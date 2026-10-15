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Pancarte sur Quentin Deranque : Alexandre Dupalais saisit le procureur après une story de Clémence Guetté

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Pancarte sur Quentin Deranque : Alexandre Dupalais saisit le procureur après une story de Clémence Guetté

Alexandre Dupalais, avocat et élu UDR du 8e arrondissement de Lyon, a adressé ce jeudi un signalement au procureur de la République. Il vise une pancarte apparaissant dans une story Instagram publiée par la députée LFI Clémence Guetté et faisant référence à Quentin Deranque, tué à Lyon en février dernier.

Une publication sur les réseaux sociaux débouche sur un signalement à la justice à Lyon.

Dans un courrier daté du 15 octobre 2026 adressé au procureur de la République de Lyon Thierry Dran, Alexandre Dupalais, conseiller du 8e arrondissement, demande l’ouverture d’une enquête après la diffusion d’une story sur le compte Instagram de la députée LFI Clémence Guetté.

L’élu indique agir sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale et évoque dans son signalement une possible « apologie de crime d’atteinte volontaire à la vie ».

« Quentin on t’entends plus ! »

Clémence Guetté avait publié ce mercredi 14 octobre une story filmée lors d’un rassemblement en présence de Jean-Luc Mélenchon.

À l’arrière-plan apparaît une pancarte portant l’inscription : « QUENTIN ON T’ENTENDS [sic] PLUS ! », accompagnée de la photographie du militant nationaliste lyonnais.

Pour Alexandre Dupalais, le message dépasse la simple provocation. Dans son courrier, il estime que « se réjouir qu’on “ne l’entende plus” revient à se réjouir de sa mort » et demande au procureur d’examiner si les faits sont susceptibles de relever de la loi de 1881 sur la liberté de la presse.

Une enquête demandée sur l’auteur de la pancarte et sa diffusion

L’élu lyonnais formule plusieurs demandes au parquet.

Il souhaite qu’une enquête soit ouverte, que l’auteur de la pancarte soit identifié, ainsi que les personnes ayant éventuellement participé à sa diffusion. Il vise notamment la publication effectuée via le compte Instagram de Clémence Guetté.

Alexandre Dupalais demande également que Meta Platforms Ireland soit sollicité afin de conserver et transmettre le contenu ainsi que les données de connexion associées, la story étant normalement appelée à disparaître automatiquement après 24 heures.

L’enquête sur la mort de Quentin Deranque toujours en cours

Quentin Deranque, 23 ans, est mort en février après avoir été violemment agressé à Lyon. Plusieurs personnes issues ou proches de l’ancienne Jeune Garde ont ensuite été interpellées dans le cadre de l’enquête. Six hommes ont notamment été mis en examen pour meurtre et un septième pour complicité de meurtre par instigation, selon les informations publiées au cours de l’enquête.

Parmi les personnes mises en cause figurait notamment un ancien assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, lequel avait annoncé mettre fin à son contrat après son interpellation.

9 commentaires
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Retrouvé le 15/10/2026 à 15:05

Tiens Dupalais existe. Plus vu à Lyon depuis le mois de mars...

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Césarion le 15/10/2026 à 14:56
Chris6969699 a écrit le 15/10/2026 à 13h37

Décidemment, chez LFI ils ont une notion particulière de l'humanisme ...

faut dire que ca fait longtemps qu'il n'a pas sorti de film quentin dupieux

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Reflechissez le 15/10/2026 à 14:46

Avant de voter pour LFI, ce parti immonde, violent, rasciste et qui n’hésite plus à tuer...Après il sera trop tard pour pleurer...

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Calahann le 15/10/2026 à 14:43

C'est qui Quentin Deranque ?

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Romulus le 15/10/2026 à 14:20

Quand on se réjouit de la mort d’un jeune homme parce qu’il ne pense pas comme soi, ce ne sont pas ses idées qui révèlent la misère morale : c’est l’absence d’humanité de ceux qui s’en réjouissent. pauvre deputé

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c'est celui qui dit qui est le 15/10/2026 à 14:14
Chris6969699 a écrit le 15/10/2026 à 13h37

Décidemment, chez LFI ils ont une notion particulière de l'humanisme ...

ou est le problème?
c'est vrai que ca fait longtemps qu'il a pas fait de film quentin dupieux.

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NewFrenchSociety le 15/10/2026 à 13:58

LFI, avec cette pancarte de La France Indigne, ne fait pas de politique : elle fabrique du trash en espérant que ça passe pour du courage.
Une polémique montée comme un gadget, un geste qui révèle surtout une chose : la capacité à créer du vacarme quand il n’y a plus rien à dire.

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Mais le 15/10/2026 à 13:48

Quelle honte ces LFistes

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une honte le 15/10/2026 à 13:48

bravo à cet élu de réagir vite ! tout n est pas permis … il y a le respect des morts

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Chris6969699 le 15/10/2026 à 13:37

Décidemment, chez LFI ils ont une notion particulière de l'humanisme ...

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Solidarité 69 le 15/10/2026 à 13:18

L'ignominie de LFI n'étant plus à démontrer, il n'en demeure pas moins que désormais LFI doit répondre de ses agressions et crimes organisés.

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chanson corps de garde le 15/10/2026 à 13:09

"un jour la p'tite Guetté ,tripote moi la b.te avec les doigts?"

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Nico_C le 15/10/2026 à 13:00

Bonjour,
Votre article est incomplet. Alexandre Dupalais est un élu "fantôme" du 8ème.
Depuis mars, on le voit plus souvent sur LyonMag qu'aux conseils d’arrondissement (0 fois).

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Anti verts le 15/10/2026 à 12:59

Ces LFI sont a gerber.... j'espère qu'elle sera condamnée pour cette pancarte abjecte.

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