Des ossements humains retrouvés sur un chantier à Lyon ? Les archéologues et la police se saisissent de l'affaire

Ce mardi après-midi, le chantier a été interrompu pour une raison inhabituelle rue Bechevelin dans le 7e arrondissement de Lyon. Les ouvriers du BTP sont littéralement tombés sur un os alors qu'ils creusaient le sol selon Actu Lyon.

Plusieurs ossements d'apparence humaine ont été mis au jour.

Immédiatement, les forces de l'ordre ont été prévenues et une enquête a été ouverte par la DIPN du Rhône. Pour les épauler, les archéologues de la Ville de Lyon ont été appelés à la rescousse pour déterminer si ces ossements sont bien humains et tenter de les dater.