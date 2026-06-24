BFM Lyon en danger : une reprise obligatoire sous peine de fermeture d'ici la fin de l'année ?

La rumeur devrait devenir information. Après la fermeture retentissante de BFM Paris en mars 2025, et des coupes dans les moyens alloués aux autres déclinaisons locales, CMA CGM doit annoncer ce jeudi 25 juin un plan de mise en vente de ses neuf chaînes, dont BFM Lyon. Selon Lyon Décideurs, c'est lors d'un CSE que le groupe de Rodolphe Saadé doit officialiser la chose.
Concrètement, les BFM locales chercheront repreneurs, ou fermeront d'ici la fin de l'année 2026. La faute à un modèle économique en souffrance, et des dépenses jugées trop importantes pour CMA CGM.
On ignore encore si le groupe marseillais cherche un seul repreneur, ou s'il envisage de céder chaque locale à des groupes ou personnalités différents.
Reste donc à savoir si BFM Lyon sera sauvée d'ici la fin de l'année, ou si elle cessera d'émettre.
Pour rappel, BFM Lyon avait repris TLM en 2019.
Tout à fait d’accord,cher ami !Signaler Répondre
vu le traitement de l’information sur bfm aucun regret son cousin i24 news va sûrement l’acheter vu la ligne éditoriale est similaire je souhaite le met sort pour les autres médias Cnews jdd frontières et valeurs actuellesSignaler Répondre
Finalement, on a fini par trouver un de leurs plus fidèles téléspectateurs. Vous connaissez bien leurs programmes.Signaler Répondre
Et comme ceux qui commentent les sujets n'en apportent pas souvent mieux...Signaler Répondre
Les parisiens ont remplacé TLM véritable chaîne lyonnaise adieuSignaler Répondre
pas grave je suis sur C new ❤️Signaler Répondre
comme Euronews dommage.Signaler Répondre
bfm a repris TLM est finalement pas assez intéressante. trop de foot. il faut exemple comme France 3 avec diverses reportage local etc.Signaler Répondre
Tout a fait. Dans un direct avant hier, Doucet s'est permis d'appeler la journaliste rousse par son prénom....Ça en dit long sur la porosité de cette chaîne. Quand Doucet est invité c'est tapis rouge, compliments a gogo. Quand c'est Sarselli ou Du palais c'est la soupe a la grimace, les expressions fermées, l'absence de sourire ...SS'ils coulent je ne vais pas les plaindre sauf Axel Aragon car il est réel bogossSignaler Répondre
apres la reprise de tlm en 2019 , c'était une chaine locale intéressante ; mais depuis 2 ou 3 ans , que des redifs de magasines sans intérêts et très peu d'infos locales ; France 3 qui suit le même chemin saura t il en profiter pour redresser la barre ?Signaler Répondre
Surtout ceux composés de militants plutôt que de journalistes.🤪Signaler Répondre
Franchement quand on voient les journalistes de BFM TV , hier rôder comme des charognards sur le site d’une noyade à caluire, on se doute bien que ça sent le cadavre.Signaler Répondre
C'est une très bonne chose que les medias coulent. Ils n'apportent absolument rien de positif à la société.Signaler Répondre
C’est comme le Progrès, quand on fait trop de gauche, quand on ne parle pas de l’actualité qui dérange la gauche, les téléspectateurs vont voir ailleurs...Signaler Répondre
Les porte-parole des écologistes sont en difficulté ? L'un d'eux avait déjà quitté le navire pour rejoindre Doucet.Signaler Répondre
Vu la nullité de ce média,et les bandes annonces qui restent en place pendant X semaines,ça ne va pas me déranger que BFM disparaisse .Les journalistes peuvent s'inscrire à France travailSignaler Répondre
Les employés peuvent commencer à chercher un job...Signaler Répondre
Choose France déjà pour les entreprises françaises ce serait bien !