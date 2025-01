Près de Lyon : la cérémonie d’ouverture des JO 2030 au Groupama Stadium ?

Les Jeux Olympiques d’hiver de 2030 seront organisés en France et plus particulièrement dans les Alpes françaises du 1er au 17 février 2030. Le comité d’organisation des Jeux étudie les différentes possibilités de lieux pour accueillir le camp de base du COJOP, mais aussi la cérémonie d’ouverture des Jeux.

"Le Groupama Stadium est intéressant pour nous, car toute la technique est réunie sur ce site. Ils ont accueilli des épreuves des Jeux de Paris 2024 et nous avons sur place toutes les mobilités rassemblées pour ce type d’événements", s’exprime le président de la région Aura Fabrice Pannekoucke lors d’une interview de nos confrères du Progrès.

Certains sont favorables à cette idée à l'exemple de que Laurent Wauquiez. D’autres préférerait une cérémonie dans un cadre et une ambiance plus naturelle, peut-être un peu plus proche des Alpes et des montagnes.