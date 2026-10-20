Lyon : 750 manifestants dans les rues ce mardi, le mouvement étudiant se poursuit

Trois jours après les importantes manifestations du 17 octobre, marquées par de violents débordements et des pillages dans le centre de Lyon, les étudiants sont de nouveau descendus dans la rue ce mardi matin.

À l'appel notamment de l'UNEF et du NPA, une manifestation déclarée en préfecture a débuté à 10h au niveau de la gare de Vénissieux. Le cortège s'est ensuite dirigé vers le marché des États-Unis, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Une ambiance calme

Malgré une pluie soutenue en début de matinée, plusieurs centaines de personnes ont répondu à l'appel. Selon un premier point de situation communiqué à 11h30 par la préfecture du Rhône, 750 manifestants ont été recensés.

Dans le cortège, les participants multiplient les chants et slogans, notamment pour réclamer davantage de moyens pour les établissements scolaires et dénoncer la politique gouvernementale.

Pour l'heure, la manifestation se déroule dans une ambiance calme, sans incident particulier signalé dans les informations disponibles.

Le tramway T4 fortement perturbé

Cette nouvelle journée de mobilisation entraîne également des conséquences sur les transports en commun lyonnais.

Depuis ce mardi matin, la ligne de tramway T4 est interrompue sur une partie de son parcours. Les rames circulent uniquement entre IUT Feyssine et Jet d'Eau - Mendès-France, ainsi qu'entre Marcel-Houël Hôtel-de-Ville et Hôpital Feyzin-Vénissieux.

Les stations comprises entre Lycée Lumière et Croizat - Paul Bert ne sont donc plus desservies dans les deux sens.