BFM Lyon en danger : une reprise obligatoire sous peine de fermeture d'ici la fin de l'année ?

La rumeur devrait devenir information. Après la fermeture retentissante de BFM Paris en mars 2025, et des coupes dans les moyens alloués aux autres déclinaisons locales, CMA CGM doit annoncer ce jeudi 25 juin un plan de mise en vente de ses neuf chaînes, dont BFM Lyon. Selon Lyon Décideurs, c'est lors d'un CSE que le groupe de Rodolphe Saadé doit officialiser la chose.

Concrètement, les BFM locales chercheront repreneurs, ou fermeront d'ici la fin de l'année 2026. La faute à un modèle économique en souffrance, et des dépenses jugées trop importantes pour CMA CGM.

On ignore encore si le groupe marseillais cherche un seul repreneur, ou s'il envisage de céder chaque locale à des groupes ou personnalités différents.

Reste donc à savoir si BFM Lyon sera sauvée d'ici la fin de l'année, ou si elle cessera d'émettre.

Pour rappel, BFM Lyon avait repris TLM en 2019.