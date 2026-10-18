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"C'est vous qui avez organisé ça avec LFI !" : Grégory Doucet conspué place Bellecour après les dégradations du 17 octobre

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"C'est vous qui avez organisé ça avec LFI !" : Grégory Doucet conspué place Bellecour après les dégradations du 17 octobre

Ce dimanche matin, Grégory Doucet et le préfet du Rhône Etienne Guyot tenaient un point presse devant l'Office de tourisme de Lyon. De nombreux Lyonnais étaient présents, et beaucoup ont eu des mots très durs à l'encontre du maire écologiste, parti sous les jurons.

Ce dimanche matin, la sidération a laissé place à la colère. De nombreux Lyonnais étaient venus constater par eux-mêmes les dégâts en centre-ville, suite à la manifestation du 17 octobre.

Dans les rues commerçantes (Victor-Hugo, République, Edouard-Herriot...), les commerces étaient encore à la merci des pilleurs, tandis que les équipes de cantonniers de la Métropole de Lyon s'activaient.

Et place Bellecour, certains avaient presque la larme à l'oeil en regardant l'Office du Tourisme, ravagé par les flammes.

Alors quand Grégory Doucet est arrivé avec le préfet du Rhône Etienne Guyot pour un point presse, la tension est vite montée d'un cran. Le maire écologiste a immédiatement été pris à partie. "Vous êtes complice des gauchistes qui ont fait ça ! C'est vous qui avez organisé ça avec LFI !", criait un passant, tandis que les huées accompagnaient sa déambulation.

Pendant la vingtaine de minutes de son point presse, Grégory Doucet a été régulièrement la cible de nouvelles attaques et de demandes de démission.

Et alors qu'il indiquait vouloir leur répondre, l'édile lyonnais a finalement pris le large au pas de course dans la voiture du préfet, non sans avoir été à nouveau pris à partie, notamment par le conseiller municipal Coeur Lyonnais Edouard Hoffmann.

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Grégory Doucet

17 octobre

Office de tourisme

39 commentaires
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perdu dans le brouillard le 18/10/2026 à 11:58
L'expression pompier-pyromane a écrit le 18/10/2026 à 11h37

Cette expression est on ne peut plus adaptée pour qualifier son choix politique de donner des gages à LFI.

LFI qui est derrière l'agitation et la haine destructrices suscitées et ayant conduit à ces incendies de monuments historiques et de tant d'autres biens publics et commerces.

Sans parler des freins qu'il met activement pour assurer la sécurité des gens dans sa ville...

bon aussi!!! la police tue!!! alors que faire???

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vous etes optimiste le 18/10/2026 à 11:53
AntiLFI a écrit le 18/10/2026 à 10h50

Les gauchistes ont cassé les symboles de la République et la racaille est venue piller. Le point commun de ces 2 groupes d’individus ?
Ils sont défendus depuis des années par la gauche de ce pays.

La France va sombrer. Dans moins de 5 ans, notre dettes sera insoutenable. Nous verrons alors comment les français réagiront.

si le merdier persiste en Ukraine et au Moyen Orient , c'est dans moins de 2 ans que nous sommes sous tutelle

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Raciste, l argument a 3 balles.... le 18/10/2026 à 11:52
Con sanguin a écrit le 18/10/2026 à 11h08

Pas très factuelle votre déclaration RACISTE. Les vidéos montrent beaucoup de chères têtes blondes parmi les casseurs arrêtés aussi.

Rien de raciste, un constat et les gauchos appellent ça la convergence des luttes....la sainte union des dangereux decerebres
Rien a voir avec l origine ethnique. Le cerveau c est des neurones pas une couleur...et quand tu n en as pas beaucoup ça produit les mêmes effets....

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PaulBan le 18/10/2026 à 11:48

Mais prenez les pistes cyclables, pas la voiture de police, monsieur le maire, dans lesquelles vous avez investi l’argent de la ville au lieu d’investir dans la police, la sécurité et l’ordre public, alors que nous sommes agressés tous les jours. Ne vous enfuyez pas avec le préfet, allez parler à Batman qui a mis le feu à l’office de tourisme, ne nous racontez pas ce matin comment vous êtes venu jeter un œil à la facture qui vous a été adressée aujourd’hui.

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Ex Précisions le 18/10/2026 à 11:47

Nos politiciens sont pitoyables, tous, mais c'est nous qui les avons élus...
.
Il faut dire que le choix n'est pas terrible depuis longtemps.
Avant on votait pour celui qui nous paraissait correct, après pour le moins pire et aujourd'hui pour celui que l'on pense haïr le moins !

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Cherchez les donneurs d ordre...... le 18/10/2026 à 11:47

Quelqu un sait il combien de Kebbabs, barbers shop, tacos ont été saccagés sur tout le territoire ?....

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charlot le 18/10/2026 à 11:44
Gloupsy a écrit le 18/10/2026 à 11h13

Doucet !
Dégage ! Dégage ! Dégage !

mais??? il vient d'être réélu!! et par les lyonnais !!!vous tournez vite votre pantalon

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bouffon le 18/10/2026 à 11:39
lyon avec Zemmour a écrit le 18/10/2026 à 11h24

A doite on a quand même de sacrés attardés, il est temps de les éduquer. Moi en temps que retraité, je prépare mon départ au Portugal pour protéger mes biens face à une jeunesse gauchiste qui veut tout me prendre et une jeunesse de droite qui a des problèmes pour réfléchir.

et demande aux portugais de payer ta retraite

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L'expression pompier-pyromane le 18/10/2026 à 11:37

Cette expression est on ne peut plus adaptée pour qualifier son choix politique de donner des gages à LFI.

LFI qui est derrière l'agitation et la haine destructrices suscitées et ayant conduit à ces incendies de monuments historiques et de tant d'autres biens publics et commerces.

Sans parler des freins qu'il met activement pour assurer la sécurité des gens dans sa ville...

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arkom le 18/10/2026 à 11:36

c'est tout à fait vrai il est complice avec son copain LFI des dégradation de la ville et des banlieues alors ces paroles sont dégradants pour les citoyens et les commerçants qu'il démissionne de son poste de maire avec ses copains LFI

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Lyyyyyoooonnnnnnn le 18/10/2026 à 11:36

regardez-moi cette brochette d’incapables. Une partie des responsables se trouve dedans. Tous doivent rendre des comptes, président, premier ministre, ministre de l’intérieur, préfet, maire c’est un scandale ce qu’il s’est passé hier et le sous effectif des forces de l’ordre et le sous équipement, c’est plus du gaz lactymo qu’il faut il va falloir durcir un peu la réponse

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Samlion le 18/10/2026 à 11:31

Incompétent , de la droite, de la gauche, ce qui c est passé hier en France fait le terraux du RN, il faudra pas pleurer après.

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Flo48 le 18/10/2026 à 11:31
Oscars a écrit le 18/10/2026 à 11h05

Mes parents habitent Frejus et leur maire RN mr Rachline a été obligé de demander des renforts après 4 jours d’émeutes ou des centaines de délinquants ont brûlés des voitures, des commerces , pillés des magasins etc.. demandez aussi aux Habitants de Marignane mairie RN si ils sont en sécurité ? ..
J’espère que le RN prendra le pouvoir en 2027 pour que les blaireaux qui croient en la Fée 🧚 LE PEN se rendent compte des Mensonges er de la manipulation.. elle ne fera AUCUNE Miracle et n’a Pas de baguette magique pour changer les délinquants en enfants de cœur et la France en un paradis.
Juste du Sang et des Larmes en 2027 !

La différence,c'est que les maires Rn ne disent pas que la police tue,et ne s'associent pas à un parti antisémite!

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lyon avec Zemmour le 18/10/2026 à 11:24

A doite on a quand même de sacrés attardés, il est temps de les éduquer. Moi en temps que retraité, je prépare mon départ au Portugal pour protéger mes biens face à une jeunesse gauchiste qui veut tout me prendre et une jeunesse de droite qui a des problèmes pour réfléchir.

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Bob le 18/10/2026 à 11:23

''Vous êtes complice des gauchistes qui ont fait ça ! C'est vous qui avez organisé ça avec LFI !"

tellement vrai ... ras le bol des merdeux et des excuses à 2 balles

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JPP le 18/10/2026 à 11:19

Nous sommes sauvés : Pierre OLIVER a fait ses vidéos ! Ouf. Et devinez quoi : il accuse tout le monde.
Et pourtant il a bossé au Ministère de l'Intérieur, au plus près du Ministre ; il n'a pas agit non plus. Il n'a servi à rien. Qu'il se taise.

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Ecoresponsable le 18/10/2026 à 11:18

Depuis toujours ce maire est lfist, il n’a jamais rien fait sans LFI, et comme à leur habitude ce n’est jamais de leur faute , c’est la faute des autres, alors un coup, de la police, un coup de l’état, du RN, des Français etc mais jamais eux. LFI éclaire la mèche d’un bâton de dynamite et quand ca explose ils jouent la surprise !? c’est une honte ces députes devraient être destitués et inculpés.

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Tartufferie le 18/10/2026 à 11:16

Quand on voit sur les vidéos de l'intervention de Doucet ce matin, l'air hautain et dédaigneux de ses potes derrières (hommes et femmes), on voit bien la déconnection de ces pauvres bobos ayant les mêmes intérêts que LFI.

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Sérieux!!!! le 18/10/2026 à 11:13

Où était la police ? Pour taper sur les lycéens qui manifestaient pacifiquement, les policiers les ont gazé et tapé par contre, avec la racaille, y a plus personne. Les flics ont laissé faire.

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Gloupsy le 18/10/2026 à 11:13

Doucet !
Dégage ! Dégage ! Dégage !

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Joubs 189 le 18/10/2026 à 11:11

Un maire complice !
Allié LFI pour garder ses indemnités
Et la métropole continue de travailler avec ce type !
STOP !

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Pomme de terre du sofa le 18/10/2026 à 11:09
Démocratie ! a écrit le 18/10/2026 à 11h03

Ce maire a été élu de justesse grâce à LFI, face à un papy qui ne connaissait même pas les compétences d'une commune.
Vous attendiez quoi de lui ?
Les pilleurs sont ses protégés, les victimes du "racisme systémique de la police", comme il aime le répéter.
Les casseurs, sont l'extrême gauche, ceux avec qui il a été élu.

Aulas, c'est le Trump lyonnais. Une abomination aussi.

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Con sanguin le 18/10/2026 à 11:08
mine a écrit le 18/10/2026 à 11h01

Ces violences urbaines sont l'occasion pour des issus de l'immigration de casser, brûler et d'exprimer leur haine de la France.

Pas très factuelle votre déclaration RACISTE. Les vidéos montrent beaucoup de chères têtes blondes parmi les casseurs arrêtés aussi.

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Oscars le 18/10/2026 à 11:05
Solidarité 69 a écrit le 18/10/2026 à 10h54

Pourquoi dans les villes tenues par le RN, aucun pillage ?

Mes parents habitent Frejus et leur maire RN mr Rachline a été obligé de demander des renforts après 4 jours d’émeutes ou des centaines de délinquants ont brûlés des voitures, des commerces , pillés des magasins etc.. demandez aussi aux Habitants de Marignane mairie RN si ils sont en sécurité ? ..
J’espère que le RN prendra le pouvoir en 2027 pour que les blaireaux qui croient en la Fée 🧚 LE PEN se rendent compte des Mensonges er de la manipulation.. elle ne fera AUCUNE Miracle et n’a Pas de baguette magique pour changer les délinquants en enfants de cœur et la France en un paradis.
Juste du Sang et des Larmes en 2027 !

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Jeff de Lyon le 18/10/2026 à 11:05

Ces militants écolos sont incapables de mettre des mots sur les maux par déni, c’est affligeant d’avoir ça comme maire. Quant à sa collègue Sandrine Rousseau, qui affirme que ces violences sont dues à la police, c’est tout aussi consternant. Il n’y a décidément rien à en tirer de ces militants sectaires.

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Démocratie ! le 18/10/2026 à 11:03

Ce maire a été élu de justesse grâce à LFI, face à un papy qui ne connaissait même pas les compétences d'une commune.
Vous attendiez quoi de lui ?
Les pilleurs sont ses protégés, les victimes du "racisme systémique de la police", comme il aime le répéter.
Les casseurs, sont l'extrême gauche, ceux avec qui il a été élu.

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Khmer vert le 18/10/2026 à 11:03

Le sinistre khmer vert. Il fait un bilan des actions des idiots utiles qui contribuent à la destruction du presqu'île au nom du rewilding. Voici un homme qui soutient la protection des rats et des punaises.

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saco697 le 18/10/2026 à 11:02

il était venu constater que ses consignes avaient été respectées les casseurs ne devaient pas toucher à son ombriere, il est parti rassuré il pourra verser ses subventions municipales à ses amis …

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Lyon intra muros.. le 18/10/2026 à 11:02

Ben alors Doudou, la police ne tue plus, on lui demande de l aide ?
Bravo et merci aux FDO d avoir tenu pour nous citoyens lyonnais, merci a vos familles de supporter aussi cette pression🩷🩷🩷🩷
Courage a nos commerçants, lyon est avec vous👍👍

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mine le 18/10/2026 à 11:01

Ces violences urbaines sont l'occasion pour des issus de l'immigration de casser, brûler et d'exprimer leur haine de la France.

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saco697 le 18/10/2026 à 10:59

pas très courageux sans « la nouvelle garde » et autres milices violentes de casseur pilleurs autour de lui

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Hino le 18/10/2026 à 10:58

Il est parti en voiture ce sale pollueur ??

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Solidarité 69 le 18/10/2026 à 10:54

Pourquoi dans les villes tenues par le RN, aucun pillage ?

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2 actes seulement pour la paix.. le 18/10/2026 à 10:53

DOUCET démission,
MELENCHON en prison.....

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Élu démocratiquement le 18/10/2026 à 10:51

Fermez la
Vous l’avez élu deux fois
Pleurez maintenant

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AntiLFI le 18/10/2026 à 10:50

Les gauchistes ont cassé les symboles de la République et la racaille est venue piller. Le point commun de ces 2 groupes d’individus ?
Ils sont défendus depuis des années par la gauche de ce pays.

La France va sombrer. Dans moins de 5 ans, notre dettes sera insoutenable. Nous verrons alors comment les français réagiront.

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saco697 le 18/10/2026 à 10:50

il était accompagné par un conseiller bien perché qui m’a expliquer qu’il le fallait pas critiquer l’écologie car l’écologie faisait des miracles à la campagne visiblement ça plane beaucoup à la mairie … ils rêvent de la campagne dans les rues de Lyon

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C’est le resultat le 18/10/2026 à 10:47

Des maires gauchistes de grandes villes ! C’est ce que voulaient les lyonnais! La prochaine fois ce sera vos habitations.....

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AntiLFI le 18/10/2026 à 10:45

Melenchon, on va te virer au 1er tour.

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