Fermeture de la montée de la Boucle : la Métropole de Lyon prend-elle son temps pour agir ?

Un passage stratégique pour de nombreux habitants souhaitant se rendre en Presqu’île ou pour les patients voulant accéder directement à l’hôpital de la Croix-Rousse. Une situation que le groupe "Inventer la Métropole de Demain" a critiqué dans un communiqué de presse ce mardi 13 mai.

"La Métropole, pourtant si prompte à multiplier les chantiers lorsqu’il s’agit de servir sa politique clivante des mobilités, semble en revanche totalement absente lorsqu’il s’agit de rétablir rapidement un itinéraire indispensable pour les usagers », déclare le groupe "Inventer la Métropole de Demain" dans leur communiqué.

Une fermeture qui entraine de nombreux bouchons dans le secteur et qui "rallonge considérablement le temps de trajet", impactant fortement ses usagers.

"Il est regrettable de constater le manque de réactivité de la part des autorités compétentes face à ce cas de force majeure. L’absence d’informations claires et de perspectives sur la réouverture de cet axe plonge les usagers dans une incertitude injustifiable, aggravant encore la situation pour ceux qui en dépendent quotidiennement. L’urgence commande une réponse forte et rapide, à la mesure des besoins des habitants et des usagers du territoire", conclut les élus du groupe.