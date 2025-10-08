Villeurbanne : neuf interpellations au Tonkin, un coup porté au trafic de drogue

Ce lundi, les autorités ont continué de pilonner le quartier de Villeurbanne avec la réalisation de neuf interpellations.

Les individus placés en garde à vue sont soupçonnés de prendre part, à des degrés d'implication divers, au trafic sur les points de deal très connus de la rue Jacques-Brel et de l'avenue Antoine-Dutrievoz.

Depuis bientôt un an, une BST composée de 13 agents arpentent les rues du Tonkin pour mettre la pression sur les dealers, de moins en moins présents.