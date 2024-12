BFM Paris ferme, BFM Lyon en danger ?

Ce mardi, elle s'est en partie réalisée avec l'annonce de la fermeture de BFM Paris.

Le groupe repris récemment à Patrick Drahi par l'armateur CMA CGM de Rodolphe Saadé prend cette décision qui entraînera l'arrêt de la diffusion de la chaîne locale sur le canal 30 de la TNT dans la capitale à la fin du prochain semestre, et le reclassement de ses 27 journalistes en CDI.

Selon une source citée par La Lettre, l'armateur CMA CGM va faire d'importantes économies car BFM Paris est "une chaîne qui perd de l'argent" et qui "n'a pas trouvé son équilibre financier". Nos confrères évoquent un déficit d'1,9 million d'euros en 2025. Les pertes seraient de l'ordre de 2 à 3 millions d'euros par an.

BFM avait fait le pari de la proximité en lançant progressivement des antennes locales. Et BFM-Lyon avait ainsi vu le jour sur les cendres de TLM en 2019.

Les équipes installées à la Confluence risquent-elles, au même titre que Paris, de subir les foudres de leur nouveau propriétaire, qui se repose notamment sur le caladois Nicolas de Tavernost (ex-M6) pour gérer ce dossier ?

Se dirige-t-on vers une liquidation à moyen terme des neuf autres locales (Lyon, Grand Lille, Grand Littoral, Dici, Marseille Provence, Nice Côte d'Azur, Toulon Var, Alsace et Normandie) ?

"Aujourd’hui, aucune décision n’est prise, il y a un plan stratégique sur l’ensemble des BFM Régions qui est en cours d’élaboration par Philippe Antoine (directeur des dix chaînes locales ndlr)", indiquait en interne le directeur des ressources humaines de RMC-BFM, Jules Neutre.

Même son de cloche, mais avec un poil de pression supplémentaire chez le directeur général délégué à l’information du groupe, Jean-Philippe Baille : "Nous attendons le plan de Philippe Antoine et nous prendrons ensuite une décision. Il y a un sujet depuis des années sur BFM Paris. Vous le savez et nous le savons. Le plan de Philippe Antoine est sur trois ans. Je me laisse le temps de prendre une décision".