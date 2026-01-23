Propreté : la Métropole de Lyon et Bruno Bernard veulent durcir le ton face aux incivilités

Pourtant, la majorité métropolitaine sortante estime disposer de résultats qu’elle juge encourageants depuis 2020 concernant la propreté.

Ce qui n'empêche pas Bruno Bernard d'annoncer un nouveau virage dans sa politique de propreté, promettant désormais d’"aller plus loin" face aux comportements jugés responsables de la dégradation persistante de l’espace public.

Les efforts déployés durant le mandat auraient permis, selon les chiffres avancés par le président écologiste, une baisse de 11% des déchets sur l’espace public et de 23% des dépôts sauvages, ainsi qu’un taux de satisfaction de 78% des habitants concernant la propreté de leur quartier.

Mais ces résultats sont aujourd’hui présentés comme fragiles. En cause, selon la Métropole : la multiplication des incivilités, qu’il s’agisse de dépôts sauvages, de jets de déchets ou de dégradations. Des pratiques qui, toujours selon l’exécutif, dégradent le cadre de vie, alimentent un sentiment d’abandon et mobilisent inutilement les équipes de terrain.

Un guichet unique et des brigades assermentées

Pour répondre à ce constat, la majorité métropolitaine dévoile quatre axes d’action. Premier levier annoncé : la création d’un guichet unique de signalement, destiné aux habitants, pour rendre les démarches plus lisibles, accélérer les interventions et garantir un suivi "transparent" avec des délais annoncés. Difficile de faire pire que Toodego...

Deuxième mesure : la mise en place progressive d’un Pacte métropolitain de propreté, conclu avec les communes volontaires et les autres acteurs intervenant sur l’espace public, comme les bailleurs ou le SYTRAL. Ce pacte doit clarifier les responsabilités de chacun et désigner précisément l’entité chargée d’intervenir selon les situations.

La Métropole prévoit également un plan d’investissement pour renforcer la mécanisation du nettoiement, avec un double objectif : améliorer l’efficacité des interventions et les conditions de travail des agents.

Enfin, l’exécutif annonce l’élargissement du déploiement de brigades d’agents assermentés, dédiées à la lutte contre les incivilités en matière de propreté et de collecte. Ces brigades, expérimentées dans certaines communes, combineraient présence sur le terrain, prévention, contrôles ciblés et verbalisation "lorsque nécessaire".

Bruno Bernard assume clairement ce durcissement du discours. "Nous avons renforcé les moyens, modernisé le nettoiement et obtenu des résultats concrets en matière de propreté. Aujourd’hui, pour protéger durablement le cadre de vie, il faut aller plus loin", affirme-t-il, défendant le guichet unique comme un outil de meilleure coordination entre Métropole et communes.

Et de justifier le recours à des brigades assermentées : "La propreté est l’affaire de tous, et le respect de l’espace public est une condition essentielle du bien-vivre ensemble".

Du côté de Villeurbanne, le maire PS Cédric Van Styvendael, également porte-parole de la campagne métropolitaine, insiste sur la pression démographique et l’évolution des usages. Avec 164 000 habitants, soit 10% de plus qu’en 2017, la ville aurait vu ses besoins en matière de propreté augmenter. Il promet davantage d’agents, du matériel adapté, des délais d’intervention garantis et une hausse du nombre de bornes pour le verre et les vêtements. Un baromètre public de la propreté doit également permettre de rendre compte régulièrement de l’efficacité des mesures.