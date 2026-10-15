Pancarte sur Quentin Deranque : Alexandre Dupalais saisit le procureur après une story de Clémence Guetté

Une publication sur les réseaux sociaux débouche sur un signalement à la justice à Lyon.

Dans un courrier daté du 15 octobre 2026 adressé au procureur de la République de Lyon Thierry Dran, Alexandre Dupalais, conseiller du 8e arrondissement, demande l’ouverture d’une enquête après la diffusion d’une story sur le compte Instagram de la députée LFI Clémence Guetté.

L’élu indique agir sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale et évoque dans son signalement une possible « apologie de crime d’atteinte volontaire à la vie ».

« Quentin on t’entends plus ! »

Clémence Guetté avait publié ce mercredi 14 octobre une story filmée lors d’un rassemblement en présence de Jean-Luc Mélenchon.

À l’arrière-plan apparaît une pancarte portant l’inscription : « QUENTIN ON T’ENTENDS [sic] PLUS ! », accompagnée de la photographie du militant nationaliste lyonnais.

Pour Alexandre Dupalais, le message dépasse la simple provocation. Dans son courrier, il estime que « se réjouir qu’on “ne l’entende plus” revient à se réjouir de sa mort » et demande au procureur d’examiner si les faits sont susceptibles de relever de la loi de 1881 sur la liberté de la presse.

Une enquête demandée sur l’auteur de la pancarte et sa diffusion

L’élu lyonnais formule plusieurs demandes au parquet.

Il souhaite qu’une enquête soit ouverte, que l’auteur de la pancarte soit identifié, ainsi que les personnes ayant éventuellement participé à sa diffusion. Il vise notamment la publication effectuée via le compte Instagram de Clémence Guetté.

Alexandre Dupalais demande également que Meta Platforms Ireland soit sollicité afin de conserver et transmettre le contenu ainsi que les données de connexion associées, la story étant normalement appelée à disparaître automatiquement après 24 heures.

L’enquête sur la mort de Quentin Deranque toujours en cours

Quentin Deranque, 23 ans, est mort en février après avoir été violemment agressé à Lyon. Plusieurs personnes issues ou proches de l’ancienne Jeune Garde ont ensuite été interpellées dans le cadre de l’enquête. Six hommes ont notamment été mis en examen pour meurtre et un septième pour complicité de meurtre par instigation, selon les informations publiées au cours de l’enquête.

Parmi les personnes mises en cause figurait notamment un ancien assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, lequel avait annoncé mettre fin à son contrat après son interpellation.