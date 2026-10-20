Lyon : 750 manifestants dans les rues ce mardi, le mouvement étudiant se poursuit

Trois jours après les importantes manifestations du 17 octobre, marquées par de violents débordements et des pillages dans le centre de Lyon, les étudiants sont de nouveau descendus dans la rue ce mardi matin.
À l'appel notamment de l'UNEF et du NPA, une manifestation déclarée en préfecture a débuté à 10h au niveau de la gare de Vénissieux. Le cortège s'est ensuite dirigé vers le marché des États-Unis, dans le 8e arrondissement de Lyon.
Une ambiance calme
Malgré une pluie soutenue en début de matinée, plusieurs centaines de personnes ont répondu à l'appel. Selon un premier point de situation communiqué à 11h30 par la préfecture du Rhône, 750 manifestants ont été recensés.
Dans le cortège, les participants multiplient les chants et slogans, notamment pour réclamer davantage de moyens pour les établissements scolaires et dénoncer la politique gouvernementale.
Pour l'heure, la manifestation se déroule dans une ambiance calme, sans incident particulier signalé dans les informations disponibles.
Le tramway T4 fortement perturbé
Cette nouvelle journée de mobilisation entraîne également des conséquences sur les transports en commun lyonnais.
Depuis ce mardi matin, la ligne de tramway T4 est interrompue sur une partie de son parcours. Les rames circulent uniquement entre IUT Feyssine et Jet d'Eau - Mendès-France, ainsi qu'entre Marcel-Houël Hôtel-de-Ville et Hôpital Feyzin-Vénissieux.
Les stations comprises entre Lycée Lumière et Croizat - Paul Bert ne sont donc plus desservies dans les deux sens.
Je m amuse beaucoup à lire les avis des uns et des autres, mais vous semblez faire un amalgame énorme entre les revendications des collégiens , lycéens et des universitaires, et la masse trop nombreuse des casseurs, qui ne sont entre autre que des manipulés, qui brûlent, pillent, alors que nombre d'entre eux sont assujettis aux aides sociales de l ETAT, donc de nous tous. Mais ce sont des gens comme vous qui faites l histoire de votre pays, c'est vous qui votez pour un tel ou un tel, c'est vous qui cautionnez des politiciens qui n'en valent pas la peine, qui ont des affaires judiciaires au cul, Macron ne semble pas appartenir à cette manigance politicienne, vous n'étiez pas 'accord avec lui , de son premier mandat issu de sa première élection, qu'avez-vous fait ? vous l'avez réélu. Qu'avez vous fait aux élections municipales, vous avez réélu DOUCET.Signaler Répondre
Je pense que ces jeunes gens manquent de maturité pour ne pas ce rendre compte qu'ils sont manipuler .Signaler Répondre
il est toujours pour les jeunes excitant de vouloir refaire le monde .
Et c'est là , qu'ils tombent dans le panneau !
C'est là , qu'ils sont manipuler !
Que ce soit les syndicats ou que ce soit politique
Voir les deux , ils se font manipuler .
A cet âge là , pour eux
La révolution est belle et joyeuse alors qu'elle est souvent destructrice et mortelle .
je suis surprise que seulement 4 semaines après la reprise des cours que nos enfants soient dans la rue
Habituellement se sont les fonctionnaires qui descendent dans la rue à l'appel des syndicats !
C'est une certaine gauche qui rêve en septembre d'une rentrée sociale très chaude .
Je dis nos enfants car cela à commencer avec des lycéens qui sont des mineurs .
Et derrière eux nous avons avons des hommes et des femmes qui les poussent en leurs disant aller faire du bruit ( le fameux : le bruit et la fureur )
Alors , Oui pour moi ces enfants sont manipuler à vous les parents de vous en rendre compte et de reprendre vos enfants sous votre protection de parents .
Cette jeunesse est belle ! Mais trop jeune pour être l'instrument d'ambition d'homme politique .
Je leurs souhaite d'être studieux et discipliner dans l'apprentissage de leurs études et le meilleur pour eux dans leurs vies de très jeunes adultes . J.M
750 manifestants pour Lyon population +. 1 millions pour la région très peu par rapport sur les 750 pas tous casseurs et ils ont détruit beaucoup bizarre ....Signaler Répondre
Le gouvernement vient d annoncer la création d une commission d enquête avec 3 représentants de chaque bloc pour rédiger un rapport sur les évènements du week-end.Signaler Répondre
Les conclusions devront être rendues au 31 décembre....
Manque plus qu un numéro vert, des cellules psychologiques, des stages d empathie et de dialogue avec les arbres et on est bon ...
Mais jusqu ou s arrêteront il ?
Samedi c'est la grosse surprise pour les cassos pilleursSignaler Répondre
que au vue de la photo il y a plus d enseignants présents dans les manifestations pendant les périodes de cours plutôt que pendant les vacances... mais sinon je ne remets pas en doute leur conviction etc, mais sa me surprend pasSignaler Répondre
Jusqu’à nouvel ordre INTERDICTION de TOUTES les manifestations !Signaler Répondre
Capito ?
Ok envoie l adresseSignaler Répondre
l'UNEF et le NPA sont un syndicat et un parti d'extrême gauche qui prône la révolution !Signaler Répondre
Les manifs sont pas interdit apparemment y font ceux qu'ils veulent ceux laSignaler Répondre
Si tu touches à mon commerce ou à mes biens, tu n'auras plus besoin d'aller soit disant étudierSignaler Répondre
On voit même deux personnes déguisées en "vieux" ça va trop loin làSignaler Répondre
c est les vacances scolaires et nous préférons ne pas sortir avec les enfants pour éviter tous problèmes du coup pas d achats pas de restaurant il reste AmazonSignaler Répondre
Ce mouvement ne sert plus à rien ! Trop choqué par ce weekend pour rentrer dans ce mécontentement !Signaler Répondre
Vous auriez dû savoir gérer votre manifestation !
Il n'y a pas que de la faute des forces de l'ordre.
Actuellement je suis dégoûté de ce gouvernement !
Le pays va mal, mais Mr Macron c'est à l'extérieur comme d'hab.
si l'unef est de la partie : crédibilité zéroSignaler Répondre
Beaucoup de slogans anti police, anti État, pro Gaza, anti RN... Et des cagoulés équipés prêts à foutre le zbeul...Signaler Répondre
La cagoule, les lunettes noires c'est autorisé? le drapeau palestinien et algérien aussi?Signaler Répondre