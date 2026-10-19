Violences à Lyon : Grégory Doucet appelle les habitants à se rassembler ce lundi devant les neuf mairies d'arrondissement

Après les scènes de violence qui ont marqué la capitale des Gaules, Grégory Doucet souhaite rassembler les habitants.

Dans un message diffusé au nom du maire de Lyon, la municipalité annonce l'organisation de rassemblements simultanés ce lundi à midi, devant chacune des neuf mairies d'arrondissement.

L'objectif affiché est d'adresser un message d'unité et d'apaisement après les événements du 17 octobre, qui ont notamment vu plusieurs commerces pillés et l'office du tourisme de la place Bellecour saccagé et incendié. D'autant que de nombreux Lyonnais ont directement pris à partie l'édile écologiste dimanche alors qu'il déambulait en Presqu'île et tenait un point presse avec le préfet du Rhône sur la place Bellecour.

Un appel à l'unité après les violences

Cette initiative entend témoigner du soutien de la municipalité aux personnes touchées par les événements de samedi.

L'invitation s'adresse aux Lyonnaises et aux Lyonnais, en solidarité avec les habitants et les commerçants, mais également avec celles et ceux qui travaillent quotidiennement à la sécurité, au fonctionnement des services publics et à la vie de la ville.

Les neuf rassemblements sont donc programmés ce lundi 19 octobre à 12h, devant les mairies de chaque arrondissement lyonnais.

Un rendez-vous symbolique pour tenter de retrouver un climat d'apaisement, deux jours après les importantes dégradations qui ont secoué Lyon.