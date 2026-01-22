Droit de réponse de BFM Lyon

BFM Lyon est très attachée à l’expression des différents courants de pensée et d’opinions, et veille à offrir à toutes les forces politiques une couverture équilibrée, conformément à ses obligations et à son engagement en faveur du pluralisme.



La candidate à la métropole de Lyon, Tiffany Joncour (RN), est régulièrement invitée sur le plateau de BFM Lyon. Elle a notamment été la principale invitée de l’émission « Lyon Politiques » le 18 décembre 2025, où elle a pu présenter son programme sur une émission d’une durée de 26 minutes.



Le décompte spécifique lié aux élections municipales et métropolitaines de Lyon a été fixé pour rappel au 2 février 2026 par l’Arcom.

À partir de cette date, toutes les listes bénéficieront d’une exposition équitable sur l’antenne de BFM Lyon, conformément aux règles fixées par le régulateur.



Le principal critère pour mesurer la représentativité d’une liste repose sur les résultats obtenus lors du dernier scrutin, soit mars 2020.

À cette occasion, les listes Ecologistes et LR avaient recueilli le plus de voix, justifiant qu’un débat soit organisé en priorité entre ces deux forces politiques.

Les résultats des sondages d’opinion peuvent compléter l’évaluation de l’exposition, mais ne constituent pas le critère principal, dans le cadre du principe d'équité, applicable à partir du 2 février 2026.