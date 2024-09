Fabrice Pannekoucke, nouveau président de Région : "J'aime l'ordre, que les choses commencent à l'heure"

Porté aux nues par Laurent Wauquiez qui a "une confiance totale en Fabrice", il sera le vrai patron de la collectivité selon le député de Haute-Loire : "Il est notre président et je serai à ses côtés pour réussir".

Réputé homme de dialogue et jugé sympathique y compris par l'opposition, Fabrice Pannekoucke entend rester le même malgré son nouveau statut. Et à ne pas privilégier Rhône-Alpes aux dépends de l'Auvergne : "Pour moi, il n’y a qu’un seul territoire, on a une région incarnée et qui représente quelque chose".

En demandant le silence lors de l'assemblée plénière jeudi matin, Fabrice Pannekoucke a également révélé une autre facette de ses méthodes de travail : "Je suis ouvert à tous les débats, mais j’aime l’ordre, que les choses commencent à l’heure. Je préfère surprendre en arrivant avant qu’en retard. Je veux que les débats soient propres. Quand on n’a plus la parole, on la ferme !"

Cocasse quand on sait que Laurent Wauquiez est réputé pour ses difficultés à être ponctuel.