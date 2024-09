Premier déplacement de Fabrice Pannekoucke, nouveau président de Région ? La Fête du Crozet !

Suite à la démission de Laurent Wauquiez, c'est Fabrice Pannekoucke qui a été choisi pour lui succéder.

Laurent Wauquiez a expliqué pourquoi il avait décidé de promouvoir son vice-président à l'Agriculture : "Fabrice a métamorphosé Moûtiers (la ville dont il est le maire en Savoie ndlr). Et je l’ai vu travailler sur les missions confiées, il a toujours réussi".

"Les agriculteurs l’avaient adopté en 3 semaines. Il s’est occupé du tourisme, avec un budget bien géré sans dérive. Et sur la candidature des Alpes aux JO d'hiver 2030, chaque étape a été faite en commun", a poursuivi Laurent Wauquiez devant quelques journalistes triés sur le volet.

"C’est très chouette d’avoir un président alpin, on va passer de la lentille au crozet", concluait le député altiligérien.

Et justement, le crozet ne va pas quitter immédiatement l'alimentation du nouveau président de la Région. "J’ai besoin de parler à mes habitants, c’est très important de soigner cette relation", a prévenu Fabrice Pannekoucke, qui entend également honorer les rendez-vous fixés lorsqu'il était vice-président à l'Agriculture.

"Et je serai à la fête du Crozet de Moûtiers ce week-end", promet le Savoyard, qui réserve son premier déplacement de président à son territoire. "Mais je serai assez vite en Auvergne, c’est très important. J’en ai envie et j’ai envie de trouver des points d’équilibre", conclut-il sur ses débuts attendus.

Fabrice Pannekoucke entend rester proche des habitants. "Je prends autant de plaisir à recevoir des gens, que ce soit pour une ampoule claquée ou un projet à plusieurs millions d’euros", a-t-il brandi.

En tant que président d'une collectivité aussi grande et riche, les problèmes de portes qui grincent et d'ampoules à changer risquent bien de ne plus faire partie de son quotidien.