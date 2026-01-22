Judiciaire

Le directeur du média Frontières condamné à Lyon pour diffamation après une enquête piégeuse sur les black-blocs

La justice lyonnaise a sanctionné le directeur de Frontières pour avoir diffusé des accusations jugées infondées à l’issue d’une opération d’infiltration jugée trompeuse.

Le tribunal correctionnel de Lyon a rendu sa décision le 20 janvier en condamnant le directeur de publication Erik Tegnér du magazine Frontières pour diffamation. À la clé : une amende avec sursis de 2000 euros, ainsi que 2000 euros supplémentaires à verser au plaignant au titre des réparations et des frais de justice selon Tribune de Lyon.

L’affaire trouve son origine dans un article publié à l’automne 2024. Le média y présentait le fondateur de l’association Street medic 69 comme étant lié aux black blocs, des groupes militants d’extrême-gauche réputés pour leurs actions radicales en marge des manifestations.

Street medic 69 est un collectif dont la mission principale consiste à porter assistance aux manifestants blessés lors des rassemblements. Son responsable a dénoncé une assimilation injustifiée à des mouvances violentes, allant à l’encontre de l’esprit de l’association.

Au cœur du dossier figure la méthode utilisée pour alimenter l’enquête du magazine. Un individu présenté comme témoin s’était rapproché de l’association durant plusieurs mois, participant aux activités et aux interventions, avant de transmettre des informations au média. Cette démarche, assimilée à une forme d’infiltration, a pesé dans l’appréciation des juges sur le caractère trompeur et diffamatoire des éléments publiés.

La défense du magazine a de son côté, contesté la décision et annoncé son intention de faire appel, estimant que le travail journalistique relevait de la liberté d’informer.

troll qui peut le 22/01/2026 à 14:10
J6 a écrit le 22/01/2026 à 13h50

Bof j'ai fait sécession de votre justice qui n'est plus mienne. A ce titre j'ai organisé ma propre justice, mon insolvabilité et j'invite les fdo (majoritairement de nôtre côté) à ne plus obéir aux injonctions ministérielles ni à faire appliquer les décisions de justice (d'injustice) envers les gens de droite ou à droite de la droite

je viens de comprendre. en fait t'es un troll qui veut ridiculiser l'extrême droite.

explication de texte. le 22/01/2026 à 13:56
Spacelex a écrit le 22/01/2026 à 11h30

Donc le gars aurait du arriver et leur dire : “ je vous annonce que je viens faire une enquête en infiltration chez vous, car sinon tout ce que je vais découvrir durant des mois, sera contesté au tribunal en dépit de tout ce que j’aurais pu constater voire même participer. “
J’attends avec impatience le message des syndicat de journalistes pour condamner l’entrave à la liberté d’enquêter et d’informer…

"a pesé dans l’appréciation des juges sur le caractère trompeur et diffamatoire des éléments publiés."'
la forme n'a rien a voir avec la condamnation. c'est le fond qui est condamné. les infos données étaient fausses pas comment elles ont été récupérées.

J6 le 22/01/2026 à 13:50
merci merci a écrit le 22/01/2026 à 13h36

ça chouine dans les commentaires, c'est tellement bon

Bof j'ai fait sécession de votre justice qui n'est plus mienne. A ce titre j'ai organisé ma propre justice, mon insolvabilité et j'invite les fdo (majoritairement de nôtre côté) à ne plus obéir aux injonctions ministérielles ni à faire appliquer les décisions de justice (d'injustice) envers les gens de droite ou à droite de la droite

+1 le 22/01/2026 à 13:37

Je ne connaissais pas frontière maintenant je mets des j’aime sur leur vidéo rien que pour emmerder l’extrême gauche

merci merci le 22/01/2026 à 13:36
J6 a écrit le 22/01/2026 à 11h09

Étrange.. quand une certaine presse infiltre des mouvances de droite, il n'y pas le même traitement.

ça chouine dans les commentaires, c'est tellement bon

Louis le Franc le 22/01/2026 à 13:36
J6 a écrit le 22/01/2026 à 11h09

Étrange.. quand une certaine presse infiltre des mouvances de droite, il n'y pas le même traitement.

t'as mal !!

dlc le 22/01/2026 à 13:35

les médias fachistes d'ED dans toute leur splendeur.

sale troll le 22/01/2026 à 13:29
LFI 69 a écrit le 22/01/2026 à 12h14

Les méthodes de l'extrême droite, délation et délation.

le mec qui écrit à ta place est un bon gochard

Aveuglement militant le 22/01/2026 à 13:17

Les magistrats expriment leur indépendance sur le mur des cons.....quelle blague ces militants.

CaAssumePas le 22/01/2026 à 12:35

Bon bah les street medic sur les réseaux qui se vantent de leurs idées nauséabondes d'ultra gauche (sous couvert d'assistance médicale) et même violentes sont donc des mythos...

Ha ha ha le 22/01/2026 à 12:20

1 Quid des nombreux canards ou journalistes qui reçoivent de nombreux témoignages sur certaines dérives administrative, politiques, financières, il me semble que l’affaire Sarko démarre d’un «faux » témoignage transmis a mediapart non condamné.
2 IL ne reste plus qu’a condamner l’ensemble des journalistes, écrivains, enquêteurs, qui s’infiltrent dans des mouvements des organisations des entreprises, des abattoirs pour dénoncer ce qui passent a l'intérieur. Infiltré dans une usine Amazon
https://www.larep.fr/saran-45770/loisirs/une-equipe-de-capital-infiltree-dans-lentrepot-d-amazon-a-saran-denonce-la-destruction-de-milliers-dobjets-neufs_13102516

Ce qui m’intéresse c’est l'égalité dans des traitements judiciaires, le reste estampillé gauche droite je m’en fiche, mais au visa des rendus de justice je constate une clémence certaine pour les médias de gauche, Arcom, cours administratives, etc c’est du même acabit. Ça mets mal a l’aise une justice orienté.

LFI 69 le 22/01/2026 à 12:14

Les méthodes de l'extrême droite, délation et délation.

AntiJuges le 22/01/2026 à 12:07

Quand on sait dans quel camp sont les « juges » français, il y a de quoi être MDR…

Museler la presse le 22/01/2026 à 12:04

La gauche rêve d’interdir tout ce qui n’est pas dans leur doctrine avec la complicité des juges ...

oksour le 22/01/2026 à 11:49

Pas de limites chez frontières !

Spacelex le 22/01/2026 à 11:37

Depuis quand l’infiltration est un délit. Il y a une journaliste ancienne otage qui en a fait une spécialité. Donc le gars aurait du arriver et leur dire : “ je vous annonce que je viens faire une enquête en infiltration chez vous, car sinon tout ce que je vais découvrir durant des mois, sera contesté au tribunal en dépit de tout ce que j’aurais pu constater voire même participer. “
J’attends avec impatience le message des syndicat de journalistes pour condamner l’entrave à la liberté d’enquêter et d’informer… vivement aussi un “complément d’enquête” sur l’indépendance des tribunaux à Lyon et partout en France. Trop hâte!!!

Ex Précisions le 22/01/2026 à 11:34

On ne crée pas une assoc non plus pour soigner des gens qui ne défendent pas vos valeurs, donc...
Vive la presse libre !

Spacelex le 22/01/2026 à 11:30

Donc le gars aurait du arriver et leur dire : “ je vous annonce que je viens faire une enquête en infiltration chez vous, car sinon tout ce que je vais découvrir durant des mois, sera contesté au tribunal en dépit de tout ce que j’aurais pu constater voire même participer. “
J’attends avec impatience le message des syndicat de journalistes pour condamner l’entrave à la liberté d’enquêter et d’informer…

Catalan le 22/01/2026 à 11:28

A l inverse si tu fais ca sur l extrême droite c est de l info normale et peu importe les méthodes.

liberte100limite le 22/01/2026 à 11:17

c'est une bonne chose que cette pseudo presse d'extreme droite soit sanctionnée

67 Millions de consommateurs le 22/01/2026 à 11:15

Le média identitaire Frontières est a l'information ce qu'une m*rde de chien est a la grande cuisine.
Mangez ce que vous voulez, lisez ce que vous voulez hein, mais il y a des trucs toxiques qu'il vaut mieux éviter de consommer.
Je dis ça pour votre bien.

J6 le 22/01/2026 à 11:09

Étrange.. quand une certaine presse infiltre des mouvances de droite, il n'y pas le même traitement.

Lyon69001 le 22/01/2026 à 11:07

C est marrant, les gauchos ne demandent jamais l euro symbolique quand ils vont encombrer la justice. L honneur et la dignité pour eux semblent pouvoir être calcules. Décidément, nous n avons pas les mêmes valeurs...

