A Caluire, il n'y a plus de conseil municipal depuis juin : l'opposition demande au maire de s'expliquer

Or, à Caluire-et-Cuire, les conseillers municipaux n'ont pas eu cette chance depuis le 24 juin dernier. Ce qui veut dire que l'édile Philippe Cochet a omis d'organiser un conseil municipal au 3e trimestre de l'année 2024.

Dans un courrier adressé au maire mais aussi à la préfète du Rhône, l'opposition s'étonne de cette non-convocation pourtant obligatoire. Et rappelle que les années précédentes, la mairie de Caluire avait pour habitude d'organiser une séance du conseil municipal chaque mois d'octobre.

"Les interprétations de cette non-convocation peuvent être multiples, allant de votre situation personnelle (Philippe Cochet a été jugé fin août pour détournement de fonds publics et une peine de prison et inéligibilité a été requise ndlr) à la situation nationale, mais elles ne peuvent justifier le non-respect démocratique. Les citoyens siégeant au sein du Conseil municipal ont été élus régulièrement et de façon républicaine lors du scrutin de 2020. La non-convocation du Conseil municipal constitue, par conséquent, un déni de démocratie et un refus d’expression des élus d’opposition autour des affaires de la commune dans le cadre de l’assemblée municipale", s'emportent Fabrice Matteucci, Xavier Gillard, Marie-Jo Le Carpentier, Florian Faivre, Jérôme Trotignon, Nathan Guedj et Pierre Mégevand dans leur courrier.

Les opposants concluent en sommant Philippe Cochet de s'expliquer sur ce choix de ne pas respecter l'article 5.1 du règlement intérieur de la Ville de Caluire et l'article L2121-7 du code général des collectivités territoriales, mais aussi de "convoquer dans les meilleurs délais le conseil municipal".

La décision du tribunal judiciaire de Paris concernant le maire LR tombera le 11 décembre. Aura-t-il réuni à nouveau son conseil municipal d'ici là ?