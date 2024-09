Région Auvergne-Rhône-Alpes : les vice-présidents de Fabrice Pannekoucke

Pas de départ parmi les vice-présidents.

Stéphanie Pernod, qui fut longtemps, y compris cette semaine, l'une des favorites pour succéder à Laurent Wauquiez, reste la 1ère vice-présidente chargée de l'Economie, de la Relocalisation, de la Préférence régionale et du Numérique.

Elle est suivie par l'autre favori malheureux des bookmakers, Nicolas Daragon, vice-président aux Finances, à l'Administration générale, aux Ressources humaines et aux Fonds européens.

Olivier Amrane est le nouveau vice-président à l'Agriculture.

Quant à Laurent Wauquiez, il intègre cet exécutif en tant que conseiller spécial, un rôle qui "donne une possibilité d’échanges renforcés".

Stéphanie Pernod : 1ère VP a l’économie, relocalisation, préférence régionale, numérique

Nicolas Daragon : Finances à l’admin générale, Ressources humaines, fonds européens

Sandrine Chaix : Action sociale, handicap, lutte contre les violences faites aux femmes

Frédéric Aguilera : Transports

Laurence Fautra : Santé

Philippe Meunier : Aménagement du territoire, chasse pêche, Relations internationales, associations patriotiques

Catherine Staron : Lycées, enseignement supérieur

Renaud Pfeffer : Sécurité et sports

Sophie Rotkopf : Culture et patrimoine

Jacques Blanchet : Formation professionnelle et apprentissage

Sylvie Fayolle : Tourisme

Thierry Kovacs : Environnement et écologie positive

Florence Dubessy : Jeunesse, famille, seniors

Olivier Amrane : Agriculture

Marie-Pierre Montoro-Sadoux : Thermalisme et aux associations

Laurent Wauquiez : Conseiller spécial