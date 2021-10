Près de Lyon : les adolescentes violentes tentent de quitter le restaurant sans payer, l'établissement publie leur photo

Les gérants de l'établissement racontent leur mésaventure sur Facebook, publiant une photo partielle de deux adolescentes au comportement violent.

Selon le Progrès, ces mineures ont tenté de fuir le restaurant sans payer. Repérées par une employée enceinte, elles ont forcé violemment le passage. L'employée a ensuite dû être hospitalisée pour passer des examens.

"Nous avons décidé de mettre en ligne cette photo (partielle) de ces filles pour faire notre propre justice car on nous a bien fait comprendre que malheureusement ça ne pouvait pas aboutir à une sanction mais au mieux un rappel à loi. Nous remercions toutefois la police qui a fait son possible et qui reste très démunie. Notre personnel a été plusieurs fois victimes de violence jusqu’à séjourner à l’hôpital en 2017, c’est pourquoi nous avons rajouté un agent pour renforcer notre sécurité pour vous servir. Nous n’avons jamais rien fait, rien dit, rien demandé. Mais cette fois-ci, c’est trop !", déclare la direction de Shao Givors.

Dans les commentaires de la publication Facebook, la majorité des personnes ont apporté leur soutien au personnel du restaurant. Certains réclamaient même un cliché complet des deux jeunes femmes "pour les afficher".

Partir d'un restaurant sans payer, pratique connue sous le nom de "resto-basket", est un délit de filouterie, puni par 6 mois de prison et 7500 euros d'amende.