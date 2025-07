Villeurbanne agit pour prévenir l’entrée des jeunes dans le trafic de drogue

La Ville de Villeurbanne intensifie ses efforts de prévention face à l’emprise des trafics de stupéfiants sur les plus jeunes. Dans le quartier Charpennes-Tonkin, un programme de deux ans, financé à hauteur de 150 000 € par la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), sera mis en place dès la rentrée 2025.

"C’est un programme pour faire en sorte que les plus jeunes ne rentrent pas dans le trafic de drogue", a déclaré le maire Cédric Van Styvendael ce mercredi 23 juillet lors de la présentation de plan aux journalistes. "Ce n’est pas tous les jeunes qui veulent entrer dans le trafic, mais il y a un volume de jeunes au Tonkin qui sont au contact régulier du trafic, et nous voulons les outiller pour qu’ils puissent résister."

Le projet repose sur plusieurs axes : développement des compétences psychosociales dès le CM1, théâtre forum pour déconstruire l’image du dealer, procès fictifs, témoignages d’anciens condamnés, création d’un "café des parents", formation des professionnels, et mise en place d’une cellule de suivi des jeunes exposés.

"L'objectif est que ces enfants ne soient pas les proies des prédateurs du narco trafic qui veulent faire rentrer dès le plus jeune âge des jeunes dans le trafic en commençant à leur payer un kebab et des cannettes et ensuite en les faisant entrer dans le cycle infernal du trafic de drogue qui conduit systématiquement à la prison voir même à être blessé ou tué," a insisté le maire.

"On essaime des graines"

Le plan prévoit de toucher les enfants de 9 à 12 ans dans trois écoles (Nigritelle Noire, Lakanal, Louis-Armand) ainsi que les collégiens du cinéma Bertrand-Tavernier. Il inclut également un réseau local d’acteurs de terrain – éducateurs, enseignants, travailleurs sociaux – pour assurer le repérage et l’accompagnement des situations à risque.

Pour Anne Laybourne, sous-préfète en charge de la politique de la ville, ce programme s’inscrit dans une stratégie globale de lutte contre les trafics : "La lutte contre les trafiquants est une priorité de l’État. Ce qui est fait sur le quartier du Tonkin en est vraiment la preuve." Elle rappelle qu’en six mois, au Tonkin, "cinq points de deal ont été éradiqués et 250 interpellations réalisées," qui ont conduit à 42 incarcérations. A l'heure actuelle il reste encore entre deux et trois points de deal en activité au Tonkin.

Jeremy Flauraud, coordinateur du programme, précise : "L’idée est de pérenniser ces actions. On estime qu’on aura environ un millier d’enfants concernés. [...] On essaime des graines. Peut-être qu’on va en sauver seulement deux ou trois, mais ce sera déjà une victoire."

Le programme villeurbannais sera également déployé dans deux autres quartiers de l’agglomération lyonnaise : le Mas du Taureau à Vaulx-en-Velin et Ville nouvelle à Rillieux-la-Pape, dans le cadre d’une enveloppe totale de 580 000 € débloquée par l’État.