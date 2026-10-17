Mise à jour à 19h50 : La police intervient place de la République alors que des groupes agissent encore en Presqu'île.
Mise à jour à 18h55 : Les derniers black blocs ne sont pas dispersés. Par petits groupes, ils frappent un peu partout en ville, se concentrant notamment sur les rives de Saône entre l'Hôtel de Ville et la place Bellecour. Un incendie a été allumé sur le quai Saint-Antoine.
Mise à jour à 18h03 : Grégory Doucet pas épargné, des jets de projectiles ont eu lieu sur l'Hôtel de Ville de Lyon.
Mise à jour à 17h50 : La tension ne retombe pas en ville. Les engins lanceur d'eau sont activés pour repousser les manifestants sur les ponts Bonaparte et de la Guillotière.
Mise à jour à 16h57 : Le théâtre des Célestins annonce l'annulation des représentations du soir à cause des violences en Presqu'île.
Mise à jour à 16h38 : Les pillages s'intensifient en Presqu'île, notamment rue Edouard Herriot.
Scènes de pillage en centre-ville de Lyon. Ici, la boutique The North Face rue Édouard Herriot https://t.co/I6yazMHI16— Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026
Mise à jour à 16h31 : Le Sofitel Bellecour a été pris d'assaut, tandis que les boutiques outlet voisines ont été pillées.
Le Sofitel Bellecour a aussi été saccagé, les boutiques voisines pillées https://t.co/T3aibTAnFh— Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026
Mise à jour à 16h26 : La participation globale à Lyon au mouvement est estimée à 20 000 personnes selon la préfecture.
Mise à jour à 16h23 : La présidente de la Métropole Véronique Sarselli réagit au saccage et l'incendie de l'office de tourisme.
Aujourd'hui des casseurs ont détruit des biens publics, saccagé la ville de Lyon aux dépends des manifestants qui venaient avec de vraies revendications. Tout cela est inacceptable. L’office de tourisme métropolitain est détruit, la statue de Paul Bocuse est dégradée et de nombreux commerces sont vandalisés. Cette volonté du chaos doit renforcer notre détermination à agir et ne jamais céder, dans l’intérêt de ceux qui font vivre notre pays. Total soutien aux policiers, gendarmes, pompiers et commerçants en première ligne. @Etguyot @ChM_officiel @JeremieBreaud @poliver69 @CGSDELAIGUE @prefetrhone @SDMIS69— Véronique Sarselli (@V_Sarselli) October 17, 2026
Mise à jour 16h : C'est seulement une heure après le début de l’incendie de l’office de tourisme que les pompiers ont pu commencer leur intervention, applaudis par une partie des manifestants. Grégory Doucet condamne des "scènes de violence inacceptables" et apporte son soutien aux commerçants pris pour cible, aux policiers et aux sapeurs-pompiers mobilisés.
Environ 1h après le déclenchement de l’incendie de l’office de tourisme, les pompiers ont pu commencer à intervenir. Une partie des manifestants applaudissent les soldats du feu #17octobre #Lyon https://t.co/5D4J0ILC5E— Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026
Mise à jour 15h 45 : À l'image de plusieurs autres magasins des environs, le Monop' Bellecour est pillé par des individus masqués. Les forces de l'ordre essaient de disperser les pilleurs.
Pillage du Monop’ Bellecour, les forces de l’ordre tentent de les disperser https://t.co/u5EShAVMaZ— Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026
Mise à jour 15h 30 : Place Bellecour, les pompiers n’ont toujours pas pu intervenir sur l’incendie de l’office de tourisme, désormais détruit. Les manifestants reprennent le contrôle de la place, tandis que des policiers sont visés par des jets de pavés à la tête.
Les manifestants reprennent le contrôle de la place Bellecour, des policiers essuient des jets de pavés dans la tête https://t.co/BVpURSli1z— Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026
Mise à jour 15h : Scènes de chaos sur la place Bellecour, à Lyon : les pompiers interviennent sur un incendie à l’office de tourisme, tandis que les forces de l’ordre tentent d’assurer leur protection.
Scènes de chaos place Bellecour à Lyon. Les forces de l’ordre tentent de protéger les pompiers qui interviennent sur l’incendie de l’office de tourisme https://t.co/gTqncxRZyK— Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026
Mise à jour 14h45 : L'intervention des pompiers dans l'office du tourisme en feu est empêchée par la présence et les actions d'individus hostiles.
Arrivée des pompiers pour lutter contre l’incendie de l’office de tourisme. Les incendiaires les applaudissent https://t.co/pILq7DyIWP— Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026
Les scènes de liesse autour de l’office de tourisme en flammes se multiplient à Lyon https://t.co/oZfAg4tUsC— Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026
Mise à jour à 14h30 : Et c'est au tour de l'office de tourisme de subir les violences de casseurs. La place Bellecour. La Préfecture du Rhône appelle les manifestants à se désolidariser de ces groupes violents.
L’office de tourisme de Lyon saccagé à son tour https://t.co/uoZPXqjuTj— Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026
Mise à jour à 14h : De jeunes individus saccagent le pavillon de la place Bellecour. De nombreux tirs de mortiers et jets de projectiles sont signalés sur les places Bellecour et République contre les Forces de l'ordre. Ces derniers tentent de disperser la foule avec du gaz lacrymogène.
Un pavillon de la place Bellecour saccagé par de jeunes individus https://t.co/gwRONdWtgT— Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026
Mise à jour à 12h30 : A l'arrivée de Bellecour, le cortège a été repoussé vers la Guillotière. Sur la place Bellecour, déjà quelques dizaines de gilets jaunes sont présents avant la manifestation de 14h.
Mise à jour 11h30 : Scène sympathique place Jean-Macé à l'arrivée du cortège sauvage, mariés et invités saluent la foule qui répond par des "Vive les mariés !".
À la mairie du 7e arrondissement de Lyon, deux mariés font un clapping avec les manifestants, chaudement applaudis https://t.co/mWVjkHrnqF— Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026
Mise à jour à 11h :
Au départ de la place Guichard, une manifestation sauvage, s’est dirigée sur l’avenue de Saxe. Les manifestants ont été repoussés par des tirs de gaz lacrymogène au niveau de la station de métro saxe Gambetta.
Arrivé à Saxe-Gambetta, le cortège sauvage est repoussé par de la lacrymo https://t.co/hmexrJjlZr— Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026
Mise à jour à 10h :
Lyon : trois individus interpellés après des tags anti-police place Bellecour
Trois personnes ont été interpellées dans la nuit de vendredi à samedi après des dégradations commises sur la façade de l’Office du tourisme, place Bellecour à Lyon. Plusieurs inscriptions étaient à caractère anti-police.
Selon nos informations, des dégradations ont été constatées dans la nuit du 16 au 17 octobre en plein cœur de Lyon.
Vers 23h55, trois individus ont été surpris alors qu’ils réalisaient des tags sur la façade de l’Office du tourisme, situé place Bellecour dans le 2e arrondissement.
Selon les premiers éléments, l’ensemble des inscriptions découvertes présentait un caractère anti-police. Des menaces de mort visant une personne dépositaire de l’autorité publique sont également mentionnées dans le signalement.
Trois interpellations
Les trois individus ont été interpellés à la suite des faits.
Une enquête est désormais en cours afin de préciser les circonstances des dégradations et les responsabilités de chacun.
Mise à jour à 9h : De premières actions ont été menées ce samedi matin, notamment à proximité de la préfecture où une centaine de jeunes manifestants, notamment des blacks blocs, ont tenté de barrer des routes avec des grilles et des poubelles. Plusieurs tirs de grenades lacrymogène ont été réalisés sur les quais du Rhône.
Premiers tirs de lacrymogène sur les berges du Rhône à proximité de la préfecture où une centaine de jeunes et de black blocs sont rassemblés https://t.co/Vxgs2fntNk— Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026
Un groupe d’une quinzaine d’individus au rond-point de la Feyssine a été également dispersé, tout comme au niveau de la raffinerie de Feyzin.
Article initial : Un nouveau rendez-vous social est annoncé à Lyon ce samedi 17 octobre.
L’appel fixe un rassemblement à 14h place Bellecour, avec l’ambition revendiquée de faire converger la mobilisation actuelle de la jeunesse et l’héritage du mouvement des Gilets jaunes.
Dans leur texte, les organisateurs estiment que les appels au 17 octobre se sont notamment développés sur TikTok auprès de la GenZ, terme employé pour désigner lycéens, étudiants et jeunes actifs.
Coût de la vie et services publics parmi les revendications mises en avant
Les initiateurs de l’appel mettent en avant plusieurs motifs de mobilisation : coût de la vie, en particulier celui des carburants, utilisation de l’argent public ou encore situation des services publics.
Ils voient dans cette dynamique un possible retour des Gilets jaunes, tout en reconnaissant que plusieurs figures historiques du mouvement de 2018 ont pris leurs distances avec l’appel national.
À Lyon, les auteurs évoquent également la création d’un groupe de militants issus de la première génération des Gilets jaunes, mais regrettent que cette organisation se construise, selon eux, sans participation suffisante de la jeunesse actuellement mobilisée.
Un appel à rejoindre la mobilisation des jeunes
Le texte s’inscrit directement dans la continuité du mouvement lycéen et étudiant engagé depuis plusieurs semaines dans l’agglomération lyonnaise.
Les auteurs estiment que cette jeunesse se mobilise "pour de meilleures conditions de vie et d’études" et craignent que les vacances de la Toussaint ne conduisent à un essoufflement du mouvement.
Ils appellent donc les anciens Gilets jaunes et plus largement leurs soutiens à "grossir les rangs", sans chercher, assurent-ils, à prendre la direction de la mobilisation.
"C’est une fierté qu’elle prenne à son compte le symbole du Gilet jaune, la seule chose à faire c’est de grossir les rangs et d’apporter notre aide si on nous la demande", écrivent les initiateurs.
Dans l'agglomération lyonnaise, les premières opérations sont annoncées dès 5h du matin.
Des blocages prévus à Feyzin, sur l'A6 et dans Lyon
Les premières perturbations pourraient toucher plusieurs axes stratégiques de l'agglomération.
À Feyzin, un blocage de la raffinerie est annoncé dès 5h. À la même heure, une autre opération est prévue au niveau du pont Gallieni, à Lyon.
Les secteurs de la Part-Dieu et de l'entrepôt pétrolier lyonnais sont également visés par des appels au blocage à partir de 10h.
Dans le Beaujolais, les manifestants prévoient un rassemblement au péage de Belleville-sur-Saône, sur l'A6, dès 7h30. Une opération péage gratuit est ensuite annoncée à Limas à 9h.
D'autres rendez-vous sont recensés autour de Lyon :
- Saint-Romain-de-Popey : rassemblement à 9h30 sur un rond-point près du péage de Tarare Est, sur l'A89.
- Lentilly : rassemblement sur la RN7 à 10h.
- Vaugneray : blocage annoncé route de Bordeaux à 10h.
- Bron : barrage filtrant sur le boulevard Laurent-Bonnevay à 14h.
- Givors : rassemblement au rond-point Carrefour à 9h, puis au pont de Givors à 10h.
Dans Lyon même, quatre lieux de rassemblement sont annoncés : devant la préfecture du Rhône à 8h, à la Manufacture des Tabacs à 10h, place Bellecour à 14h et au marché des États-Unis à 19h.
Melencon, ou le non-voyant. Il ne rend compte de rien, celui-là, tellement il a du brouillard devant ses yeuxSignaler Répondre
Melenchon, dehors. Pas de puanteur lfiSignaler Répondre
* qu'on n'ait encore pas gagnéSignaler Répondre
Pas d'inquiétude camarade de la Nouvelle france : Jean Luc a montré que ses milices sont les plus fortes !Signaler Répondre
Mélenchon Président dès demain !
Ha ha ha, les services de l'Etat, mais mon pauvre ..... Tu nous fais bien rire .....Signaler Répondre
Je peuw témoigner des magasins pillés et des destructions, d’ailleurs chacun pourra aller le constater en centre ville.Signaler Répondre
Je n’ai pas vu de lycéens. Et de rares gilets jaunes.
Au global, c’étaient les blak blocs qui affrontaient la police et cassaient tout, tandis que leurs supplétifs opportunistes venues des banlieues pillaient.
Ainsi, j’ai vu en magasins pillés : Lancel, Ralph Lauren, un super U, un micromania, boulanger...
Si on vous dit le contraire : allez dès demain sur la presqu’ile et voyez.
La police était manifestement débordée.
Tellement simple pour ce gouvernement corrompu jusqu'à l'os de laisser pourrir une situation, de ne pas assez mettre de moyen pour faire regner l'ordre dans le seul but de provoquer le chaos.Signaler Répondre
Décidément Macron a parfaitement reussi sa mission pour lequel la banque Rothschild l'a choisi.
Et tout les gogos croient qu'une solution politique est encore possible.
Votre appel AU MEURTRE sera signalé à Pharos. Bonne soirée, grande gueule.Signaler Répondre
On m' avait pourtant dit qu' à Lyon c' était l' extrême droite qui posait problème.Signaler Répondre
On nous mentirait ?
Le maire de Lyon, il est où? Les députés de droite, de gauche, du centre, ils sont où?Signaler Répondre
Que pensent tous ces gens du chaos? Ils le justifient? ils l'expliquent?
Avec toutes ces chances, bizarre qu'on est encore pas gagné le loto ! !Signaler Répondre
C'est curieux, aucune mairie tenue par LFI ou étant colistier du parti gagnant n a été attaquée ?....Signaler Répondre
Si seulement...Signaler Répondre
Il n'y a pas de GJ dans ses manifs rien à voirSignaler Répondre
ici on a les pillards casseurs mélangés avec des bobos anarchistes black-blocs.
Je viens de traverser toute la presqu’ile.Signaler Répondre
Jnai vu les magasins suivants etre pillés : Lancel, Micromania, Boulanger, Ralph Lauren, un Super U, Gertrude.
Je l’ai vu de mes yeux et chacun pourra la constater dès lundi.
J’ai vu les black blocks arriver par milliers pont de la guillotière affronter la police. J’ai vu des poubelles renversées, des feux de trottinettes électriques, des barrières jetées, des tags Acab partout. Idem, chacun pourra aller le constater.
Assez de ces mensonges, ces manifs ne servent qu’à casser tandis que d’autres pillent.
Les milices ont parlé : Jean Luc Président !Signaler Répondre
Grassement payé avec une retraite minable ! Tu as vu à la TV que des retraités de la fonction publique touchaient une bonne pension alors avec tes 2 neurones, tu t'es dit que c'était le cas de tous. Non seulement, beaucoup ont une retraite minable mais ne peuvent pas en profiter tellement qu'elle est petite et que l'on s'est bousillé la santé au travail. Mais toi, le travail, tu ne sais même pas ce que c'est.Signaler Répondre
Demain Les Nouveaux français vont pouvoir jouir du bonheur d'un vrai président de gauche !Signaler Répondre
Le bonheur qu'ont connu les Vénézueliens et les soviétiques sera du pipi de chat à coté du bonheur des nouveaux français !
barricade impressionnante montée par des manifestants à proximité de l’hôtel de ville. Des pavés d’un chantier à proximité ont été utilisés pour dresser un mur. Certains assurent vouloir rester toute la nuit.Signaler Répondre
Toi, t'es le roi des cons. Comment ne verraient-on pas les casseurs, ils ont tout cassé et pillé.Signaler Répondre
les lyonnais ont votes et revotes pour ces ecolos gauchos , voilà le résultat !Signaler Répondre
Natacha Polony va remettre tout ça d’équerre.Signaler Répondre
C’est faux évidemment, ils ne paient pas grand chose et vivent grassement pour la plupart grâce aux charges prélevées sur les salaires des travailleurs.Signaler Répondre
Suite a ces émeutes, la France va voir ces taux d emprunts augmenter, et c est la jeunesse qui va payer .Signaler Répondre
Je suis content de m être saigne pour que mes enfants puissent faire des études.
Ils pourront s établir a l étranger sans problèmes avec leur diplôme, l un l a déjà fait.
Ce sera juste 3 médecins en moins en France.
C est dommage, mais il est hors de question qu ils se fassent saigner comme leur père....
Nous n’avons JAMAIS reçu autant de regards en provenance de l’étranger. Le monde entier a littéralement les yeux rivés sur la France.Signaler Répondre
L'office du tourisme était le symbole d'une vielle france rance, fasciste et colonialiste : il était normal qu'il disparaisse dans la ville de Raphaël le résistant !Signaler Répondre
Vous appelez ça d’extrême droite ?? 🤣 J’appelle ça à gauche et au centre tellement c’est mou. Le reste c’est extrême gauche et ultra gaucheSignaler Répondre
Alors moi, je travaille et je prépare activement ma retraite future ! Et quand j'arrêterai, ce que je recevrai, je ne l'aurai pas volé. Alors parasite non, mais marre de payer pour toutes les punaises qui profitent du système.... Et toi ? Peux-tu en dire autant ?Signaler Répondre
Black bocks ! Je sais même pas comment ça s’écrit. Vous n’êtes qu’un ramassis de chiures de bidet. Vous pensez avoir des couilles en vous attaquant à l’Office du tourisme ?? Franchement… pitoyable. Macron a amené les forces obscures de ce pays à sortir de l’ombre. Tout cela n’est que le fruit de 45 ans de reculs sociaux et de chantage à la dette. Honte à tous, et d’abord aux électeurs depuis 50 ans qui valident les réseaux Bolloré et Lagardère. Le désespoir et la colère nous amène à ça…Signaler Répondre
C est moi est content il pourra dire oui mais lesstreme drouateSignaler Répondre
Ce n’est plus une simple manifestation, c’est le début d’un soulèvement populaire.Évidemment, les médias ne retiendront que les dégradations commises par les casseurs pour discréditer ce qui est en train de se passer…Signaler Répondre
Seul moyen de sortir de cette situation, autoriser les forces de l'ordre à tirer à balles réelles.Signaler Répondre
Ça fera quelques dégâts mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs.
Pourquoi Marine Le Pen arriverait à faire respecter la loi ? Elle arrive déjà pas à la respecter elle-même...Signaler Répondre
Place des Terreaux, vers l hôtel de ville, Doucet offre les rafraîchissements finalement ?Signaler Répondre
justement c'est la police qui met le désordre c'est elle qui nous empêche de casser et piller proprement!!!Signaler Répondre
T as raison, Macron regarde Lyon et prend ses décisions .,....🤣🤣🤣Signaler Répondre
J hésite entre te demander l adresse de ton fournisseur, c est de la bonne, ou te dire d aller te reposer un peu...,
Mais au final tu m auras bien fait commence la soirée, j ai bien rigolé.....
J’y suis aussi. Il n’y a pas de gilets jaunes mais beaucoup de lycéens et de jeunes.Signaler Répondre
Malheureusement les droitardés ne voient que les casseurs.
A part insulter, auriez vous quelques argumentaires probants a nous opposer afin que nous soyons éclairés de votre lumineuse intelligence ?Signaler Répondre
Toute cette diversité nous enrichit. Ca fait quarante ans qu'on nous dit que ce sont des chances pour la France!!Signaler Répondre
MACRON est tombé sur la tête: il se croit Président de l'Ukraine !Signaler Répondre
Oui ça va faire monter Marine Le Pen et c'est une bonne chose puisqu'elle est la seule à voir le désastre de ce qui se passe en France.Signaler Répondre
Le gouvernement laisse les casseurs agir ce qu'ils espèrent le gouvernement, Nunez et la gauche c'est d'essayer de foutre la trouille aux Francais en disant voyez le chaos qu'apportera LFI si le RN est élu.
Il ne reste qu'à contrer Nunez, la gauche et Macron qui manigance pour rester seuls au pouvoir et voter pour que ça change.
Si LFI devait se retrouver au pouvoir ce sont uniquement leurs dirigeants la NOMENKLATURA qui profiterait le peuple lui n'aurait rien, le peuple dans les pays d'extrême gauche n'ont jamais rien eu le peuple lui il a toujours souffert.
Donald Trump estime que les Français sont "sacrément doués pour faire des révolutions" : "Il faut croire que les Français sont sacrément doués pour faire des révolutions. C’est incroyable". (déclaration) trump est l’ami de l’extrême droite lepen et zemmour voit quelque chose qui est entrain de bougerSignaler Répondre
J’y suis et il n’y a quasi aucun gilets jaunes. Que du black blocs et peu de lycéens.Signaler Répondre
Ah, et aussi les hordes de racailles venues juste pour piller. Je les croise avec des sacs bien remplis et des vetements encore etiquettés.
Pourquoi n’y a t il pas un couvre feu ? Qu’on voit clairement qui est la pour casser et piller ?
Tu travailles pas, mais tu es grassement payé, c'est bien toi le parasite !Signaler Répondre
La vieillesse crame tes quelques neurones restant !
Tu jubiles, gros débile. Tes amis, cassent, volent, pillent.Signaler Répondre
On sais tout, tout le monde sait, pour moi ça résonne comme " je suis partout", le journal du collabo BRASILLACH pendant l occupation..,.Signaler Répondre
Doucet doit être content lui qui encourageait la désobéissance civile, il va peut être aussi nous raconter comme sa copine Tondelier que c'est la faute aux CRS qui envoie des bombes lacrymogènes.Signaler Répondre
La place des Terreaux à Lyon est bondée. le message est clair Macron démission vive la jeunesse et vive la FranceSignaler Répondre
Certes et de plus ils ont la fâcheuse habitude de bien écrire le français...😜Signaler Répondre
Non, on ne change rien c est ce qu ils veulent les 2 copains.....Signaler Répondre
Soutenons nos forces de l ordre et réclamons d urgence des poursuites judiciaires contre LFI et MELENCHON.
D ailleurs, c est curieux, et je ne crois pas au hasard, c est en octobre que doivent être juges MELENCHON et Rima HASSAM pour apologie du terrorisme...
Je dis ça, je dis rien....