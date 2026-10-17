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Lyon : black blocs et gilets jaunes sèment le chaos, l’office de tourisme détruit par un incendie

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Lyon : black blocs et gilets jaunes sèment le chaos, l’office de tourisme détruit par un incendie

Un appel à se rassembler samedi 17 octobre à 14h place Bellecour circule depuis des semaines à Lyon. Dans le sillage des mobilisations lycéennes et étudiantes, ses promoteurs veulent renouer avec le symbole du Gilet jaune et appellent les générations mobilisées en 2018 à venir soutenir la jeunesse.

Mise à jour à 19h50 : La police intervient place de la République alors que des groupes agissent encore en Presqu'île.

Mise à jour à 18h55 : Les derniers black blocs ne sont pas dispersés. Par petits groupes, ils frappent un peu partout en ville, se concentrant notamment sur les rives de Saône entre l'Hôtel de Ville et la place Bellecour. Un incendie a été allumé sur le quai Saint-Antoine.

Mise à jour à 18h03 : Grégory Doucet pas épargné, des jets de projectiles ont eu lieu sur l'Hôtel de Ville de Lyon.

Mise à jour à 17h50 : La tension ne retombe pas en ville. Les engins lanceur d'eau sont activés pour repousser les manifestants sur les ponts Bonaparte et de la Guillotière.

Mise à jour à 16h57 : Le théâtre des Célestins annonce l'annulation des représentations du soir à cause des violences en Presqu'île.

Mise à jour à 16h38 : Les pillages s'intensifient en Presqu'île, notamment rue Edouard Herriot.

Mise à jour à 16h31 : Le Sofitel Bellecour a été pris d'assaut, tandis que les boutiques outlet voisines ont été pillées.

Mise à jour à 16h26 : La participation globale à Lyon au mouvement est estimée à 20 000 personnes selon la préfecture.

Mise à jour à 16h23 : La présidente de la Métropole Véronique Sarselli réagit au saccage et l'incendie de l'office de tourisme.

Mise à jour 16h : C'est seulement une heure après le début de l’incendie de l’office de tourisme que les pompiers ont pu commencer leur intervention, applaudis par une partie des manifestants. Grégory Doucet condamne des "scènes de violence inacceptables" et apporte son soutien aux commerçants pris pour cible, aux policiers et aux sapeurs-pompiers mobilisés.

Mise à jour 15h 45 : À l'image de plusieurs autres magasins des environs, le Monop' Bellecour est pillé par des individus masqués. Les forces de l'ordre essaient de disperser les pilleurs.

Mise à jour 15h 30 :  Place Bellecour, les pompiers n’ont toujours pas pu intervenir sur l’incendie de l’office de tourisme, désormais détruit. Les manifestants reprennent le contrôle de la place, tandis que des policiers sont visés par des jets de pavés à la tête.

Mise à jour 15h : Scènes de chaos sur la place Bellecour, à Lyon : les pompiers interviennent sur un incendie à l’office de tourisme, tandis que les forces de l’ordre tentent d’assurer leur protection.

Mise à jour 14h45 : L'intervention des pompiers dans l'office du tourisme en feu est empêchée par la présence et les actions d'individus hostiles.

Mise à jour à 14h30 : Et c'est au tour de l'office de tourisme de subir les violences de casseurs. La place Bellecour. La Préfecture du Rhône appelle les manifestants à se désolidariser de ces groupes violents.

Mise à jour à 14h : De jeunes individus saccagent le pavillon de la place Bellecour. De nombreux tirs de mortiers et jets de projectiles sont signalés sur les places Bellecour et République contre les Forces de l'ordre. Ces derniers tentent de disperser la foule avec du gaz lacrymogène.

Mise à jour à 12h30 : A l'arrivée de Bellecour, le cortège a été repoussé vers la Guillotière. Sur la place Bellecour, déjà quelques dizaines de gilets jaunes sont présents avant la manifestation de 14h.

Mise à jour 11h30 : Scène sympathique place Jean-Macé à l'arrivée du cortège sauvage, mariés et invités saluent la foule qui répond par des "Vive les mariés !".

Mise à jour à 11h : 

Au départ de la place Guichard, une manifestation sauvage, s’est dirigée sur l’avenue de Saxe. Les manifestants ont été repoussés par des tirs de gaz lacrymogène au niveau de la station de métro saxe Gambetta.

Mise à jour à 10h : 

Lyon : trois individus interpellés après des tags anti-police place Bellecour

Trois personnes ont été interpellées dans la nuit de vendredi à samedi après des dégradations commises sur la façade de l’Office du tourisme, place Bellecour à Lyon. Plusieurs inscriptions étaient à caractère anti-police.

Selon nos informations, des dégradations ont été constatées dans la nuit du 16 au 17 octobre en plein cœur de Lyon.

Vers 23h55, trois individus ont été surpris alors qu’ils réalisaient des tags sur la façade de l’Office du tourisme, situé place Bellecour dans le 2e arrondissement.

Selon les premiers éléments, l’ensemble des inscriptions découvertes présentait un caractère anti-police. Des menaces de mort visant une personne dépositaire de l’autorité publique sont également mentionnées dans le signalement.

Trois interpellations

Les trois individus ont été interpellés à la suite des faits.

Une enquête est désormais en cours afin de préciser les circonstances des dégradations et les responsabilités de chacun.

Mise à jour à 9h : De premières actions ont été menées ce samedi matin, notamment à proximité de la préfecture où une centaine de jeunes manifestants, notamment des blacks blocs, ont tenté de barrer des routes avec des grilles et des poubelles. Plusieurs tirs de grenades lacrymogène ont été réalisés sur les quais du Rhône.

Un groupe d’une quinzaine d’individus au rond-point de la Feyssine a été également dispersé, tout comme au niveau de la raffinerie de Feyzin.

Article initial : Un nouveau rendez-vous social est annoncé à Lyon ce samedi 17 octobre.

L’appel fixe un rassemblement à 14h place Bellecour, avec l’ambition revendiquée de faire converger la mobilisation actuelle de la jeunesse et l’héritage du mouvement des Gilets jaunes.

Dans leur texte, les organisateurs estiment que les appels au 17 octobre se sont notamment développés sur TikTok auprès de la GenZ, terme employé pour désigner lycéens, étudiants et jeunes actifs.

Coût de la vie et services publics parmi les revendications mises en avant

Les initiateurs de l’appel mettent en avant plusieurs motifs de mobilisation : coût de la vie, en particulier celui des carburants, utilisation de l’argent public ou encore situation des services publics.

Ils voient dans cette dynamique un possible retour des Gilets jaunes, tout en reconnaissant que plusieurs figures historiques du mouvement de 2018 ont pris leurs distances avec l’appel national.

À Lyon, les auteurs évoquent également la création d’un groupe de militants issus de la première génération des Gilets jaunes, mais regrettent que cette organisation se construise, selon eux, sans participation suffisante de la jeunesse actuellement mobilisée.

Un appel à rejoindre la mobilisation des jeunes

Le texte s’inscrit directement dans la continuité du mouvement lycéen et étudiant engagé depuis plusieurs semaines dans l’agglomération lyonnaise.

Les auteurs estiment que cette jeunesse se mobilise "pour de meilleures conditions de vie et d’études" et craignent que les vacances de la Toussaint ne conduisent à un essoufflement du mouvement.

Ils appellent donc les anciens Gilets jaunes et plus largement leurs soutiens à "grossir les rangs", sans chercher, assurent-ils, à prendre la direction de la mobilisation.

"C’est une fierté qu’elle prenne à son compte le symbole du Gilet jaune, la seule chose à faire c’est de grossir les rangs et d’apporter notre aide si on nous la demande", écrivent les initiateurs.

Dans l'agglomération lyonnaise, les premières opérations sont annoncées dès 5h du matin.

Des blocages prévus à Feyzin, sur l'A6 et dans Lyon

Les premières perturbations pourraient toucher plusieurs axes stratégiques de l'agglomération.

À Feyzin, un blocage de la raffinerie est annoncé dès 5h. À la même heure, une autre opération est prévue au niveau du pont Gallieni, à Lyon.

Les secteurs de la Part-Dieu et de l'entrepôt pétrolier lyonnais sont également visés par des appels au blocage à partir de 10h.

Dans le Beaujolais, les manifestants prévoient un rassemblement au péage de Belleville-sur-Saône, sur l'A6, dès 7h30. Une opération péage gratuit est ensuite annoncée à Limas à 9h.

D'autres rendez-vous sont recensés autour de Lyon :

- Saint-Romain-de-Popey : rassemblement à 9h30 sur un rond-point près du péage de Tarare Est, sur l'A89.
- Lentilly : rassemblement sur la RN7 à 10h.
- Vaugneray : blocage annoncé route de Bordeaux à 10h.
- Bron : barrage filtrant sur le boulevard Laurent-Bonnevay à 14h.
- Givors : rassemblement au rond-point Carrefour à 9h, puis au pont de Givors à 10h.

Dans Lyon même, quatre lieux de rassemblement sont annoncés : devant la préfecture du Rhône à 8h, à la Manufacture des Tabacs à 10h, place Bellecour à 14h et au marché des États-Unis à 19h.

Tags :

gilets jaunes

17 octobre

Lyon

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 17/10/2026 à 20:30
Mélenchon 2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 a écrit le 17/10/2026 à 19h43

Les milices ont parlé : Jean Luc Président !

Melencon, ou le non-voyant. Il ne rend compte de rien, celui-là, tellement il a du brouillard devant ses yeux

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 17/10/2026 à 20:26
Mélenchon 2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 a écrit le 17/10/2026 à 19h24

L'office du tourisme était le symbole d'une vielle france rance, fasciste et colonialiste : il était normal qu'il disparaisse dans la ville de Raphaël le résistant !

Melenchon, dehors. Pas de puanteur lfi

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Nonnoban le 17/10/2026 à 20:20
Nonnoban a écrit le 17/10/2026 à 19h54

Avec toutes ces chances, bizarre qu'on est encore pas gagné le loto ! !

* qu'on n'ait encore pas gagné

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Mélenchon 2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 le 17/10/2026 à 20:18
Red Star Forever a écrit le 17/10/2026 à 19h58

Votre appel AU MEURTRE sera signalé à Pharos. Bonne soirée, grande gueule.

Pas d'inquiétude camarade de la Nouvelle france : Jean Luc a montré que ses milices sont les plus fortes !

Mélenchon Président dès demain !

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lolotoooôooo le 17/10/2026 à 20:18
Red Star Forever a écrit le 17/10/2026 à 19h58

Votre appel AU MEURTRE sera signalé à Pharos. Bonne soirée, grande gueule.

Ha ha ha, les services de l'Etat, mais mon pauvre ..... Tu nous fais bien rire .....

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Témoin le 17/10/2026 à 20:06

Je peuw témoigner des magasins pillés et des destructions, d’ailleurs chacun pourra aller le constater en centre ville.
Je n’ai pas vu de lycéens. Et de rares gilets jaunes.
Au global, c’étaient les blak blocs qui affrontaient la police et cassaient tout, tandis que leurs supplétifs opportunistes venues des banlieues pillaient.
Ainsi, j’ai vu en magasins pillés : Lancel, Ralph Lauren, un super U, un micromania, boulanger...
Si on vous dit le contraire : allez dès demain sur la presqu’ile et voyez.
La police était manifestement débordée.

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C'est tellement simple pourtant. le 17/10/2026 à 20:05

Tellement simple pour ce gouvernement corrompu jusqu'à l'os de laisser pourrir une situation, de ne pas assez mettre de moyen pour faire regner l'ordre dans le seul but de provoquer le chaos.
Décidément Macron a parfaitement reussi sa mission pour lequel la banque Rothschild l'a choisi.
Et tout les gogos croient qu'une solution politique est encore possible.

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Red Star Forever le 17/10/2026 à 19:58
Dupon a écrit le 17/10/2026 à 18h55

Seul moyen de sortir de cette situation, autoriser les forces de l'ordre à tirer à balles réelles.
Ça fera quelques dégâts mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs.

Votre appel AU MEURTRE sera signalé à Pharos. Bonne soirée, grande gueule.

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mine le 17/10/2026 à 19:56

On m' avait pourtant dit qu' à Lyon c' était l' extrême droite qui posait problème.
On nous mentirait ?

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Cyrielle69 le 17/10/2026 à 19:54

Le maire de Lyon, il est où? Les députés de droite, de gauche, du centre, ils sont où?
Que pensent tous ces gens du chaos? Ils le justifient? ils l'expliquent?

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Nonnoban le 17/10/2026 à 19:54
jeanj69 a écrit le 17/10/2026 à 18h34

Toute cette diversité nous enrichit. Ca fait quarante ans qu'on nous dit que ce sont des chances pour la France!!

Avec toutes ces chances, bizarre qu'on est encore pas gagné le loto ! !

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Simple constat.... le 17/10/2026 à 19:50

C'est curieux, aucune mairie tenue par LFI ou étant colistier du parti gagnant n a été attaquée ?....

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Yes le 17/10/2026 à 19:48
Dupon a écrit le 17/10/2026 à 18h55

Seul moyen de sortir de cette situation, autoriser les forces de l'ordre à tirer à balles réelles.
Ça fera quelques dégâts mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs.

Si seulement...

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Titus69 le 17/10/2026 à 19:47

Il n'y a pas de GJ dans ses manifs rien à voir
ici on a les pillards casseurs mélangés avec des bobos anarchistes black-blocs.

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Lol le 17/10/2026 à 19:44
Manif a écrit le 17/10/2026 à 18h38

J’y suis aussi. Il n’y a pas de gilets jaunes mais beaucoup de lycéens et de jeunes.
Malheureusement les droitardés ne voient que les casseurs.

Je viens de traverser toute la presqu’ile.
Jnai vu les magasins suivants etre pillés : Lancel, Micromania, Boulanger, Ralph Lauren, un Super U, Gertrude.
Je l’ai vu de mes yeux et chacun pourra la constater dès lundi.
J’ai vu les black blocks arriver par milliers pont de la guillotière affronter la police. J’ai vu des poubelles renversées, des feux de trottinettes électriques, des barrières jetées, des tags Acab partout. Idem, chacun pourra aller le constater.
Assez de ces mensonges, ces manifs ne servent qu’à casser tandis que d’autres pillent.

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Mélenchon 2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 le 17/10/2026 à 19:43

Les milices ont parlé : Jean Luc Président !

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Jacques20 le 17/10/2026 à 19:43
4 000 MILLIARDS de dette par la faute des boomers a écrit le 17/10/2026 à 18h25

Tu travailles pas, mais tu es grassement payé, c'est bien toi le parasite !
La vieillesse crame tes quelques neurones restant !

Grassement payé avec une retraite minable ! Tu as vu à la TV que des retraités de la fonction publique touchaient une bonne pension alors avec tes 2 neurones, tu t'es dit que c'était le cas de tous. Non seulement, beaucoup ont une retraite minable mais ne peuvent pas en profiter tellement qu'elle est petite et que l'on s'est bousillé la santé au travail. Mais toi, le travail, tu ne sais même pas ce que c'est.

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Mélenchon 2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 le 17/10/2026 à 19:40

Demain Les Nouveaux français vont pouvoir jouir du bonheur d'un vrai président de gauche !

Le bonheur qu'ont connu les Vénézueliens et les soviétiques sera du pipi de chat à coté du bonheur des nouveaux français !

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la nuit d’automne le 17/10/2026 à 19:40

barricade impressionnante montée par des manifestants à proximité de l’hôtel de ville. Des pavés d’un chantier à proximité ont été utilisés pour dresser un mur. Certains assurent vouloir rester toute la nuit.

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Jacques20 le 17/10/2026 à 19:38
Manif a écrit le 17/10/2026 à 18h38

J’y suis aussi. Il n’y a pas de gilets jaunes mais beaucoup de lycéens et de jeunes.
Malheureusement les droitardés ne voient que les casseurs.

Toi, t'es le roi des cons. Comment ne verraient-on pas les casseurs, ils ont tout cassé et pillé.

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Claude maurice le 17/10/2026 à 19:36

les lyonnais ont votes et revotes pour ces ecolos gauchos , voilà le résultat !

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Parangon le 17/10/2026 à 19:32
Rectification a écrit le 17/10/2026 à 18h14

Et pourtant ce sont eux qui paient tous les services publics dont tu profites, abruti de parasite!

Natacha Polony va remettre tout ça d’équerre.

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Flouf le 17/10/2026 à 19:28
Rectification a écrit le 17/10/2026 à 18h14

Et pourtant ce sont eux qui paient tous les services publics dont tu profites, abruti de parasite!

C’est faux évidemment, ils ne paient pas grand chose et vivent grassement pour la plupart grâce aux charges prélevées sur les salaires des travailleurs.

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Les conséquences.. . le 17/10/2026 à 19:26

Suite a ces émeutes, la France va voir ces taux d emprunts augmenter, et c est la jeunesse qui va payer .
Je suis content de m être saigne pour que mes enfants puissent faire des études.
Ils pourront s établir a l étranger sans problèmes avec leur diplôme, l un l a déjà fait.
Ce sera juste 3 médecins en moins en France.
C est dommage, mais il est hors de question qu ils se fassent saigner comme leur père....

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le monde a les yeux sur nous le 17/10/2026 à 19:26

Nous n’avons JAMAIS reçu autant de regards en provenance de l’étranger. Le monde entier a littéralement les yeux rivés sur la France.

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Mélenchon 2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 le 17/10/2026 à 19:24

L'office du tourisme était le symbole d'une vielle france rance, fasciste et colonialiste : il était normal qu'il disparaisse dans la ville de Raphaël le résistant !

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ezName le 17/10/2026 à 19:19
trump a compris a écrit le 17/10/2026 à 18h27

Donald Trump estime que les Français sont "sacrément doués pour faire des révolutions" : "Il faut croire que les Français sont sacrément doués pour faire des révolutions. C’est incroyable". (déclaration) trump est l’ami de l’extrême droite lepen et zemmour voit quelque chose qui est entrain de bouger

Vous appelez ça d’extrême droite ?? 🤣 J’appelle ça à gauche et au centre tellement c’est mou. Le reste c’est extrême gauche et ultra gauche

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Sauf que le 17/10/2026 à 19:04
4 000 MILLIARDS de dette par la faute des boomers a écrit le 17/10/2026 à 18h25

Tu travailles pas, mais tu es grassement payé, c'est bien toi le parasite !
La vieillesse crame tes quelques neurones restant !

Alors moi, je travaille et je prépare activement ma retraite future ! Et quand j'arrêterai, ce que je recevrai, je ne l'aurai pas volé. Alors parasite non, mais marre de payer pour toutes les punaises qui profitent du système.... Et toi ? Peux-tu en dire autant ?

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Touc le 17/10/2026 à 19:04

Black bocks ! Je sais même pas comment ça s’écrit. Vous n’êtes qu’un ramassis de chiures de bidet. Vous pensez avoir des couilles en vous attaquant à l’Office du tourisme ?? Franchement… pitoyable. Macron a amené les forces obscures de ce pays à sortir de l’ombre. Tout cela n’est que le fruit de 45 ans de reculs sociaux et de chantage à la dette. Honte à tous, et d’abord aux électeurs depuis 50 ans qui valident les réseaux Bolloré et Lagardère. Le désespoir et la colère nous amène à ça…

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Il y a un heureux le 17/10/2026 à 19:00

C est moi est content il pourra dire oui mais lesstreme drouate

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du jamais vu dans l’histoire de la france le 17/10/2026 à 19:00

Ce n’est plus une simple manifestation, c’est le début d’un soulèvement populaire.Évidemment, les médias ne retiendront que les dégradations commises par les casseurs pour discréditer ce qui est en train de se passer…

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Dupon le 17/10/2026 à 18:55

Seul moyen de sortir de cette situation, autoriser les forces de l'ordre à tirer à balles réelles.
Ça fera quelques dégâts mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs.

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Brunild le 17/10/2026 à 18:44
lululaberlue a écrit le 17/10/2026 à 18h27

Oui ça va faire monter Marine Le Pen et c'est une bonne chose puisqu'elle est la seule à voir le désastre de ce qui se passe en France.
Le gouvernement laisse les casseurs agir ce qu'ils espèrent le gouvernement, Nunez et la gauche c'est d'essayer de foutre la trouille aux Francais en disant voyez le chaos qu'apportera LFI si le RN est élu.
Il ne reste qu'à contrer Nunez, la gauche et Macron qui manigance pour rester seuls au pouvoir et voter pour que ça change.

Si LFI devait se retrouver au pouvoir ce sont uniquement leurs dirigeants la NOMENKLATURA qui profiterait le peuple lui n'aurait rien, le peuple dans les pays d'extrême gauche n'ont jamais rien eu le peuple lui il a toujours souffert.

Pourquoi Marine Le Pen arriverait à faire respecter la loi ? Elle arrive déjà pas à la respecter elle-même...

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Réception chez doudou.... le 17/10/2026 à 18:43
bcp de monde a lyon a écrit le 17/10/2026 à 18h21

La place des Terreaux à Lyon est bondée. le message est clair Macron démission vive la jeunesse et vive la France

Place des Terreaux, vers l hôtel de ville, Doucet offre les rafraîchissements finalement ?

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la gaule se marre le 17/10/2026 à 18:43
Calahann a écrit le 17/10/2026 à 18h15

Avec tout se désordre, mais que fait la police ???

justement c'est la police qui met le désordre c'est elle qui nous empêche de casser et piller proprement!!!

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Encore, encore, encore.... le 17/10/2026 à 18:42
bcp de monde a lyon a écrit le 17/10/2026 à 18h21

La place des Terreaux à Lyon est bondée. le message est clair Macron démission vive la jeunesse et vive la France

T as raison, Macron regarde Lyon et prend ses décisions .,....🤣🤣🤣
J hésite entre te demander l adresse de ton fournisseur, c est de la bonne, ou te dire d aller te reposer un peu...,
Mais au final tu m auras bien fait commence la soirée, j ai bien rigolé.....

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Manif le 17/10/2026 à 18:38
Gilets a écrit le 17/10/2026 à 18h26

J’y suis et il n’y a quasi aucun gilets jaunes. Que du black blocs et peu de lycéens.
Ah, et aussi les hordes de racailles venues juste pour piller. Je les croise avec des sacs bien remplis et des vetements encore etiquettés.
Pourquoi n’y a t il pas un couvre feu ? Qu’on voit clairement qui est la pour casser et piller ?

J’y suis aussi. Il n’y a pas de gilets jaunes mais beaucoup de lycéens et de jeunes.
Malheureusement les droitardés ne voient que les casseurs.

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Oui mais encore.... le 17/10/2026 à 18:36
On sait tous a écrit le 17/10/2026 à 17h44

Tout le monde sait, et surtout constate qu’avec tes deux neurones tu te ridiculises tous les jours avec ton copier-coller à la c...

A part insulter, auriez vous quelques argumentaires probants a nous opposer afin que nous soyons éclairés de votre lumineuse intelligence ?

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jeanj69 le 17/10/2026 à 18:34

Toute cette diversité nous enrichit. Ca fait quarante ans qu'on nous dit que ce sont des chances pour la France!!

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CQQFD69! le 17/10/2026 à 18:29
Tabareau69004 a écrit le 17/10/2026 à 18h02

Quelques réflexions. Laurent Nunez, qui a fortement sous estimé l'ampleur de la manifestation, sous la pression de l'Élysée, doit démissionner. Cette révolte de rue va renforcer le RN et faire monter encore Marine Le Pen, qui se veut à la tête du parti de l'ordre. Les Français vont commencer à réfléchir sur ce qu'est vraiment LFI, pseudo-parti politique de la gauche extrême, dont le leader, JL Mélenchon, veut le chaos en France; mais ce chaos tant voulu par Mélenchon arrive bien trop tôt à deux cents jours des élections présidentielles. Nous avons sous les yeux une illustration de l'arroseur arrosé. La fin de règne d' Emmanuel Macron est un désastre absolu. En plus de la dette abyssale de notre pays, ces évènements tragiques vont encore décrédibiliser notre pauvre pays. Une question: les élections présidentielles devront-elles être avancées?

MACRON est tombé sur la tête: il se croit Président de l'Ukraine !

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lululaberlue le 17/10/2026 à 18:27
Tabareau69004 a écrit le 17/10/2026 à 18h02

Quelques réflexions. Laurent Nunez, qui a fortement sous estimé l'ampleur de la manifestation, sous la pression de l'Élysée, doit démissionner. Cette révolte de rue va renforcer le RN et faire monter encore Marine Le Pen, qui se veut à la tête du parti de l'ordre. Les Français vont commencer à réfléchir sur ce qu'est vraiment LFI, pseudo-parti politique de la gauche extrême, dont le leader, JL Mélenchon, veut le chaos en France; mais ce chaos tant voulu par Mélenchon arrive bien trop tôt à deux cents jours des élections présidentielles. Nous avons sous les yeux une illustration de l'arroseur arrosé. La fin de règne d' Emmanuel Macron est un désastre absolu. En plus de la dette abyssale de notre pays, ces évènements tragiques vont encore décrédibiliser notre pauvre pays. Une question: les élections présidentielles devront-elles être avancées?

Oui ça va faire monter Marine Le Pen et c'est une bonne chose puisqu'elle est la seule à voir le désastre de ce qui se passe en France.
Le gouvernement laisse les casseurs agir ce qu'ils espèrent le gouvernement, Nunez et la gauche c'est d'essayer de foutre la trouille aux Francais en disant voyez le chaos qu'apportera LFI si le RN est élu.
Il ne reste qu'à contrer Nunez, la gauche et Macron qui manigance pour rester seuls au pouvoir et voter pour que ça change.

Si LFI devait se retrouver au pouvoir ce sont uniquement leurs dirigeants la NOMENKLATURA qui profiterait le peuple lui n'aurait rien, le peuple dans les pays d'extrême gauche n'ont jamais rien eu le peuple lui il a toujours souffert.

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trump a compris le 17/10/2026 à 18:27

Donald Trump estime que les Français sont "sacrément doués pour faire des révolutions" : "Il faut croire que les Français sont sacrément doués pour faire des révolutions. C’est incroyable". (déclaration) trump est l’ami de l’extrême droite lepen et zemmour voit quelque chose qui est entrain de bouger

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Gilets le 17/10/2026 à 18:26

J’y suis et il n’y a quasi aucun gilets jaunes. Que du black blocs et peu de lycéens.
Ah, et aussi les hordes de racailles venues juste pour piller. Je les croise avec des sacs bien remplis et des vetements encore etiquettés.
Pourquoi n’y a t il pas un couvre feu ? Qu’on voit clairement qui est la pour casser et piller ?

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4 000 MILLIARDS de dette par la faute des boomers le 17/10/2026 à 18:25
Rectification a écrit le 17/10/2026 à 18h14

Et pourtant ce sont eux qui paient tous les services publics dont tu profites, abruti de parasite!

Tu travailles pas, mais tu es grassement payé, c'est bien toi le parasite !
La vieillesse crame tes quelques neurones restant !

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AntiLFI le 17/10/2026 à 18:25
Calahann a écrit le 17/10/2026 à 18h15

Avec tout se désordre, mais que fait la police ???

Tu jubiles, gros débile. Tes amis, cassent, volent, pillent.

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Faire attention aux mots... le 17/10/2026 à 18:25
On sait tous a écrit le 17/10/2026 à 17h44

Tout le monde sait, et surtout constate qu’avec tes deux neurones tu te ridiculises tous les jours avec ton copier-coller à la c...

On sais tout, tout le monde sait, pour moi ça résonne comme " je suis partout", le journal du collabo BRASILLACH pendant l occupation..,.

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La France rêvé de LFI le 17/10/2026 à 18:22

Doucet doit être content lui qui encourageait la désobéissance civile, il va peut être aussi nous raconter comme sa copine Tondelier que c'est la faute aux CRS qui envoie des bombes lacrymogènes.

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bcp de monde a lyon le 17/10/2026 à 18:21

La place des Terreaux à Lyon est bondée. le message est clair Macron démission vive la jeunesse et vive la France

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Rageant ces gens .... le 17/10/2026 à 18:20
Va vite reprendre ton thé Josette a écrit le 17/10/2026 à 17h34

Les parasites actuellement sont les boomers. Ils foutent rien, râlent en permanence, sont nombreux, totalement assistés, nous pollue et nous coûtent horriblement cher !

Certes et de plus ils ont la fâcheuse habitude de bien écrire le français...😜

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Causes et effets... le 17/10/2026 à 18:18
Tabareau69004 a écrit le 17/10/2026 à 18h02

Quelques réflexions. Laurent Nunez, qui a fortement sous estimé l'ampleur de la manifestation, sous la pression de l'Élysée, doit démissionner. Cette révolte de rue va renforcer le RN et faire monter encore Marine Le Pen, qui se veut à la tête du parti de l'ordre. Les Français vont commencer à réfléchir sur ce qu'est vraiment LFI, pseudo-parti politique de la gauche extrême, dont le leader, JL Mélenchon, veut le chaos en France; mais ce chaos tant voulu par Mélenchon arrive bien trop tôt à deux cents jours des élections présidentielles. Nous avons sous les yeux une illustration de l'arroseur arrosé. La fin de règne d' Emmanuel Macron est un désastre absolu. En plus de la dette abyssale de notre pays, ces évènements tragiques vont encore décrédibiliser notre pauvre pays. Une question: les élections présidentielles devront-elles être avancées?

Non, on ne change rien c est ce qu ils veulent les 2 copains.....
Soutenons nos forces de l ordre et réclamons d urgence des poursuites judiciaires contre LFI et MELENCHON.
D ailleurs, c est curieux, et je ne crois pas au hasard, c est en octobre que doivent être juges MELENCHON et Rima HASSAM pour apologie du terrorisme...
Je dis ça, je dis rien....

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