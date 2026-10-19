Malgré les violences qui ont marqué la journée du 17 octobre, les gilets jaunes ne comptent pas interrompre leur mobilisation.
Ce lundi 19 octobre, une coordination du mouvement a annoncé un nouvel appel national à manifester pour le samedi 24 octobre. Sur le site 17octobregiletjaune.net, une carte recense déjà 76 actions prévues sur le territoire.
"Il y a clairement une énorme poussée pour qu'il y ait un Acte II", a expliqué à l'AFP Benjamin Ball, éditeur de la plateforme.
Les organisateurs entendent prolonger le mouvement engagé samedi dernier, qui a rassemblé 800 000 personnes selon leur propre décompte. Ils revendiquent également plus de 1700 actions organisées à cette occasion, entre manifestations, rassemblements sur les ronds-points et blocages.
Les organisateurs réclament la démission d'Emmanuel Macron
Dans leur nouvel appel, les gilets jaunes s'en prennent directement au président de la République, après son intervention télévisée de dimanche soir.
"Macron doit partir et laisser la place au peuple !", affirment-ils.
La coordination dénonce notamment l'augmentation du coût de la vie, le niveau des salaires, la situation des services publics et les orientations budgétaires du gouvernement.
Elle réclame également le respect du droit de manifester, de se réunir et de faire grève, ainsi qu'une transformation du fonctionnement démocratique.
L'objectif affiché est de maintenir une mobilisation réunissant plusieurs catégories de la population, des lycéens et étudiants aux agriculteurs, en passant par les salariés, les retraités et les militants écologistes.
Une réponse sécuritaire vivement contestée
Les organisateurs critiquent également la gestion des manifestations du 17 octobre par les forces de l'ordre.
Dans leur texte, ils dénoncent plusieurs blessures graves subies par des manifestants et mettent en cause certaines interventions policières. Ils réclament notamment l'interdiction des lanceurs de balles de défense et des grenades de désencerclement contre les manifestants.
La coordination s'oppose aussi à la possibilité d'interdire certains rassemblements, évoquée par Emmanuel Macron après les violences de samedi.
Elle refuse par ailleurs de se joindre aux condamnations des dégradations formulées par plusieurs responsables politiques, préférant dénoncer ce qu'elle considère comme des violences institutionnelles et sociales.
Le prochain rendez-vous est désormais fixé au samedi 24 octobre. Avec 76 actions déjà annoncées, les organisateurs espèrent amplifier leur mouvement et maintenir la pression sur l'exécutif.
A Lyon et dans le Rhône sont notamment prévus quatre manifestations. La plus importante se tiendra samedi à 14h place Bellecour.
Dans le même temps et à la même heure, des rassemblements place Jean Macé et avenue Francis de Pressensé à Vénissieux sont annoncés.
Enfin, le mouvement débutera dès 9h30 devant le Chiken Street du 6e arrondissement de Lyon.
Et très sensible à l'écologie et au climat aussi.Signaler Répondre
(Sauf pour les particules fines dégagées par la combustion de l'OT....)
Avec 50% de prélèvements obligatoires....Signaler Répondre
Démissionner a 6 mois des élections ? Et après.....j' appelle ça un écran de fumée....Signaler Répondre
J étais déjà sceptique pour le 17, comme les GJ de 2018, mais la ca pue la récupération politique....le 24 je réserve un cours de poney👍👍
J'espère que les magasins auront le temps de refaire le pleinSignaler Répondre
Il faut demander à LFISignaler Répondre
Benjamin Ball..Signaler Répondre
Regarder qui il est.
Gilet rouge vif
Peut etre qu'une autre voix que le capitalisme, le communisme ou le fascisme serait souhaitable non?Signaler Répondre
Que pensez-vous d'une vrai démocratie ou un groupe de personne de tout bord politique et qui changerais chaque année propose des lois au peuple et que celui ci voterais par oui ou non?
Alors bien sur je sais tres bien que je rêve car la France bascule dans la tiermondisation et que chacun ne vois pas plus loin que le bout de son nez..
Mais je pense pourtant que la majorité des français serait satisfaits.
Référendum:
Sur le nombre de députés, de senateurs, de haut fonctionnaire.
Sur les salaires.
Sur les charges patronales.
Sur l'immigration.
Sur la politique étrangère.
Ca serait un bon début.
Bon je vais me reveiller hein, on à le droit de rêver ou pas?
En tout cas c’est pas la droite Macron, c’est la gauche caviar des copains, avec taxes et immigration et folie.Signaler Répondre
Parce que vous croyez que les casseurs ont voté Macron?Signaler Répondre
Nous vivons dans un pays libéral.Signaler Répondre
Nous sommes loin des revendications lycéennes quand on voit des bâtiments de la république sacagés et brûlés par des délinquants en keffieh brandissant des drapeaux algériens et palestiniens. Notre président est dépassé et préfère danser avec Brigitte au concert de Celine Dion...Nous payons la facture finale!Signaler Répondre
13h21 c'est trop tôt...Signaler Répondre
Aux Gilets jaunes: vous avez déjà tout brûlé, tout pillé, tout saccagé dans Lyon, qu'est ce que vous voulez de plus?Signaler Répondre
, ce n’est pas avec des LBD que la police devra riposter…Signaler Répondre
Commentaire d'un jaloux du biens des autres, ça ne fout rien mais ça voudrait être plus riche. Relevez vos manches et bossez.Signaler Répondre
Depuis que Macron est un ancien ministre de F Hollande et le PS.Signaler Répondre
Depuis que tous les budgets des services publiques et du nombre de fonctionnaires ont augmenté pendant 10 ans.
Depuis que l’immigration non controlé a ete defendu et jamais arreté.
Depuis que les couts de l’etat, ni les impots n’ont baissé.
Depuis qu’aucune privatisation n’a ete effectuée.
Depuis que Macron a fait des JO avec des “artistes” woke.
Oui Macron est de gauche, ne vous en deplaise. Il est de chez vous.
Nos politiciens ne sont que des polichinelles, des responsables décatis de notre sureté et de notre sécurité. Ils s'élèvent pas très haut contre les destructions massives de bâtiments publics, contre le pillage des commerces,, contre les répressions policières, en fait ils sont eux même, contre tout. Il faudrait que la JUSTICE, si cela existe de nos jours, fasse son travail objectivement; et qu'elle arrête de jouer au chat et la souris quand manifestement elle se trouve devant des individus aux multiple dossiers aux multiples condamnations. Qu'elle évite de dire ce qu'un condamné risque, autant financièrement, que carcérale, qu'elle fasse payer les contrevenants selon les texte de la loi, qu'elle ne cherche pas tout le temps à FOURNIR des excuses aux prévenus.Signaler Répondre
Ah bon c'était une manifestation?Signaler Répondre
30 ans de libéralisme et de capitalisme qui te permettent d'écrire ta prose sur internet ! o:)Signaler Répondre
Désolé mais on est dans un monde libéral et capitaliste donc vous voulez quoi ? L’anticapitalisme ? Le communisme ?Signaler Répondre
Allez voir en Amérique latine ou à Cuba si c’est mieux que dans les autres pays
Avez-vous vécu dans un pays libéral ? Je ne pense pas
Avez-vous connu des gens qui ont connu le communisme ? Non plus
Et puis ces choses que je dis ce n’est pas pour faire mon intéressant ce sont des faits
Le titre des médiasSignaler Répondre
ce ne sont pas les Gilets Jaunes, rien à voir
Les idiots utiles du macronisme qui ont appelé à voter Macron à 2 reprises tentent de nous faire croire qu'ils n'y seraient pour rien alors qu'ils sont autant responsables que Macron.Signaler Répondre
Leur point commun, leurs vaches sacrées, les racailles racisées.
Bien sûr que si.Signaler Répondre
Qu'est ce qu'un commerçant ? un mec qui achète ce qu'il ne produit pas, fait X2 ou X3 pour revendre et dit qu'il a "le même à la maison".
Rien de mieux qu'un enfileur pour se faire enfiler par un autre.
Et il fait une chose si basique qu'il y aura toujours qq'un pour le faire à sa place.
qui les manipule ? moscou ou mélenchon ?Signaler Répondre
Ah bon ? C'est la gauche qui est au pouvoir depuis 10 ans ? Ah d'accord je ne savais pas....Signaler Répondre
Tellement facile de taper sur LFI. Il est plus facile de voir la brindille dans l'oeil de son voisin que la poutre dans le sien.
On paye 30 ans de libéralisme et de capitalisme, tout simplement, avec riches toujours plus riches et des pauvres toujours plus pauvres. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ??
C'est cela : on en reparlera dans 3 semaines...Signaler Répondre
Il veut laisser un pays en ruine totale , sa punition pour le désaveu qu’il a essuyé aux élections européennes , le gosse veut casser son jouetSignaler Répondre
Je doutes que les commerçants acceptent de se faire enfiler une seconde fois.Signaler Répondre
Ils vont défendre eux même leurs commerces ça risque de pas être la même.
Quel intérêt ?Signaler Répondre
A six mois des élections et sans majorité, ils espèrent quoi ?!
"les gilets jaunes", mon oeil !
Ce ne sont pas les gilets jaunes du départ, mais ceux qui sont clairement du côté des LFistes et dans une ville comme Lyon, ceux qui participeront à cette manif, après ce qu'il s'est passé ne méritent aucune considération.
Ils espèrent quoi ? encore des chèques ... qui finiront par sortir toujours des mêmes poches ?!
MArre !
Arrêt avec tes smileys d'ado boutonneux sur Tiktok, rien qu'en regardant ta prose, sans même en lire un mot, ça pique les yeux.Signaler Répondre
Laisse tomber les commentaires, retourne au Balto jouer au PMU tout l'après-midi, c’est là que tu t'épanouis.
Voici la nouvelle France by LFI-EELVSignaler Répondre
Cela est approuvée et soutenue par S.Rousseau, la pseudo économiniste, ses sbires de EELV, les sbires de LFI et la suédoise folle G.Thunberg
Et c'est quoi les quatre premières ?Signaler Répondre
Couvre feu et puis c'est toutSignaler Répondre
Il attend quoi le préfet, qu'il y ai des morts?Signaler Répondre
Très bon conseilSignaler Répondre
J'espère que ces ordures de gj vont prendre cher samediSignaler Répondre
Gilets jaunes. Notre cinquième colonne de sédition.Signaler Répondre
bien d'accordSignaler Répondre
Qu'est ce que vous lui mettez à l'angoissé !Signaler Répondre
Qu'attend le préfet pour interdire la manifestation? Les rassemblements d'élus, les bougies, les lamentations, ras le bol.Signaler Répondre
Il reste plus grand chose à casserSignaler Répondre
"La coordination refuse par ailleurs de se joindre aux condamnations des dégradations"Signaler Répondre
Dont acte....
Oui.Signaler Répondre
Le temps de sortir de garde à vue, ils finiront leurs courses...
Pourritures d'étrons !Signaler Répondre
C'est libaniser la France qu'ils veulent. Ils ont détruit le Liban et maintenant ils veulent détruire la France.Signaler Répondre
Le président Emmanuel Macron avait assisté à un concert de Céline Dion la veille des manifestations qui ont dégénéré en violences. C'est l'illustration de son inconséquence, il a une attitude démissionnaire concernant les problèmes de notre pays.Signaler Répondre
Petite correction : il ne s'agit pas de gilets jaunes, mais d'ordures de racailles....Signaler Répondre
ça va encore rameuter les casseurs !!Signaler Répondre
Cette coordination de pseudos GJ refuse de se joindre aux condamnations des dégradations....Signaler Répondre
Et bien voilà Monsieur Doucet,
Vous qui avez déclaré "avoir eu peur et être angoissé" et qui appelez à l'apaisement, j'ai la solution :
Il ne reste plus qu'à prendre votre téléphone et à appeler le coordinateur des GJ, Monsieur Benjamin Ball.
Vous l'appelez et vous allez le convaincre de renoncer à cautionner ces dégradations.
ça devrait être facile, c'est un brillant organisateur de la marche pour le climat, vous partagez la même soif de "justice climatique", vous partagez la même sympathie pour la "désobéissance civile", et puis il est quand même passé chez les verts à une époque : ça devrait aider à le convaincre, non ?
"Elle refuse par ailleurs de se joindre aux condamnations des dégradations formulées par plusieurs responsables politiques, préférant dénoncer ce qu'elle considère comme des violences institutionnelles et sociales."Signaler Répondre
Au moins c'est clair, net, précis: les gilets jaunes sont du coté des pilleurs et des incendiaires, ils l'assument pleinement!