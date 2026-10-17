Mise à jour à 19h50 : La police intervient place de la République alors que des groupes agissent encore en Presqu'île.

Mise à jour à 18h55 : Les derniers black blocs ne sont pas dispersés. Par petits groupes, ils frappent un peu partout en ville, se concentrant notamment sur les rives de Saône entre l'Hôtel de Ville et la place Bellecour. Un incendie a été allumé sur le quai Saint-Antoine.

Mise à jour à 18h03 : Grégory Doucet pas épargné, des jets de projectiles ont eu lieu sur l'Hôtel de Ville de Lyon.

Mise à jour à 17h50 : La tension ne retombe pas en ville. Les engins lanceur d'eau sont activés pour repousser les manifestants sur les ponts Bonaparte et de la Guillotière.

Mise à jour à 16h57 : Le théâtre des Célestins annonce l'annulation des représentations du soir à cause des violences en Presqu'île.

Mise à jour à 16h38 : Les pillages s'intensifient en Presqu'île, notamment rue Edouard Herriot.

Scènes de pillage en centre-ville de Lyon. Ici, la boutique The North Face rue Édouard Herriot https://t.co/I6yazMHI16 — Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026

Mise à jour à 16h31 : Le Sofitel Bellecour a été pris d'assaut, tandis que les boutiques outlet voisines ont été pillées.

Le Sofitel Bellecour a aussi été saccagé, les boutiques voisines pillées https://t.co/T3aibTAnFh — Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026

Mise à jour à 16h26 : La participation globale à Lyon au mouvement est estimée à 20 000 personnes selon la préfecture.

Mise à jour à 16h23 : La présidente de la Métropole Véronique Sarselli réagit au saccage et l'incendie de l'office de tourisme.

Aujourd'hui des casseurs ont détruit des biens publics, saccagé la ville de Lyon aux dépends des manifestants qui venaient avec de vraies revendications. Tout cela est inacceptable. L’office de tourisme métropolitain est détruit, la statue de Paul Bocuse est dégradée et de nombreux commerces sont vandalisés. Cette volonté du chaos doit renforcer notre détermination à agir et ne jamais céder, dans l’intérêt de ceux qui font vivre notre pays. Total soutien aux policiers, gendarmes, pompiers et commerçants en première ligne. @Etguyot @ChM_officiel @JeremieBreaud @poliver69 @CGSDELAIGUE @prefetrhone @SDMIS69 — Véronique Sarselli (@V_Sarselli) October 17, 2026

Mise à jour 16h : C'est seulement une heure après le début de l’incendie de l’office de tourisme que les pompiers ont pu commencer leur intervention, applaudis par une partie des manifestants. Grégory Doucet condamne des "scènes de violence inacceptables" et apporte son soutien aux commerçants pris pour cible, aux policiers et aux sapeurs-pompiers mobilisés.

Environ 1h après le déclenchement de l’incendie de l’office de tourisme, les pompiers ont pu commencer à intervenir. Une partie des manifestants applaudissent les soldats du feu #17octobre #Lyon https://t.co/5D4J0ILC5E — Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026

Mise à jour 15h 45 : À l'image de plusieurs autres magasins des environs, le Monop' Bellecour est pillé par des individus masqués. Les forces de l'ordre essaient de disperser les pilleurs.

Pillage du Monop’ Bellecour, les forces de l’ordre tentent de les disperser https://t.co/u5EShAVMaZ — Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026

Mise à jour 15h 30 : Place Bellecour, les pompiers n’ont toujours pas pu intervenir sur l’incendie de l’office de tourisme, désormais détruit. Les manifestants reprennent le contrôle de la place, tandis que des policiers sont visés par des jets de pavés à la tête.

Les manifestants reprennent le contrôle de la place Bellecour, des policiers essuient des jets de pavés dans la tête https://t.co/BVpURSli1z — Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026

Mise à jour 15h : Scènes de chaos sur la place Bellecour, à Lyon : les pompiers interviennent sur un incendie à l’office de tourisme, tandis que les forces de l’ordre tentent d’assurer leur protection.

Scènes de chaos place Bellecour à Lyon. Les forces de l’ordre tentent de protéger les pompiers qui interviennent sur l’incendie de l’office de tourisme https://t.co/gTqncxRZyK — Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026

Mise à jour 14h45 : L'intervention des pompiers dans l'office du tourisme en feu est empêchée par la présence et les actions d'individus hostiles.

Arrivée des pompiers pour lutter contre l’incendie de l’office de tourisme. Les incendiaires les applaudissent https://t.co/pILq7DyIWP — Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026

Les scènes de liesse autour de l’office de tourisme en flammes se multiplient à Lyon https://t.co/oZfAg4tUsC — Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026

Mise à jour à 14h30 : Et c'est au tour de l'office de tourisme de subir les violences de casseurs. La place Bellecour. La Préfecture du Rhône appelle les manifestants à se désolidariser de ces groupes violents.

L’office de tourisme de Lyon saccagé à son tour https://t.co/uoZPXqjuTj — Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026

Mise à jour à 14h : De jeunes individus saccagent le pavillon de la place Bellecour. De nombreux tirs de mortiers et jets de projectiles sont signalés sur les places Bellecour et République contre les Forces de l'ordre. Ces derniers tentent de disperser la foule avec du gaz lacrymogène.

Un pavillon de la place Bellecour saccagé par de jeunes individus https://t.co/gwRONdWtgT — Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026

Mise à jour à 12h30 : A l'arrivée de Bellecour, le cortège a été repoussé vers la Guillotière. Sur la place Bellecour, déjà quelques dizaines de gilets jaunes sont présents avant la manifestation de 14h.

Mise à jour 11h30 : Scène sympathique place Jean-Macé à l'arrivée du cortège sauvage, mariés et invités saluent la foule qui répond par des "Vive les mariés !".

À la mairie du 7e arrondissement de Lyon, deux mariés font un clapping avec les manifestants, chaudement applaudis https://t.co/mWVjkHrnqF — Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026

Mise à jour à 11h :

Au départ de la place Guichard, une manifestation sauvage, s’est dirigée sur l’avenue de Saxe. Les manifestants ont été repoussés par des tirs de gaz lacrymogène au niveau de la station de métro saxe Gambetta.

Arrivé à Saxe-Gambetta, le cortège sauvage est repoussé par de la lacrymo https://t.co/hmexrJjlZr — Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026

Mise à jour à 10h :

Lyon : trois individus interpellés après des tags anti-police place Bellecour

Trois personnes ont été interpellées dans la nuit de vendredi à samedi après des dégradations commises sur la façade de l’Office du tourisme, place Bellecour à Lyon. Plusieurs inscriptions étaient à caractère anti-police.

Selon nos informations, des dégradations ont été constatées dans la nuit du 16 au 17 octobre en plein cœur de Lyon.

Vers 23h55, trois individus ont été surpris alors qu’ils réalisaient des tags sur la façade de l’Office du tourisme, situé place Bellecour dans le 2e arrondissement.

Selon les premiers éléments, l’ensemble des inscriptions découvertes présentait un caractère anti-police. Des menaces de mort visant une personne dépositaire de l’autorité publique sont également mentionnées dans le signalement.

Trois interpellations

Les trois individus ont été interpellés à la suite des faits.

Une enquête est désormais en cours afin de préciser les circonstances des dégradations et les responsabilités de chacun.

Mise à jour à 9h : De premières actions ont été menées ce samedi matin, notamment à proximité de la préfecture où une centaine de jeunes manifestants, notamment des blacks blocs, ont tenté de barrer des routes avec des grilles et des poubelles. Plusieurs tirs de grenades lacrymogène ont été réalisés sur les quais du Rhône.

Premiers tirs de lacrymogène sur les berges du Rhône à proximité de la préfecture où une centaine de jeunes et de black blocs sont rassemblés https://t.co/Vxgs2fntNk — Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026

Un groupe d’une quinzaine d’individus au rond-point de la Feyssine a été également dispersé, tout comme au niveau de la raffinerie de Feyzin.

Article initial : Un nouveau rendez-vous social est annoncé à Lyon ce samedi 17 octobre.

L’appel fixe un rassemblement à 14h place Bellecour, avec l’ambition revendiquée de faire converger la mobilisation actuelle de la jeunesse et l’héritage du mouvement des Gilets jaunes.

Dans leur texte, les organisateurs estiment que les appels au 17 octobre se sont notamment développés sur TikTok auprès de la GenZ, terme employé pour désigner lycéens, étudiants et jeunes actifs.

Coût de la vie et services publics parmi les revendications mises en avant

Les initiateurs de l’appel mettent en avant plusieurs motifs de mobilisation : coût de la vie, en particulier celui des carburants, utilisation de l’argent public ou encore situation des services publics.

Ils voient dans cette dynamique un possible retour des Gilets jaunes, tout en reconnaissant que plusieurs figures historiques du mouvement de 2018 ont pris leurs distances avec l’appel national.

À Lyon, les auteurs évoquent également la création d’un groupe de militants issus de la première génération des Gilets jaunes, mais regrettent que cette organisation se construise, selon eux, sans participation suffisante de la jeunesse actuellement mobilisée.

Un appel à rejoindre la mobilisation des jeunes

Le texte s’inscrit directement dans la continuité du mouvement lycéen et étudiant engagé depuis plusieurs semaines dans l’agglomération lyonnaise.

Les auteurs estiment que cette jeunesse se mobilise "pour de meilleures conditions de vie et d’études" et craignent que les vacances de la Toussaint ne conduisent à un essoufflement du mouvement.

Ils appellent donc les anciens Gilets jaunes et plus largement leurs soutiens à "grossir les rangs", sans chercher, assurent-ils, à prendre la direction de la mobilisation.

"C’est une fierté qu’elle prenne à son compte le symbole du Gilet jaune, la seule chose à faire c’est de grossir les rangs et d’apporter notre aide si on nous la demande", écrivent les initiateurs.

Dans l'agglomération lyonnaise, les premières opérations sont annoncées dès 5h du matin.

Des blocages prévus à Feyzin, sur l'A6 et dans Lyon

Les premières perturbations pourraient toucher plusieurs axes stratégiques de l'agglomération.

À Feyzin, un blocage de la raffinerie est annoncé dès 5h. À la même heure, une autre opération est prévue au niveau du pont Gallieni, à Lyon.

Les secteurs de la Part-Dieu et de l'entrepôt pétrolier lyonnais sont également visés par des appels au blocage à partir de 10h.

Dans le Beaujolais, les manifestants prévoient un rassemblement au péage de Belleville-sur-Saône, sur l'A6, dès 7h30. Une opération péage gratuit est ensuite annoncée à Limas à 9h.

D'autres rendez-vous sont recensés autour de Lyon :

- Saint-Romain-de-Popey : rassemblement à 9h30 sur un rond-point près du péage de Tarare Est, sur l'A89.

- Lentilly : rassemblement sur la RN7 à 10h.

- Vaugneray : blocage annoncé route de Bordeaux à 10h.

- Bron : barrage filtrant sur le boulevard Laurent-Bonnevay à 14h.

- Givors : rassemblement au rond-point Carrefour à 9h, puis au pont de Givors à 10h.

Dans Lyon même, quatre lieux de rassemblement sont annoncés : devant la préfecture du Rhône à 8h, à la Manufacture des Tabacs à 10h, place Bellecour à 14h et au marché des États-Unis à 19h.