Propreté : la Métropole de Lyon et Bruno Bernard veulent durcir le ton face aux incivilités

Pourtant, la majorité métropolitaine sortante estime disposer de résultats qu’elle juge encourageants depuis 2020 concernant la propreté.
Ce qui n'empêche pas Bruno Bernard d'annoncer un nouveau virage dans sa politique de propreté, promettant désormais d’"aller plus loin" face aux comportements jugés responsables de la dégradation persistante de l’espace public.
Les efforts déployés durant le mandat auraient permis, selon les chiffres avancés par le président écologiste, une baisse de 11% des déchets sur l’espace public et de 23% des dépôts sauvages, ainsi qu’un taux de satisfaction de 78% des habitants concernant la propreté de leur quartier.
Mais ces résultats sont aujourd’hui présentés comme fragiles. En cause, selon la Métropole : la multiplication des incivilités, qu’il s’agisse de dépôts sauvages, de jets de déchets ou de dégradations. Des pratiques qui, toujours selon l’exécutif, dégradent le cadre de vie, alimentent un sentiment d’abandon et mobilisent inutilement les équipes de terrain.
Un guichet unique et des brigades assermentées
Pour répondre à ce constat, la majorité métropolitaine dévoile quatre axes d’action. Premier levier annoncé : la création d’un guichet unique de signalement, destiné aux habitants, pour rendre les démarches plus lisibles, accélérer les interventions et garantir un suivi "transparent" avec des délais annoncés. Difficile de faire pire que Toodego...
Deuxième mesure : la mise en place progressive d’un Pacte métropolitain de propreté, conclu avec les communes volontaires et les autres acteurs intervenant sur l’espace public, comme les bailleurs ou le SYTRAL. Ce pacte doit clarifier les responsabilités de chacun et désigner précisément l’entité chargée d’intervenir selon les situations.
La Métropole prévoit également un plan d’investissement pour renforcer la mécanisation du nettoiement, avec un double objectif : améliorer l’efficacité des interventions et les conditions de travail des agents.
Enfin, l’exécutif annonce l’élargissement du déploiement de brigades d’agents assermentés, dédiées à la lutte contre les incivilités en matière de propreté et de collecte. Ces brigades, expérimentées dans certaines communes, combineraient présence sur le terrain, prévention, contrôles ciblés et verbalisation "lorsque nécessaire".
Bruno Bernard assume clairement ce durcissement du discours. "Nous avons renforcé les moyens, modernisé le nettoiement et obtenu des résultats concrets en matière de propreté. Aujourd’hui, pour protéger durablement le cadre de vie, il faut aller plus loin", affirme-t-il, défendant le guichet unique comme un outil de meilleure coordination entre Métropole et communes.
Et de justifier le recours à des brigades assermentées : "La propreté est l’affaire de tous, et le respect de l’espace public est une condition essentielle du bien-vivre ensemble".
Du côté de Villeurbanne, le maire PS Cédric Van Styvendael, également porte-parole de la campagne métropolitaine, insiste sur la pression démographique et l’évolution des usages. Avec 164 000 habitants, soit 10% de plus qu’en 2017, la ville aurait vu ses besoins en matière de propreté augmenter. Il promet davantage d’agents, du matériel adapté, des délais d’intervention garantis et une hausse du nombre de bornes pour le verre et les vêtements. Un baromètre public de la propreté doit également permettre de rendre compte régulièrement de l’efficacité des mesures.
Depuis des années on n'a pas vu la pelle ou le balai d'un cantonnier c'est dégoûtant avec les crottes de chien sur tous les trottoirs... à être obligée de laver la canne, les roues des poussettes ou des Charrettes de marché .Signaler Répondre
Pendant 6 ans ils n'ont fait que d'abimer la ville et puis subitement ils ont de grandes théories.......nous ne sommes pas dupes en 2 mois ils vont faire ce qu'ils n'ont pas fait en 6 ans ! quel gâchisSignaler Répondre
J'adore la photo d'illustration... Un jet à haute pression (donc consommant pas mal d'électricité et d'eau) certainement transporté à bord d'un petit camion... pour "nettoyer" des feuilles mortes (mdr). J'aime la technique ultra moderne alors que régulièrement "ceux qui ne sont rien" sont assujettis à des "restrictions" d'eau, qu'on leur reproche même de prendre des douches (dont l'union européenne a déjà réduit drastiquement le débit), qu'on leur interdit d'arroser leur pelouse... alors qu'un bon vieux balais adapté serait mille fois plus efficace et précis. Mais bon, dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'image qui compte, pas l'efficacité ou la logique :-). Au fait... il pleut encore abondamment aujourd'hui... Mais tout le monde sait que le climat en France est bien plus aride qu'au Quatar où maintenant ils peuvent même arroser le désert. Tout ça pour masquer un manque d'investissement criant en France :-)Signaler Répondre
Tout simplement car ce que vous dites est totalement faux... Si une chose est très "biodégradable" et "naturelles" depuis que la vie existe sur terre, ce sont bien les "crottes". Heureusement... Maintenant, je vous laisse dans votre monde de "bisounours" artificiel. Je voulais juste faire remarquer que les pensées "écolos" du moment sont issues de cerveaux dérangés et "hors sol". Allez donc à Davos avec votre jet privé pour discuter des "porcs" qui ont l'outrecuidance de laisser leurs chiens faire une crotte dans la rue... Vous serez aussi ridicule que notre super ex ministre écolo "le hulot" des champs qui avec ses acrobaties en hélicoptère, ses voyages aux quatre coin du monde en avion, ses 4*4, ses résidences secondaires chauffées ou rafraichie toute l'année pour rien qui donnait des leçons de morale au "petit peuple".Signaler Répondre
C'est même plus cynique que ça : depuis 2 ans la métropole a réduit drastiquement les moyens pour gérer la propreté et essayer de fourguer aux villes la responsabilité de le faire avec ses moyens et son argent. Résultats : c'est une catastrophe généralisée et nous n'avons jamais eu des voieries et des espaces publics aussi sales. Merci Bruno !Signaler Répondre
Mais c’est très pratique TOODEGO pour signaler des encombrants etc…Peu de personnes connaissent ce site, qui gagne à être connu!Signaler Répondre
On peut aussi écrire en 2 lignes que les déjections canines ne sont pas biodégradables sur les trottoirs et que les propriétaires de chiens en ville s’apparentent à des porcs.
Pourquoi ne pas dire "déjections canines" ?Signaler Répondre
Mais peu importe... Ce qui est plus amusant, ce sont ceux, soit-disant "écologistes", incapable de faire le lien avec le monde réel et tel qu'il est. Les "Zoonoses" ont été décrite depuis des lustres : très peu de maladies se transmettent des animaux domestiques à l'homme. Par contre les "sur-mulots" (je me met au niveau du langage "écolo", sourires) sont en ville des vecteurs très importants.
Pourquoi dans ces conditions s'en prendre avec haine aux personnes qui ont des chiens ??? L'intolérance est vraiment incroyable dans cette nouvelle société ! Le grand écart avec la réalité est aussi sidéral... Si vous marchez dans une crotte de chien dans la rue, mis à part l'odeur un peu désagréable et le risque non calculé (lol) d'avoir un peu plus de chance dans votre journée selon le pied touché, cela n'a strictement aucune conséquence pour votre santé. Par contre, quand par cupidité la ville réduit le nombre de toilettes publiques pour les humains, les rend payantes et peu accessibles, poussant certains à se soulager dans les rues, c'est autrement plus problématique, car les maladies transmissibles entre humains sont légions.
Je rappelle également que les déjections canines sont biodégradables très rapidement et que la terre est partagée entre de multiples espèces. Il serait bon d'envoyer beaucoup de citadins en stage dans des fermes afin de leur rappeler le "naturel".
Axez plutôt votre rancœur sur les multiples détritus, bouteilles vides, papiers, crachats humains, rats qui pullulent, déjections HUMAINES dans les villes avant de vous en prendre aux chiens ou à leurs maitres... Après la mise au ban de ceux qui boivent un petit verre le soir, de ceux qui fument, les nouvelles cibles des intolérants sont donc les chiens et les personnes qui transpirent un peu trop à votre goût ? Revenez donc au réel ! Et attaquez-vous plutôt à tout ce qui est artificiel... Les immenses encarts publicitaires, les tags, la propagande politique. Sans oublier ce qui est connu depuis de très nombreuses années comme des vecteurs de maladies contagieuses. Croyez-moi, les chiens n'y sont strictement pour rien. Inutile d'imposer des couche-culottes pour chiens :-) Cela n'a strictement aucun rapport avec la vraie propreté...
Bien au contraire : il est démontré que dans une société, les maitres respectueux de leurs animaux de compagnie sont souvent plus humains, plus concernés par les soucis des autres, plus communicatifs et gentils que les autres. Arrêtez-donc votre campagne pseudo "écologique" pour les culpabiliser et commencez donc par les respecter...
Baisse de l'éducation, augmentation de la démographie, montée de l'individualisme encouragée par les politiques, désengagement des pouvoirs publics, immigration incontrôlée, insalubrité galopante, tout est en place pour avoir des villes de plus en plus sales. Le guichet unique est un coup de com, rien d'autre.Signaler Répondre
Dans mon quartier. Il y a un problème récurrent de m.rde de chien. Les rues sont nettoyées régulièrement. La ville fait son travail, mais certains propriétaires de chien ne ramassent pas les déjections de leur animal malgré une campagne d'affichage pour cela et même des sacs mis à disposition. Les mesures pour améliorer la propreté vont dans le bon sens, mais si les gens ne font pas un minimum d'efforts, s'ils ne comprennent pas qu'ils sont aussi responsables de leur cadre de vie, ça ne suffira pas. Certains hélas ont besoin de sanctions pour faire des efforts. Le problème c'est qu'il ne peut y avoir un agent derrière chaque Lyonnais qui promène son chien. C'est trop facile de rejeter toute la responsabilité sur les pouvoirs publics.Signaler Répondre
