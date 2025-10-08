Villeurbanne : neuf interpellations au Tonkin, un coup porté au trafic de drogue

Ce lundi, les autorités ont continué de pilonner le quartier de Villeurbanne avec la réalisation de neuf interpellations.
Les individus placés en garde à vue sont soupçonnés de prendre part, à des degrés d'implication divers, au trafic sur les points de deal très connus de la rue Jacques-Brel et de l'avenue Antoine-Dutrievoz.
Depuis bientôt un an, une BST composée de 13 agents arpentent les rues du Tonkin pour mettre la pression sur les dealers, de moins en moins présents.
Mais oui bien-sûr en attendant ce qu'on voit c'est que de plus en plus de gros toxicos viennent au quartier là où les enfants sortent de l'école, jouent, etc... c'est quoi la prochaine étape un déchet va s'en prendre à un gamin ou une mère de famille ? Il y a encore beaucoup de nettoyage à faire au Tonkin...Signaler Répondre
ils ont beau arpenter les rues ils se déplacent ailleurs car la justice ne fait pas son travail les agents se font défoncer la gueule et incendié les lois ne défendent même pas où est la justiceSignaler Répondre
Envoi la balleSignaler Répondre
y en a marre a chaque fois il faut aller ailleurs pour trouver ce que l'on cherche, c'est pénible à la finSignaler Répondre
A Villeurbanne on se réveille aussi ! Et dire que le Tonkin nous avait été présenté comme devant etre un quartier idéal ? et bien c'est raté messieurs les utopistes de gauche ! en réalité c'est le foutoir !Signaler Répondre
9 interpellés lundi et 10 qui sont revenus mardi...Signaler Répondre