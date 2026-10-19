Malgré les violences qui ont marqué la journée du 17 octobre, les gilets jaunes ne comptent pas interrompre leur mobilisation.

Ce lundi 19 octobre, une coordination du mouvement a annoncé un nouvel appel national à manifester pour le samedi 24 octobre. Sur le site 17octobregiletjaune.net, une carte recense déjà 76 actions prévues sur le territoire.

"Il y a clairement une énorme poussée pour qu'il y ait un Acte II", a expliqué à l'AFP Benjamin Ball, éditeur de la plateforme.

Les organisateurs entendent prolonger le mouvement engagé samedi dernier, qui a rassemblé 800 000 personnes selon leur propre décompte. Ils revendiquent également plus de 1700 actions organisées à cette occasion, entre manifestations, rassemblements sur les ronds-points et blocages.

Les organisateurs réclament la démission d'Emmanuel Macron

Dans leur nouvel appel, les gilets jaunes s'en prennent directement au président de la République, après son intervention télévisée de dimanche soir.

"Macron doit partir et laisser la place au peuple !", affirment-ils.

La coordination dénonce notamment l'augmentation du coût de la vie, le niveau des salaires, la situation des services publics et les orientations budgétaires du gouvernement.

Elle réclame également le respect du droit de manifester, de se réunir et de faire grève, ainsi qu'une transformation du fonctionnement démocratique.

L'objectif affiché est de maintenir une mobilisation réunissant plusieurs catégories de la population, des lycéens et étudiants aux agriculteurs, en passant par les salariés, les retraités et les militants écologistes.

Une réponse sécuritaire vivement contestée

Les organisateurs critiquent également la gestion des manifestations du 17 octobre par les forces de l'ordre.

Dans leur texte, ils dénoncent plusieurs blessures graves subies par des manifestants et mettent en cause certaines interventions policières. Ils réclament notamment l'interdiction des lanceurs de balles de défense et des grenades de désencerclement contre les manifestants.

La coordination s'oppose aussi à la possibilité d'interdire certains rassemblements, évoquée par Emmanuel Macron après les violences de samedi.

Elle refuse par ailleurs de se joindre aux condamnations des dégradations formulées par plusieurs responsables politiques, préférant dénoncer ce qu'elle considère comme des violences institutionnelles et sociales.

Le prochain rendez-vous est désormais fixé au samedi 24 octobre. Avec 76 actions déjà annoncées, les organisateurs espèrent amplifier leur mouvement et maintenir la pression sur l'exécutif.

A Lyon et dans le Rhône sont notamment prévus quatre manifestations. La plus importante se tiendra samedi à 14h place Bellecour.

Dans le même temps et à la même heure, des rassemblements place Jean Macé et avenue Francis de Pressensé à Vénissieux sont annoncés.

Enfin, le mouvement débutera dès 9h30 devant le Chiken Street du 6e arrondissement de Lyon.