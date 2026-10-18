17 octobre à Lyon : comment l'ultra-gauche a confisqué les revendications de 20 000 personnes

Plus de 20 000. C’est le nombre de manifestants recensés par la préfecture du Rhône samedi, entre Bellecour, le cours Gambetta, le quai Augagneur et la Guillotière.

Ce qu’ils venaient dire était pourtant écrit. Né d’une vidéo TikTok le 9 septembre, relayé par une pétition et d’anciennes figures du mouvement de 2018, l’appel du 17 octobre s’était doté d’une plateforme : "Jaunes et jeunes, nos luttes se rencontrent".

Les signataires y demandaient le blocage des prix à la pompe et le contrôle des marges pétrolières. Ils s’opposaient au budget 2027 : gel des allocations, des APL et des salaires des agents publics, 5,5 milliards prélevés sur les retraités. Ils réclamaient un référendum d’initiative citoyenne et des services publics de proximité. Les organisations étudiantes y avaient accolé dix mesures sur les bourses, le logement et Parcoursup.

On peut juger cette plateforme trop large, et penser qu’un mouvement qui parle du gazole, de Parcoursup et du RIC a un problème de lisibilité avant même d’avoir défilé. Mais entre un message dilué et un message effacé, il y a toute la différence. Samedi, l’effacement a pris quelques minutes à cause des black blocs et de jeunes venus de la banlieue.

Il y avait quelques gilets jaunes en centre-ville, mais ils se sont rapidement effacés au profit d'une même tenue : noire, cagoule, masque de ski, masque FFP2...

À 14h30, l’office de tourisme de la place Bellecour est pris d’assaut et saccagé. À 14h45, les pompiers ne peuvent approcher. À 15 heures, ils interviennent sous protection policière. À 15h30, le pavillon de 1852 est détruit.

Les scènes de liesse autour de l’office de tourisme en flammes se multiplient à Lyon https://t.co/oZfAg4tUsC — Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026

Un pavillon de la place Bellecour saccagé par de jeunes individus https://t.co/gwRONdWtgT — Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026

Dans le même temps, plusieurs milliers de personnes quittent le cortège déclaré pour former ce que la préfecture appelle des cortèges sauvages, attribués à l’ultragauche radicale et aux autonomes. Des dizaines de commerces sont vandalisés, pillés, parfois incendiés. CRS, canons à eau, gendarmes mobiles, hélicoptère et drones sont engagés. Le préfet Étienne Guyot parle d’un "niveau de violence inédit".

C’est là que se joue le vrai sujet. Un mouvement se mesure à ce qu’il laisse dans l’espace public le lendemain matin. Dimanche, ce qui restait n’était pas une revendication mais une image : une façade noircie, des vitrines en contreplaqué. Aucune chaîne nationale n’a ouvert sur les marges pétrolières, aucun élu n’a été interrogé sur le gel des APL. La question posée à tout le monde, organisateurs compris, était : condamnez-vous ?

Les premiers à payer ne sont pas les ministres, mais les commerçants de la Presqu’île, qui perdent un samedi et un stock, les agents de l’office de tourisme, qui arriveront lundi devant un bâtiment calciné, et les manifestants eux-mêmes : la prochaine fois qu’ils voudront défiler dans le centre, on leur répondra avec les images du 17 octobre en tête.

Manifester contre la vie chère est un droit, piller une boutique n’en est pas un. Mais le constat est sévère pour tout le monde. Vingt mille personnes se sont déplacées un samedi de vacances pour dire quelque chose de précis. Quelques milliers d’autres ont décidé que personne ne l’entendrait.