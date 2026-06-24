Economie

BFM Lyon en danger : une reprise obligatoire sous peine de fermeture d'ici la fin de l'année ?

BFM Lyon en danger : une reprise obligatoire sous peine de fermeture d'ici la fin de l'année ?

Un peu plus d'un an après la fermeture de BFM Paris, CMA CGM compterait fermer toutes ses antennes locales d'ici la fin de l'année, à moins de trouver des repreneurs.

La rumeur devrait devenir information. Après la fermeture retentissante de BFM Paris en mars 2025, et des coupes dans les moyens alloués aux autres déclinaisons locales, CMA CGM doit annoncer ce jeudi 25 juin un plan de mise en vente de ses neuf chaînes, dont BFM Lyon. Selon Lyon Décideurs, c'est lors d'un CSE que le groupe de Rodolphe Saadé doit officialiser la chose.

Concrètement, les BFM locales chercheront repreneurs, ou fermeront d'ici la fin de l'année 2026. La faute à un modèle économique en souffrance, et des dépenses jugées trop importantes pour CMA CGM.

On ignore encore si le groupe marseillais cherche un seul repreneur, ou s'il envisage de céder chaque locale à des groupes ou personnalités différents.

Reste donc à savoir si BFM Lyon sera sauvée d'ici la fin de l'année, ou si elle cessera d'émettre.

Pour rappel, BFM Lyon avait repris TLM en 2019.

Tags :

BFM Lyon

17 commentaires
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Jesiio le 24/06/2026 à 18:19
bonne nouvelle a écrit le 24/06/2026 à 17h54

vu le traitement de l’information sur bfm aucun regret son cousin i24 news va sûrement l’acheter vu la ligne éditoriale est similaire je souhaite le met sort pour les autres médias Cnews jdd frontières et valeurs actuelles

Tout à fait d’accord,cher ami !

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bonne nouvelle le 24/06/2026 à 17:54

vu le traitement de l’information sur bfm aucun regret son cousin i24 news va sûrement l’acheter vu la ligne éditoriale est similaire je souhaite le met sort pour les autres médias Cnews jdd frontières et valeurs actuelles

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Jacques20 le 24/06/2026 à 17:11
Vidalenche a écrit le 24/06/2026 à 14h52

Tout a fait. Dans un direct avant hier, Doucet s'est permis d'appeler la journaliste rousse par son prénom....Ça en dit long sur la porosité de cette chaîne. Quand Doucet est invité c'est tapis rouge, compliments a gogo. Quand c'est Sarselli ou Du palais c'est la soupe a la grimace, les expressions fermées, l'absence de sourire ...SS'ils coulent je ne vais pas les plaindre sauf Axel Aragon car il est réel bogoss

Finalement, on a fini par trouver un de leurs plus fidèles téléspectateurs. Vous connaissez bien leurs programmes.

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Jacques20 le 24/06/2026 à 17:08
lyon avec Zemmour a écrit le 24/06/2026 à 14h06

C'est une très bonne chose que les medias coulent. Ils n'apportent absolument rien de positif à la société.

Et comme ceux qui commentent les sujets n'en apportent pas souvent mieux...

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Pas de regrets le 24/06/2026 à 17:08

Les parisiens ont remplacé TLM véritable chaîne lyonnaise adieu

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pasquoil le 24/06/2026 à 16:00

pas grave je suis sur C new ❤️

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hollywood le 24/06/2026 à 15:22

comme Euronews dommage.

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aimelyon le 24/06/2026 à 15:15

bfm a repris TLM est finalement pas assez intéressante. trop de foot. il faut exemple comme France 3 avec diverses reportage local etc.

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Vidalenche le 24/06/2026 à 14:52
Jeff de Lyon a écrit le 24/06/2026 à 13h52

Les porte-parole des écologistes sont en difficulté ? L'un d'eux avait déjà quitté le navire pour rejoindre Doucet.

Tout a fait. Dans un direct avant hier, Doucet s'est permis d'appeler la journaliste rousse par son prénom....Ça en dit long sur la porosité de cette chaîne. Quand Doucet est invité c'est tapis rouge, compliments a gogo. Quand c'est Sarselli ou Du palais c'est la soupe a la grimace, les expressions fermées, l'absence de sourire ...SS'ils coulent je ne vais pas les plaindre sauf Axel Aragon car il est réel bogoss

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dommage le 24/06/2026 à 14:39

apres la reprise de tlm en 2019 , c'était une chaine locale intéressante ; mais depuis 2 ou 3 ans , que des redifs de magasines sans intérêts et très peu d'infos locales ; France 3 qui suit le même chemin saura t il en profiter pour redresser la barre ?

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Aveuglement militant le 24/06/2026 à 14:25
lyon avec Zemmour a écrit le 24/06/2026 à 14h06

C'est une très bonne chose que les medias coulent. Ils n'apportent absolument rien de positif à la société.

Surtout ceux composés de militants plutôt que de journalistes.🤪

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CHAROGNARD le 24/06/2026 à 14:06

Franchement quand on voient les journalistes de BFM TV , hier rôder comme des charognards sur le site d’une noyade à caluire, on se doute bien que ça sent le cadavre.

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lyon avec Zemmour le 24/06/2026 à 14:06

C'est une très bonne chose que les medias coulent. Ils n'apportent absolument rien de positif à la société.

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La gauche médiatique le 24/06/2026 à 14:01

C’est comme le Progrès, quand on fait trop de gauche, quand on ne parle pas de l’actualité qui dérange la gauche, les téléspectateurs vont voir ailleurs...

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Jeff de Lyon le 24/06/2026 à 13:52

Les porte-parole des écologistes sont en difficulté ? L'un d'eux avait déjà quitté le navire pour rejoindre Doucet.

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lol le 24/06/2026 à 13:50

Vu la nullité de ce média,et les bandes annonces qui restent en place pendant X semaines,ça ne va pas me déranger que BFM disparaisse .Les journalistes peuvent s'inscrire à France travail

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Ex Précisions le 24/06/2026 à 13:43

Les employés peuvent commencer à chercher un job...
Choose France déjà pour les entreprises françaises ce serait bien !

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