Violences à Lyon : Grégory Doucet appelle les habitants à se rassembler ce lundi devant les neuf mairies d'arrondissement

Après les scènes de violence qui ont marqué la capitale des Gaules, Grégory Doucet souhaite rassembler les habitants.
Dans un message diffusé au nom du maire de Lyon, la municipalité annonce l'organisation de rassemblements simultanés ce lundi à midi, devant chacune des neuf mairies d'arrondissement.
L'objectif affiché est d'adresser un message d'unité et d'apaisement après les événements du 17 octobre, qui ont notamment vu plusieurs commerces pillés et l'office du tourisme de la place Bellecour saccagé et incendié. D'autant que de nombreux Lyonnais ont directement pris à partie l'édile écologiste dimanche alors qu'il déambulait en Presqu'île et tenait un point presse avec le préfet du Rhône sur la place Bellecour.
Un appel à l'unité après les violences
Cette initiative entend témoigner du soutien de la municipalité aux personnes touchées par les événements de samedi.
L'invitation s'adresse aux Lyonnaises et aux Lyonnais, en solidarité avec les habitants et les commerçants, mais également avec celles et ceux qui travaillent quotidiennement à la sécurité, au fonctionnement des services publics et à la vie de la ville.
Les neuf rassemblements sont donc programmés ce lundi 19 octobre à 12h, devant les mairies de chaque arrondissement lyonnais.
Un rendez-vous symbolique pour tenter de retrouver un climat d'apaisement, deux jours après les importantes dégradations qui ont secoué Lyon.
Prenez des profils de blackbloc de ses émeutes, prenez des profils des violents de St-Soline (ou encore de certaines rave party illégales) ... vous avez les même qui ont été protégés par qui ... EELV.Signaler Répondre
Sur le chantier de l'autoroute dans le sud, ou encore dans les rave illégales si vous écoutez vous entendez des langues étrangères car en effet la France est devenu une sorte de "nid" de toute la racaille violente européenne d'extrême gauche. Et tout cela avec le soutien depuis des décennies de nos verts.
La fausse écologie car au niveau européen ce sont les partis écolo qui sont les plus extrêmes et les plus liés aux islamistes. Au Royaume Uni c'est très clair les verts anglais sont des purs islamistes mais cela se repère aussi dans d'autres pays européens et au niveau du parlement européen aussi ou ils votent contre tous projet de lutte contre l'entrisme islamiste.
Il n'y a plus réellement de parti écologiste il y a un parti de "teinte verte" mais uniquement d'extrême gauche anarchiste infiltré au sommet par certains terroristes islamistes (et donc très actif dans le palestinisme).
J'ai pas que ça à faire. Toute mon empathie va aux personnes durement touchées par l'inflation et la dégradation des services publiques. Il vit chez les bisounours lui.Signaler Répondre
Bonne idée comme ça, ça va attirer les casseurs qui brûleront les mairies de LyonSignaler Répondre
à part les retraités et les chômeurs qui y aura-t-il? et ça ne sert à rien. Notre ville n’est pas apaiséeSignaler Répondre
cela servira à quoi????Signaler Répondre
Sera-t-il possible d'allumer des bougies et de chanter Imagine de John Lennon ? Autant faire les choses comme il faut.Signaler Répondre
Non mais sérieusement, Doucet nous prend vraiment pour des jambons.
A part appeller à se rassembler? Faudrait juste partir et retour sur Paris. LFI/EELV, acteurs principaux de ces violences.Signaler Répondre
Se rassembler pour les piller ? Ce sera sans moi. C'est trop facile de jouer les victimes lorsqu'on a préparé le chaos.Signaler Répondre
Y'en a qui bosse le pilleur d'argent publiqueSignaler Répondre
quelle honte de dire à la population ce qu’elle doit faire!Signaler Répondre