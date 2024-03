BFM Lyon change de mains, 100% du capital cédé à un groupe marseillais

Face à une situation d'endettement trop forte, SFR et Patrick Drahi ont cédé Altice Media au groupe marseillais CMA CGM. Ce dernier deviendra propriétaire à 100% du capital de BFM-TV et RMC, mais aussi de BFM Régions et donc de BFM Lyon.

L'armateur marseillais dirigé par le milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé se félicite de cette promesse d'achat et donc de l'opération qui "permettra au Groupe CMA CGM de constituer sur le long terme un Pôle Media de référence avec des contenus d'information, de sport et d'entertainment et dont le projet éditorial, porteur de pluralisme, d'indépendance et d'éthique journalistique, serait tourné vers les grands enjeux de transformation économique, sociétale et territoriale".

Cela fait un an que Patrick Drahi et Rodolphe Saadé négocient cette transaction qui doit être finalisée cet été et dont on ignore encore les répercussions sur l'avenir à court et moyen terme de BFM Lyon, qui emploie une dizaine de journalistes basés dans le quartier de la Confluence.

"Dans les prochains jours, nous viendrons à la rencontre des équipes pour préparer au mieux cette nouvelle aventure", a réagi Arthur Dreyfus, PDG du groupe Altice.

CMA CGM se renforce avec cette acquisition estimée à 1,55 milliard d'euros, qui se rajoute à La Provence et le groupe La Tribune qu'il possédait déjà.

De son côté, Patrick Drahi conserve SFR et son pôle technologies.