Ce dimanche matin, la sidération a laissé place à la colère. De nombreux Lyonnais étaient venus constater par eux-mêmes les dégâts en centre-ville, suite à la manifestation du 17 octobre.

Dans les rues commerçantes (Victor-Hugo, République, Edouard-Herriot...), les commerces étaient encore à la merci des pilleurs, tandis que les équipes de cantonniers de la Métropole de Lyon s'activaient.

Et place Bellecour, certains avaient presque la larme à l'oeil en regardant l'Office du Tourisme, ravagé par les flammes.

Alors quand Grégory Doucet est arrivé avec le préfet du Rhône Etienne Guyot pour un point presse, la tension est vite montée d'un cran. Le maire écologiste a immédiatement été pris à partie. "Vous êtes complice des gauchistes qui ont fait ça ! C'est vous qui avez organisé ça avec LFI !", criait un passant, tandis que les huées accompagnaient sa déambulation.

Pendant la vingtaine de minutes de son point presse, Grégory Doucet a été régulièrement la cible de nouvelles attaques et de demandes de démission.

Et alors qu'il indiquait vouloir leur répondre, l'édile lyonnais a finalement pris le large au pas de course dans la voiture du préfet, non sans avoir été à nouveau pris à partie, notamment par le conseiller municipal Coeur Lyonnais Edouard Hoffmann.