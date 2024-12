Près de Lyon : des élèves écrivent au Père-Noël pour demander une AESH

Les élèves de l’école Jean-Moulin de Caluire ont adressé une demande spéciale au Père-Noël : "Cette année, pour Noël, on voudrait plus que des vélos et des consoles de jeux... on aimerait que tu nous envoies deux super AESH à l’école de Jean Moulin ! Ici, 12 copains sont en situation de handicap, leurs AESH sont en arrêt et personne ne les remplace", est-il écrit dans un courrier qui a été déposé ce jeudi matin.

"Ce cri du cœur met en lumière un problème crucial : la pénurie d’Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap (AESH). Ces professionnels, essentiels pour le bien-être et l’équilibre éducatif des enfants en situation de handicap, sont trop peu nombreux, laissant de nombreux élèves sans accompagnement adapté", indique le personnel enseignant, qui demande "une augmentation significative du recrutement d’AESH et la mise en place d’un service de remplacement pour garantir une continuité dans l’accompagnement des enfants".

Une pétition a également été mise en place.