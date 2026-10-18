Ce dimanche matin, la sidération a laissé place à la colère. De nombreux Lyonnais étaient venus constater par eux-mêmes les dégâts en centre-ville, suite à la manifestation du 17 octobre.
Dans les rues commerçantes (Victor-Hugo, République, Edouard-Herriot...), les commerces étaient encore à la merci des pilleurs, tandis que les équipes de cantonniers de la Métropole de Lyon s'activaient.
Et place Bellecour, certains avaient presque la larme à l'oeil en regardant l'Office du Tourisme, ravagé par les flammes.
Alors quand Grégory Doucet est arrivé avec le préfet du Rhône Etienne Guyot pour un point presse, la tension est vite montée d'un cran. Le maire écologiste a immédiatement été pris à partie. "Vous êtes complice des gauchistes qui ont fait ça ! C'est vous qui avez organisé ça avec LFI !", criait un passant, tandis que les huées accompagnaient sa déambulation.
Pendant la vingtaine de minutes de son point presse, Grégory Doucet a été régulièrement la cible de nouvelles attaques et de demandes de démission.
Et alors qu'il indiquait vouloir leur répondre, l'édile lyonnais a finalement pris le large au pas de course dans la voiture du préfet, non sans avoir été à nouveau pris à partie, notamment par le conseiller municipal Coeur Lyonnais Edouard Hoffmann.
bon aussi!!! la police tue!!! alors que faire???Signaler Répondre
si le merdier persiste en Ukraine et au Moyen Orient , c'est dans moins de 2 ans que nous sommes sous tutelleSignaler Répondre
Rien de raciste, un constat et les gauchos appellent ça la convergence des luttes....la sainte union des dangereux decerebresSignaler Répondre
Rien a voir avec l origine ethnique. Le cerveau c est des neurones pas une couleur...et quand tu n en as pas beaucoup ça produit les mêmes effets....
Mais prenez les pistes cyclables, pas la voiture de police, monsieur le maire, dans lesquelles vous avez investi l’argent de la ville au lieu d’investir dans la police, la sécurité et l’ordre public, alors que nous sommes agressés tous les jours. Ne vous enfuyez pas avec le préfet, allez parler à Batman qui a mis le feu à l’office de tourisme, ne nous racontez pas ce matin comment vous êtes venu jeter un œil à la facture qui vous a été adressée aujourd’hui.Signaler Répondre
Nos politiciens sont pitoyables, tous, mais c'est nous qui les avons élus...Signaler Répondre
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Il faut dire que le choix n'est pas terrible depuis longtemps.
Avant on votait pour celui qui nous paraissait correct, après pour le moins pire et aujourd'hui pour celui que l'on pense haïr le moins !
Quelqu un sait il combien de Kebbabs, barbers shop, tacos ont été saccagés sur tout le territoire ?....Signaler Répondre
mais??? il vient d'être réélu!! et par les lyonnais !!!vous tournez vite votre pantalonSignaler Répondre
et demande aux portugais de payer ta retraiteSignaler Répondre
Cette expression est on ne peut plus adaptée pour qualifier son choix politique de donner des gages à LFI.Signaler Répondre
LFI qui est derrière l'agitation et la haine destructrices suscitées et ayant conduit à ces incendies de monuments historiques et de tant d'autres biens publics et commerces.
Sans parler des freins qu'il met activement pour assurer la sécurité des gens dans sa ville...
c'est tout à fait vrai il est complice avec son copain LFI des dégradation de la ville et des banlieues alors ces paroles sont dégradants pour les citoyens et les commerçants qu'il démissionne de son poste de maire avec ses copains LFISignaler Répondre
regardez-moi cette brochette d’incapables. Une partie des responsables se trouve dedans. Tous doivent rendre des comptes, président, premier ministre, ministre de l’intérieur, préfet, maire c’est un scandale ce qu’il s’est passé hier et le sous effectif des forces de l’ordre et le sous équipement, c’est plus du gaz lactymo qu’il faut il va falloir durcir un peu la réponseSignaler Répondre
Incompétent , de la droite, de la gauche, ce qui c est passé hier en France fait le terraux du RN, il faudra pas pleurer après.Signaler Répondre
La différence,c'est que les maires Rn ne disent pas que la police tue,et ne s'associent pas à un parti antisémite!Signaler Répondre
A doite on a quand même de sacrés attardés, il est temps de les éduquer. Moi en temps que retraité, je prépare mon départ au Portugal pour protéger mes biens face à une jeunesse gauchiste qui veut tout me prendre et une jeunesse de droite qui a des problèmes pour réfléchir.Signaler Répondre
''Vous êtes complice des gauchistes qui ont fait ça ! C'est vous qui avez organisé ça avec LFI !"Signaler Répondre
tellement vrai ... ras le bol des merdeux et des excuses à 2 balles
Nous sommes sauvés : Pierre OLIVER a fait ses vidéos ! Ouf. Et devinez quoi : il accuse tout le monde.Signaler Répondre
Et pourtant il a bossé au Ministère de l'Intérieur, au plus près du Ministre ; il n'a pas agit non plus. Il n'a servi à rien. Qu'il se taise.
Depuis toujours ce maire est lfist, il n’a jamais rien fait sans LFI, et comme à leur habitude ce n’est jamais de leur faute , c’est la faute des autres, alors un coup, de la police, un coup de l’état, du RN, des Français etc mais jamais eux. LFI éclaire la mèche d’un bâton de dynamite et quand ca explose ils jouent la surprise !? c’est une honte ces députes devraient être destitués et inculpés.Signaler Répondre
Quand on voit sur les vidéos de l'intervention de Doucet ce matin, l'air hautain et dédaigneux de ses potes derrières (hommes et femmes), on voit bien la déconnection de ces pauvres bobos ayant les mêmes intérêts que LFI.Signaler Répondre
Où était la police ? Pour taper sur les lycéens qui manifestaient pacifiquement, les policiers les ont gazé et tapé par contre, avec la racaille, y a plus personne. Les flics ont laissé faire.Signaler Répondre
Doucet !Signaler Répondre
Dégage ! Dégage ! Dégage !
Un maire complice !Signaler Répondre
Allié LFI pour garder ses indemnités
Et la métropole continue de travailler avec ce type !
STOP !
Aulas, c'est le Trump lyonnais. Une abomination aussi.Signaler Répondre
Pas très factuelle votre déclaration RACISTE. Les vidéos montrent beaucoup de chères têtes blondes parmi les casseurs arrêtés aussi.Signaler Répondre
Mes parents habitent Frejus et leur maire RN mr Rachline a été obligé de demander des renforts après 4 jours d’émeutes ou des centaines de délinquants ont brûlés des voitures, des commerces , pillés des magasins etc.. demandez aussi aux Habitants de Marignane mairie RN si ils sont en sécurité ? ..Signaler Répondre
J’espère que le RN prendra le pouvoir en 2027 pour que les blaireaux qui croient en la Fée 🧚 LE PEN se rendent compte des Mensonges er de la manipulation.. elle ne fera AUCUNE Miracle et n’a Pas de baguette magique pour changer les délinquants en enfants de cœur et la France en un paradis.
Juste du Sang et des Larmes en 2027 !
Ces militants écolos sont incapables de mettre des mots sur les maux par déni, c’est affligeant d’avoir ça comme maire. Quant à sa collègue Sandrine Rousseau, qui affirme que ces violences sont dues à la police, c’est tout aussi consternant. Il n’y a décidément rien à en tirer de ces militants sectaires.Signaler Répondre
Ce maire a été élu de justesse grâce à LFI, face à un papy qui ne connaissait même pas les compétences d'une commune.Signaler Répondre
Vous attendiez quoi de lui ?
Les pilleurs sont ses protégés, les victimes du "racisme systémique de la police", comme il aime le répéter.
Les casseurs, sont l'extrême gauche, ceux avec qui il a été élu.
Le sinistre khmer vert. Il fait un bilan des actions des idiots utiles qui contribuent à la destruction du presqu'île au nom du rewilding. Voici un homme qui soutient la protection des rats et des punaises.Signaler Répondre
il était venu constater que ses consignes avaient été respectées les casseurs ne devaient pas toucher à son ombriere, il est parti rassuré il pourra verser ses subventions municipales à ses amis …Signaler Répondre
Ben alors Doudou, la police ne tue plus, on lui demande de l aide ?Signaler Répondre
Bravo et merci aux FDO d avoir tenu pour nous citoyens lyonnais, merci a vos familles de supporter aussi cette pression🩷🩷🩷🩷
Courage a nos commerçants, lyon est avec vous👍👍
Ces violences urbaines sont l'occasion pour des issus de l'immigration de casser, brûler et d'exprimer leur haine de la France.Signaler Répondre
pas très courageux sans « la nouvelle garde » et autres milices violentes de casseur pilleurs autour de luiSignaler Répondre
Il est parti en voiture ce sale pollueur ??Signaler Répondre
Pourquoi dans les villes tenues par le RN, aucun pillage ?Signaler Répondre
DOUCET démission,Signaler Répondre
MELENCHON en prison.....
Fermez laSignaler Répondre
Vous l’avez élu deux fois
Pleurez maintenant
Les gauchistes ont cassé les symboles de la République et la racaille est venue piller. Le point commun de ces 2 groupes d’individus ?Signaler Répondre
Ils sont défendus depuis des années par la gauche de ce pays.
La France va sombrer. Dans moins de 5 ans, notre dettes sera insoutenable. Nous verrons alors comment les français réagiront.
il était accompagné par un conseiller bien perché qui m’a expliquer qu’il le fallait pas critiquer l’écologie car l’écologie faisait des miracles à la campagne visiblement ça plane beaucoup à la mairie … ils rêvent de la campagne dans les rues de LyonSignaler Répondre
Des maires gauchistes de grandes villes ! C’est ce que voulaient les lyonnais! La prochaine fois ce sera vos habitations.....Signaler Répondre
Melenchon, on va te virer au 1er tour.Signaler Répondre