BFM Lyon disparaît de la TNT, découvrez pourquoi

Victime du rachat du groupe Altice Media par CMA-CGM, l'antenne locale a en effet disparu de la TNT, au même titre que BFM Alsace.

Sur les télévisions non équipées de box internet, c'est donc un écran noir qui apparaît désormais.

Cela s'explique par le fait qu'une "fréquence TNT ne peut être cédée dans les cinq ans qui suivent son autorisation par l'Arcom" explique BFM Lyon sur son site. Or, la fréquence lyonnaise avait été accordée par l'Autorité de régulation de l'audiovisuel en 2021...

Cela signifiait qu'Altice ne pouvait pas vendre BFM Lyon, ou alors que CMA-CGM renonçait à la diffuser sur la TNT après l'avoir acquise.

"Nous sommes désolés pour ce désagrément. Nous respectons la loi bien sûr. Pour celles et ceux qui ont une box il est possible de continuer à regarder BFM Lyon. BFM Lyon continue d'émettre et reste disponible sur tous les canaux hors TNT", a réagi Philippe Antoine, directeur général de BFM Régions.

L'Arcom va désormais remettre en jeu les fréquences de la TNT libérées par BFM-Lyon et BFM Alsace. Fréquences pour lesquelles CMA-CGM va évidemment se porter candidat, sans l'assurance de les retrouver.

Reste à savoir l'impact sur les audiences de la chaîne locale lyonnaise, pour qui cet écran noir survient en pleine campagne des élections législatives.