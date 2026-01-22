Le directeur du média Frontières condamné à Lyon pour diffamation après une enquête piégeuse sur les black-blocs

Le tribunal correctionnel de Lyon a rendu sa décision le 20 janvier en condamnant le directeur de publication Erik Tegnér du magazine Frontières pour diffamation. À la clé : une amende avec sursis de 2000 euros, ainsi que 2000 euros supplémentaires à verser au plaignant au titre des réparations et des frais de justice selon Tribune de Lyon.

L’affaire trouve son origine dans un article publié à l’automne 2024. Le média y présentait le fondateur de l’association Street medic 69 comme étant lié aux black blocs, des groupes militants d’extrême-gauche réputés pour leurs actions radicales en marge des manifestations.

Street medic 69 est un collectif dont la mission principale consiste à porter assistance aux manifestants blessés lors des rassemblements. Son responsable a dénoncé une assimilation injustifiée à des mouvances violentes, allant à l’encontre de l’esprit de l’association.

Au cœur du dossier figure la méthode utilisée pour alimenter l’enquête du magazine. Un individu présenté comme témoin s’était rapproché de l’association durant plusieurs mois, participant aux activités et aux interventions, avant de transmettre des informations au média. Cette démarche, assimilée à une forme d’infiltration, a pesé dans l’appréciation des juges sur le caractère trompeur et diffamatoire des éléments publiés.

La défense du magazine a de son côté, contesté la décision et annoncé son intention de faire appel, estimant que le travail journalistique relevait de la liberté d’informer.