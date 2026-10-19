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Gilets jaunes : un nouvel appel à manifester le 24 octobre, ils reviendront place Bellecour

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Gilets jaunes : un nouvel appel à manifester le 24 octobre, ils reviendront place Bellecour

La mobilisation du 17 octobre va connaître une suite dès samedi prochain. Une coordination de gilets jaunes annonce un "acte II" le 24 octobre, avec déjà 76 actions répertoriées à travers la France. A Lyon, plusieurs manifestations sont annoncées, notamment place Bellecour.

Malgré les violences qui ont marqué la journée du 17 octobre, les gilets jaunes ne comptent pas interrompre leur mobilisation.

Ce lundi 19 octobre, une coordination du mouvement a annoncé un nouvel appel national à manifester pour le samedi 24 octobre. Sur le site 17octobregiletjaune.net, une carte recense déjà 76 actions prévues sur le territoire.

"Il y a clairement une énorme poussée pour qu'il y ait un Acte II", a expliqué à l'AFP Benjamin Ball, éditeur de la plateforme.

Les organisateurs entendent prolonger le mouvement engagé samedi dernier, qui a rassemblé 800 000 personnes selon leur propre décompte. Ils revendiquent également plus de 1700 actions organisées à cette occasion, entre manifestations, rassemblements sur les ronds-points et blocages.

Les organisateurs réclament la démission d'Emmanuel Macron

Dans leur nouvel appel, les gilets jaunes s'en prennent directement au président de la République, après son intervention télévisée de dimanche soir.

"Macron doit partir et laisser la place au peuple !", affirment-ils.

La coordination dénonce notamment l'augmentation du coût de la vie, le niveau des salaires, la situation des services publics et les orientations budgétaires du gouvernement.

Elle réclame également le respect du droit de manifester, de se réunir et de faire grève, ainsi qu'une transformation du fonctionnement démocratique.

L'objectif affiché est de maintenir une mobilisation réunissant plusieurs catégories de la population, des lycéens et étudiants aux agriculteurs, en passant par les salariés, les retraités et les militants écologistes.

Une réponse sécuritaire vivement contestée

Les organisateurs critiquent également la gestion des manifestations du 17 octobre par les forces de l'ordre.

Dans leur texte, ils dénoncent plusieurs blessures graves subies par des manifestants et mettent en cause certaines interventions policières. Ils réclament notamment l'interdiction des lanceurs de balles de défense et des grenades de désencerclement contre les manifestants.

La coordination s'oppose aussi à la possibilité d'interdire certains rassemblements, évoquée par Emmanuel Macron après les violences de samedi.

Elle refuse par ailleurs de se joindre aux condamnations des dégradations formulées par plusieurs responsables politiques, préférant dénoncer ce qu'elle considère comme des violences institutionnelles et sociales.

Le prochain rendez-vous est désormais fixé au samedi 24 octobre. Avec 76 actions déjà annoncées, les organisateurs espèrent amplifier leur mouvement et maintenir la pression sur l'exécutif.

A Lyon et dans le Rhône sont notamment prévus quatre manifestations. La plus importante se tiendra samedi à 14h place Bellecour.

Dans le même temps et à la même heure, des rassemblements place Jean Macé et avenue Francis de Pressensé à Vénissieux sont annoncés.

Enfin, le mouvement débutera dès 9h30 devant le Chiken Street du 6e arrondissement de Lyon.

Tags :

gilets jaunes

17 octobre

Lyon

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Boudins blancs apaisants. le 19/10/2026 à 15:53
Dupon a écrit le 19/10/2026 à 15h28

Benjamin Ball..
Regarder qui il est.
Gilet rouge vif

Et très sensible à l'écologie et au climat aussi.
(Sauf pour les particules fines dégagées par la combustion de l'OT....)

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c'est ça... le 19/10/2026 à 15:45
Nimbus a écrit le 19/10/2026 à 15h17

Nous vivons dans un pays libéral.

Avec 50% de prélèvements obligatoires....

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Et le 15, et le 20, et le 30....etc..... le 19/10/2026 à 15:45

Démissionner a 6 mois des élections ? Et après.....j' appelle ça un écran de fumée....
J étais déjà sceptique pour le 17, comme les GJ de 2018, mais la ca pue la récupération politique....le 24 je réserve un cours de poney👍👍

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front national le 19/10/2026 à 15:34

J'espère que les magasins auront le temps de refaire le plein

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A la source le 19/10/2026 à 15:33
La terre brulee a écrit le 19/10/2026 à 15h11

Aux Gilets jaunes: vous avez déjà tout brûlé, tout pillé, tout saccagé dans Lyon, qu'est ce que vous voulez de plus?

Il faut demander à LFI

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Dupon le 19/10/2026 à 15:28

Benjamin Ball..
Regarder qui il est.
Gilet rouge vif

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C'est moi le 19/10/2026 à 15:20
FEELV a écrit le 19/10/2026 à 14h50

Désolé mais on est dans un monde libéral et capitaliste donc vous voulez quoi ? L’anticapitalisme ? Le communisme ?
Allez voir en Amérique latine ou à Cuba si c’est mieux que dans les autres pays
Avez-vous vécu dans un pays libéral ? Je ne pense pas
Avez-vous connu des gens qui ont connu le communisme ? Non plus
Et puis ces choses que je dis ce n’est pas pour faire mon intéressant ce sont des faits

Peut etre qu'une autre voix que le capitalisme, le communisme ou le fascisme serait souhaitable non?

Que pensez-vous d'une vrai démocratie ou un groupe de personne de tout bord politique et qui changerais chaque année propose des lois au peuple et que celui ci voterais par oui ou non?

Alors bien sur je sais tres bien que je rêve car la France bascule dans la tiermondisation et que chacun ne vois pas plus loin que le bout de son nez..
Mais je pense pourtant que la majorité des français serait satisfaits.

Référendum:
Sur le nombre de députés, de senateurs, de haut fonctionnaire.
Sur les salaires.
Sur les charges patronales.
Sur l'immigration.
Sur la politique étrangère.
Ca serait un bon début.

Bon je vais me reveiller hein, on à le droit de rêver ou pas?

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Hino le 19/10/2026 à 15:19
Mitt a écrit le 19/10/2026 à 14h31

Ah bon ? C'est la gauche qui est au pouvoir depuis 10 ans ? Ah d'accord je ne savais pas....
Tellement facile de taper sur LFI. Il est plus facile de voir la brindille dans l'oeil de son voisin que la poutre dans le sien.
On paye 30 ans de libéralisme et de capitalisme, tout simplement, avec riches toujours plus riches et des pauvres toujours plus pauvres. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ??

En tout cas c’est pas la droite Macron, c’est la gauche caviar des copains, avec taxes et immigration et folie.

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David Cro le 19/10/2026 à 15:18
Mitt a écrit le 19/10/2026 à 14h31

Ah bon ? C'est la gauche qui est au pouvoir depuis 10 ans ? Ah d'accord je ne savais pas....
Tellement facile de taper sur LFI. Il est plus facile de voir la brindille dans l'oeil de son voisin que la poutre dans le sien.
On paye 30 ans de libéralisme et de capitalisme, tout simplement, avec riches toujours plus riches et des pauvres toujours plus pauvres. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ??

Parce que vous croyez que les casseurs ont voté Macron?

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Nimbus le 19/10/2026 à 15:17
FEELV a écrit le 19/10/2026 à 14h50

Désolé mais on est dans un monde libéral et capitaliste donc vous voulez quoi ? L’anticapitalisme ? Le communisme ?
Allez voir en Amérique latine ou à Cuba si c’est mieux que dans les autres pays
Avez-vous vécu dans un pays libéral ? Je ne pense pas
Avez-vous connu des gens qui ont connu le communisme ? Non plus
Et puis ces choses que je dis ce n’est pas pour faire mon intéressant ce sont des faits

Nous vivons dans un pays libéral.

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La France est attaquée le 19/10/2026 à 15:17

Nous sommes loin des revendications lycéennes quand on voit des bâtiments de la république sacagés et brûlés par des délinquants en keffieh brandissant des drapeaux algériens et palestiniens. Notre président est dépassé et préfère danser avec Brigitte au concert de Celine Dion...Nous payons la facture finale!

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Faut dire que le 19/10/2026 à 15:16
Nimbus a écrit le 19/10/2026 à 13h21

Les anarchistes n'ont pas encore bougé.

13h21 c'est trop tôt...

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La terre brulee le 19/10/2026 à 15:11

Aux Gilets jaunes: vous avez déjà tout brûlé, tout pillé, tout saccagé dans Lyon, qu'est ce que vous voulez de plus?

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Cette fois ci le 19/10/2026 à 15:11

, ce n’est pas avec des LBD que la police devra riposter…

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josete le 19/10/2026 à 15:10
Fidèle Gastro a écrit le 19/10/2026 à 14h59

30 ans de libéralisme et de capitalisme qui te permettent d'écrire ta prose sur internet ! o:)

Commentaire d'un jaloux du biens des autres, ça ne fout rien mais ça voudrait être plus riche. Relevez vos manches et bossez.

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Depuis quand le 19/10/2026 à 15:09
Mitt a écrit le 19/10/2026 à 14h31

Ah bon ? C'est la gauche qui est au pouvoir depuis 10 ans ? Ah d'accord je ne savais pas....
Tellement facile de taper sur LFI. Il est plus facile de voir la brindille dans l'oeil de son voisin que la poutre dans le sien.
On paye 30 ans de libéralisme et de capitalisme, tout simplement, avec riches toujours plus riches et des pauvres toujours plus pauvres. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ??

Depuis que Macron est un ancien ministre de F Hollande et le PS.

Depuis que tous les budgets des services publiques et du nombre de fonctionnaires ont augmenté pendant 10 ans.

Depuis que l’immigration non controlé a ete defendu et jamais arreté.

Depuis que les couts de l’etat, ni les impots n’ont baissé.

Depuis qu’aucune privatisation n’a ete effectuée.

Depuis que Macron a fait des JO avec des “artistes” woke.

Oui Macron est de gauche, ne vous en deplaise. Il est de chez vous.

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kikou le 19/10/2026 à 15:09

Nos politiciens ne sont que des polichinelles, des responsables décatis de notre sureté et de notre sécurité. Ils s'élèvent pas très haut contre les destructions massives de bâtiments publics, contre le pillage des commerces,, contre les répressions policières, en fait ils sont eux même, contre tout. Il faudrait que la JUSTICE, si cela existe de nos jours, fasse son travail objectivement; et qu'elle arrête de jouer au chat et la souris quand manifestement elle se trouve devant des individus aux multiple dossiers aux multiples condamnations. Qu'elle évite de dire ce qu'un condamné risque, autant financièrement, que carcérale, qu'elle fasse payer les contrevenants selon les texte de la loi, qu'elle ne cherche pas tout le temps à FOURNIR des excuses aux prévenus.

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Lexique du facho d'extreme-gauche le 19/10/2026 à 15:01

Ah bon c'était une manifestation?

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Fidèle Gastro le 19/10/2026 à 14:59
Mitt a écrit le 19/10/2026 à 14h31

Ah bon ? C'est la gauche qui est au pouvoir depuis 10 ans ? Ah d'accord je ne savais pas....
Tellement facile de taper sur LFI. Il est plus facile de voir la brindille dans l'oeil de son voisin que la poutre dans le sien.
On paye 30 ans de libéralisme et de capitalisme, tout simplement, avec riches toujours plus riches et des pauvres toujours plus pauvres. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ??

30 ans de libéralisme et de capitalisme qui te permettent d'écrire ta prose sur internet ! o:)

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FEELV le 19/10/2026 à 14:50
Mitt a écrit le 19/10/2026 à 14h31

Ah bon ? C'est la gauche qui est au pouvoir depuis 10 ans ? Ah d'accord je ne savais pas....
Tellement facile de taper sur LFI. Il est plus facile de voir la brindille dans l'oeil de son voisin que la poutre dans le sien.
On paye 30 ans de libéralisme et de capitalisme, tout simplement, avec riches toujours plus riches et des pauvres toujours plus pauvres. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ??

Désolé mais on est dans un monde libéral et capitaliste donc vous voulez quoi ? L’anticapitalisme ? Le communisme ?
Allez voir en Amérique latine ou à Cuba si c’est mieux que dans les autres pays
Avez-vous vécu dans un pays libéral ? Je ne pense pas
Avez-vous connu des gens qui ont connu le communisme ? Non plus
Et puis ces choses que je dis ce n’est pas pour faire mon intéressant ce sont des faits

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Vandales le 19/10/2026 à 14:49

Le titre des médias

ce ne sont pas les Gilets Jaunes, rien à voir

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Jérémy le 19/10/2026 à 14:47
Mitt a écrit le 19/10/2026 à 14h31

Ah bon ? C'est la gauche qui est au pouvoir depuis 10 ans ? Ah d'accord je ne savais pas....
Tellement facile de taper sur LFI. Il est plus facile de voir la brindille dans l'oeil de son voisin que la poutre dans le sien.
On paye 30 ans de libéralisme et de capitalisme, tout simplement, avec riches toujours plus riches et des pauvres toujours plus pauvres. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ??

Les idiots utiles du macronisme qui ont appelé à voter Macron à 2 reprises tentent de nous faire croire qu'ils n'y seraient pour rien alors qu'ils sont autant responsables que Macron.
Leur point commun, leurs vaches sacrées, les racailles racisées.

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Nimbus le 19/10/2026 à 14:43
En effet a écrit le 19/10/2026 à 14h19

Je doutes que les commerçants acceptent de se faire enfiler une seconde fois.
Ils vont défendre eux même leurs commerces ça risque de pas être la même.

Bien sûr que si.
Qu'est ce qu'un commerçant ? un mec qui achète ce qu'il ne produit pas, fait X2 ou X3 pour revendre et dit qu'il a "le même à la maison".
Rien de mieux qu'un enfileur pour se faire enfiler par un autre.
Et il fait une chose si basique qu'il y aura toujours qq'un pour le faire à sa place.

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jaunis le 19/10/2026 à 14:33

qui les manipule ? moscou ou mélenchon ?

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Mitt le 19/10/2026 à 14:31
FEELV a écrit le 19/10/2026 à 14h11

Voici la nouvelle France by LFI-EELV
Cela est approuvée et soutenue par S.Rousseau, la pseudo économiniste, ses sbires de EELV, les sbires de LFI et la suédoise folle G.Thunberg

Ah bon ? C'est la gauche qui est au pouvoir depuis 10 ans ? Ah d'accord je ne savais pas....
Tellement facile de taper sur LFI. Il est plus facile de voir la brindille dans l'oeil de son voisin que la poutre dans le sien.
On paye 30 ans de libéralisme et de capitalisme, tout simplement, avec riches toujours plus riches et des pauvres toujours plus pauvres. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ??

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CQQFD69! le 19/10/2026 à 14:27
Martiens a écrit le 19/10/2026 à 13h36

Il paraît même qu'il va y avoir une invasion de martiens !

C'est cela : on en reparlera dans 3 semaines...

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Tout est parti de là le 19/10/2026 à 14:21
Catalan a écrit le 19/10/2026 à 12h27

le seul problème c est Macron il a ruiné la France financièrement, socialement securitairement , laissé l ultra gauche et Mélenchon prospérer ,,,,,

Il veut laisser un pays en ruine totale , sa punition pour le désaveu qu’il a essuyé aux élections européennes , le gosse veut casser son jouet

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En effet le 19/10/2026 à 14:19
Allo la prefecture? a écrit le 19/10/2026 à 14h08

Il attend quoi le préfet, qu'il y ai des morts?

Je doutes que les commerçants acceptent de se faire enfiler une seconde fois.
Ils vont défendre eux même leurs commerces ça risque de pas être la même.

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Pffff le 19/10/2026 à 14:12

Quel intérêt ?
A six mois des élections et sans majorité, ils espèrent quoi ?!

"les gilets jaunes", mon oeil !
Ce ne sont pas les gilets jaunes du départ, mais ceux qui sont clairement du côté des LFistes et dans une ville comme Lyon, ceux qui participeront à cette manif, après ce qu'il s'est passé ne méritent aucune considération.
Ils espèrent quoi ? encore des chèques ... qui finiront par sortir toujours des mêmes poches ?!

MArre !

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larmes le 19/10/2026 à 14:12
La France est finie . a écrit le 19/10/2026 à 12h42

Vous avez entièrement raison ! Mélenchon ne gagnera pas la présidentielle 2027 . Le RN va gagner haut la main , MACRON qui va leur laisser les clés de L’Elysée . Un cadeaux 🎁 empoisonné, sa vengeance ! il laisse une France 🇫🇷 à feux et à sang 🩸 et une faillite économique qui mettra la France 🇫🇷 au Niveau de la Grèce . Qui en sortira vainqueur 🏆 ? Lui ou le peuple français ? Bref , nous aurons l’Année prochaine du sang et des Larmes 😭 et un pays en déclassement définitif comme au tiers monde et un peuple en ruine et dans un chaos profond.

Arrêt avec tes smileys d'ado boutonneux sur Tiktok, rien qu'en regardant ta prose, sans même en lire un mot, ça pique les yeux.
Laisse tomber les commentaires, retourne au Balto jouer au PMU tout l'après-midi, c’est là que tu t'épanouis.

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FEELV le 19/10/2026 à 14:11

Voici la nouvelle France by LFI-EELV
Cela est approuvée et soutenue par S.Rousseau, la pseudo économiniste, ses sbires de EELV, les sbires de LFI et la suédoise folle G.Thunberg

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Nimbus le 19/10/2026 à 14:10
Le Parti de Loi et d'Ordre a écrit le 19/10/2026 à 14h01

Gilets jaunes. Notre cinquième colonne de sédition.

Et c'est quoi les quatre premières ?

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Dupon le 19/10/2026 à 14:08

Couvre feu et puis c'est tout

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Allo la prefecture? le 19/10/2026 à 14:08

Il attend quoi le préfet, qu'il y ai des morts?

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Aaa le 19/10/2026 à 14:07
Eureka Monsieur Doucet ! a écrit le 19/10/2026 à 13h37

Cette coordination de pseudos GJ refuse de se joindre aux condamnations des dégradations....

Et bien voilà Monsieur Doucet,
Vous qui avez déclaré "avoir eu peur et être angoissé" et qui appelez à l'apaisement, j'ai la solution :

Il ne reste plus qu'à prendre votre téléphone et à appeler le coordinateur des GJ, Monsieur Benjamin Ball.
Vous l'appelez et vous allez le convaincre de renoncer à cautionner ces dégradations.

ça devrait être facile, c'est un brillant organisateur de la marche pour le climat, vous partagez la même soif de "justice climatique", vous partagez la même sympathie pour la "désobéissance civile", et puis il est quand même passé chez les verts à une époque : ça devrait aider à le convaincre, non ?

Très bon conseil

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Soutien aux pompiers, fdo, commercants, citoyens. le 19/10/2026 à 14:06
Gilets jaunes en prison a écrit le 19/10/2026 à 13h37

"Elle refuse par ailleurs de se joindre aux condamnations des dégradations formulées par plusieurs responsables politiques, préférant dénoncer ce qu'elle considère comme des violences institutionnelles et sociales."
Au moins c'est clair, net, précis: les gilets jaunes sont du coté des pilleurs et des incendiaires, ils l'assument pleinement!

J'espère que ces ordures de gj vont prendre cher samedi

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Le Parti de Loi et d'Ordre le 19/10/2026 à 14:01

Gilets jaunes. Notre cinquième colonne de sédition.

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Faja69 le 19/10/2026 à 13:58
Catalan a écrit le 19/10/2026 à 12h27

le seul problème c est Macron il a ruiné la France financièrement, socialement securitairement , laissé l ultra gauche et Mélenchon prospérer ,,,,,

bien d'accord

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ou là là le 19/10/2026 à 13:57
Eureka Monsieur Doucet ! a écrit le 19/10/2026 à 13h37

Cette coordination de pseudos GJ refuse de se joindre aux condamnations des dégradations....

Et bien voilà Monsieur Doucet,
Vous qui avez déclaré "avoir eu peur et être angoissé" et qui appelez à l'apaisement, j'ai la solution :

Il ne reste plus qu'à prendre votre téléphone et à appeler le coordinateur des GJ, Monsieur Benjamin Ball.
Vous l'appelez et vous allez le convaincre de renoncer à cautionner ces dégradations.

ça devrait être facile, c'est un brillant organisateur de la marche pour le climat, vous partagez la même soif de "justice climatique", vous partagez la même sympathie pour la "désobéissance civile", et puis il est quand même passé chez les verts à une époque : ça devrait aider à le convaincre, non ?

Qu'est ce que vous lui mettez à l'angoissé !

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Cyrielle69 le 19/10/2026 à 13:56

Qu'attend le préfet pour interdire la manifestation? Les rassemblements d'élus, les bougies, les lamentations, ras le bol.

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Lol le 19/10/2026 à 13:54
Traveler a écrit le 19/10/2026 à 13h39

ça va encore rameuter les casseurs !!

Il reste plus grand chose à casser

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Les GJ soutiennent les pilleurs et incendiaires le 19/10/2026 à 13:52

"La coordination refuse par ailleurs de se joindre aux condamnations des dégradations"
Dont acte....

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Chris6969699 le 19/10/2026 à 13:50
Traveler a écrit le 19/10/2026 à 13h39

ça va encore rameuter les casseurs !!

Oui.

Le temps de sortir de garde à vue, ils finiront leurs courses...

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Les Fachos Incultes le 19/10/2026 à 13:49
avenir tout tracé a écrit le 19/10/2026 à 12h09

Faut s'attendre à avoir le destin du Venezuela....

Pourritures d'étrons !

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Et surtout le 19/10/2026 à 13:47
avenir tout tracé a écrit le 19/10/2026 à 12h09

Faut s'attendre à avoir le destin du Venezuela....

C'est libaniser la France qu'ils veulent. Ils ont détruit le Liban et maintenant ils veulent détruire la France.

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CQQFD69! le 19/10/2026 à 13:45

Le président Emmanuel Macron avait assisté à un concert de Céline Dion la veille des manifestations qui ont dégénéré en violences. C'est l'illustration de son inconséquence, il a une attitude démissionnaire concernant les problèmes de notre pays.

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Racailles de m... le 19/10/2026 à 13:45

Petite correction : il ne s'agit pas de gilets jaunes, mais d'ordures de racailles....

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Traveler le 19/10/2026 à 13:39

ça va encore rameuter les casseurs !!

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Eureka Monsieur Doucet ! le 19/10/2026 à 13:37

Cette coordination de pseudos GJ refuse de se joindre aux condamnations des dégradations....

Et bien voilà Monsieur Doucet,
Vous qui avez déclaré "avoir eu peur et être angoissé" et qui appelez à l'apaisement, j'ai la solution :

Il ne reste plus qu'à prendre votre téléphone et à appeler le coordinateur des GJ, Monsieur Benjamin Ball.
Vous l'appelez et vous allez le convaincre de renoncer à cautionner ces dégradations.

ça devrait être facile, c'est un brillant organisateur de la marche pour le climat, vous partagez la même soif de "justice climatique", vous partagez la même sympathie pour la "désobéissance civile", et puis il est quand même passé chez les verts à une époque : ça devrait aider à le convaincre, non ?

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Gilets jaunes en prison le 19/10/2026 à 13:37

"Elle refuse par ailleurs de se joindre aux condamnations des dégradations formulées par plusieurs responsables politiques, préférant dénoncer ce qu'elle considère comme des violences institutionnelles et sociales."
Au moins c'est clair, net, précis: les gilets jaunes sont du coté des pilleurs et des incendiaires, ils l'assument pleinement!

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