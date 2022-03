OL-Rennes : Lyon fait un peu moins pire qu’à l’aller (2-4)

L’OL, des joueurs au coach, était unanime sur le match aller face à Rennes en novembre. La lourde défaite (4-1) restait dans toutes les têtes. Et forcément, un goût de revanche animait la 28e journée de Ligue 1 ce dimanche après-midi.

En recevant le Rennes de Bruno Genesio au Groupama Stadium, Lyon avait non seulement l’occasion de vaincre ses vieux démons mais surtout de remonter à la 5e place du championnat.

Sauf que les Bretons avaient décidément la recette pour faire déjouer les Rhodaniens.

L’ouverture du score venait à nouveau sur une erreur de Thiago Mendès. Le milieu reconverti défenseur central manquait sa tête à la 10e minute et laissait Benjamin Bourigeaud filer au but. Le Rennais glissait son ballon sous Anthony Lopes (0-1).

Assommé, l’OL encaissait un second but dans la foulée. Un corner était frappé à la 13e minute. Mal dégagé, le ballon arrivait sur Baptiste Santamaria qui voyait sa reprise contrée par Lucas Paqueta et prendre Lopes à contre-pied (0-2).

Contre le cours du jeu, Rennes inscrivait même un 3e but juste avant la mi-temps. Lovro Majer profitait d’une mauvaise relance du gardien lyonnais (0-3).

Un sursaut tardif

Malgré deux changements au retour des vestiaires, Lyon sombrait à la 49e minute avec un 4e but rennais. Il était signé Martin Terrier. L’ancien joueur de l’OL se jouait de Malo Gusto pour tromper Lopes (0-4).

Comme au match aller, Lyon inscrivait un petit but de consolation. A la 58e, Karl Toko-Ekambi marquait d’une jolie tête lobée, prolongée dans les cages par Traoré contre-son-camp (1-4).

La timide remontée se poursuivait à la 80 minute. Alfred Gomis sortait les deux poings en avant dans le dos de Moussa Dembélé. L’attaquant lyonnais se chargeait de transformer le penalty (2-4). Score final.

Incapable encore et toujours d’enchaîner en Ligue 1, l’OL va devoir cravacher pour faire le deuil de cette nouvelle défaite humiliante. En novembre dernier, le revers subi en Bretagne avait ensuite ouvert la porte au mois de décembre vierge de victoires. La réception de Porto ce jeudi en 8e de finale retour de Ligue Europa doit être appréhendé avec sérieux et professionnalisme.