Villeurbanne : une conférence sur le narcotrafic avec un ex-détenu au Tonkin

L’événement s’inscrit dans le programme financé par la MILDECA, visant à prévenir l’implication des jeunes du quartier dans les trafics de stupéfiants.
La rencontre accueillera Yannick Deslandes, auteur de l’autobiographie Au-delà les murs : 22 ans de prison… et la lumière. Ancien trafiquant, il a passé plus de deux décennies en détention pour des affaires liées aux stupéfiants avant de se tourner vers la prévention de la délinquance.
Lors de cette soirée, il partagera son parcours et expliquera les mécanismes qui mènent les jeunes vers la criminalité. Il présentera également les outils pédagogiques qu’il utilise sur le terrain, dont la reconstitution d’une cellule de prison, un dispositif mobile destiné à illustrer concrètement la réalité de l’incarcération.
Un témoignage qui résonnera forcément plus fort au Tonkin, plaque tournante du trafic de drogue dans l'agglomération lyonnaise et où de nombreux règlements de comptes ont eu lieu ces dernières années, sur fond de guerres de territoires.
La conférence est ouverte à tous, de 18h à 20h, à l’Espace Tonkin, 5 avenue Salvador-Allende. L’entrée est libre.
Ce que je veux dire c'est que sortir continuellement "armée " ne veut rien dire sauf si bien sûr vous avez en tête d'appliquer la "totale ".Signaler Répondre
Si vous n'allez pas au bout du raisonnement autant ne rien dire.
ah si désoleSignaler Répondre
il n'y a pas de justice particulière pour les narcotrafiquants en italie.Signaler Répondre
super l'idée l'état de siège, de l'armée et des juridictions militaires.Signaler Répondre
l'etat de siège. on bloque le quartier et on attend que les habitants se rendent?
on contrôle tous les gens qui entrent ou qui sortent du quartier et....
sur les 2700 points deal en même temps sinon ca sert à rien le trafic se déplacera.
(on fait comment pour le point de deal sur la place derrière la poste aux gratte ciel et ces 5 accès?)
et vite une mise en place d'une juridiction militaire. allez hop cour martiale. (une juridiction est un tribunal)
pour rappel l'armée n'a pas été autorisée à intervenir le 13 novembre.
sinon, la France a déjà une institution pour régler ce genre de problème ca s'appelle la police. avec des gens formés à cela.
a quoi sont formé les militaires.
on fait pareil pour les lycées ou il y a des problèmes de discipline. on remplace les enseignants par des militaires?
"politique" ne veut pas dire honnête ou intelligent. mais comment faire pour passer à la télé.
t'es au courant que la plupart des points de deal ont été démantelés avant de parler ?Signaler Répondre
La plupart des délinquants en ont rien a faire des conférences! Leur métier c'est le Traffic! Ils gagnent en un jour ce que tu gagnes en 1 mois!Signaler Répondre
La solution c'est des sanctions dissuasives pour les vendeurs et les consommateurs!
Un stage d'une semaine pour les juges en Corée du Nord leur ferait du bien!!!!!!!
De la prévention ou le témoignage d'un repentis ?Signaler Répondre
La prévention c'est bien, mais là au Tonkin, les politiques de prévention ont manifestement échouées.
J'aime écouter certains politiques car ils parlent dans le "vide".Signaler Répondre
Là depuis quelques jours certains redemandent l'armée dans les "quartiers" mais ils ne vont pas au bout du raisonnement et s'arrêtent au milieu du gué au final.
Que fera l'armée dans les "quartiers" si vous ne donnez pas les "moyens" à l'armée d'agir? rien elle sera bloquée par tous les blocages institutionnels.
Certains font un pas en avant encore car depuis quelques jours, certains politiques parlent d'Etat d'Urgence... mais ce n'est qu'un pas et on ne va concrètement dans le vif du sujet.
Faut il une justice "particulière" au trafic? Sûrement comme dans beaucoup de pays comme l'Italie.
Mais allons plus loin quelques politiques en parle aussi. Ne faut il pas déclarer dans les zones "sensibles" l'Etat de Siège et donc passer en juridiction militaire. Là on comprendrait alors réellement la demande des politiques de faire intervenir l'armée.
Juste dire "Armée" ne veut au final rien dire, on aimerait que ses politiques disent concrètement et très clairement ce qu'ils veulent exactement en voulant faire intervenir l'armée. C'est un peu resté le cul entre 2 chaises car personne ne sait ce qu'ils ont en tête. Cela serait bien d'avoir des politiques courageux qui disent clairement ce qu'ils veulent et l'assument derrière.
En France on adore les conférences, les réunions, les colloques,,,,,,, problème ce n'est que de la reunionite dont il ne sort jamais rien .La meilleure preuve les réunions Macron qui n ont débouché sur strictement rien a part des shows médiatiques.Signaler Répondre
Au lieu de faire des conférences ils feraient bien de s'en occuper sérieusement , ce qui n'est pas le cas !Signaler Répondre