son parcours et expliquera les mécanismes qui mènent les jeunes vers la criminalité. Il présentera également les outils pédagogiques qu’il utilise sur le terrain, dont la reconstitution d’une cellule de prison, un dispositif mobile destiné à illustrer concrètement la réalité de l’incarcération.

Un témoignage qui résonnera forcément plus fort au Tonkin, plaque tournante du trafic de drogue dans l'agglomération lyonnaise et où de nombreux règlements de comptes ont eu lieu ces dernières années, sur fond de guerres de territoires.

La conférence est ouverte à tous, de 18h à 20h, à l’Espace Tonkin, 5 avenue Salvador-Allende. L’entrée est libre.