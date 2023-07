Lyon : un rassemblement contre la fermeture de l’Hôpital Les Portes du Sud de Vénissieux

Depuis 2016, le GHM Les Portes du Sud situé à Vénissieux connait des difficultés. Pour rappel, ce dernier a demandé la semaine dernière son placement en redressement judiciaire suite à une situation financière précaire. Et une fermeture n'est pas à exclure dès cet automne.

Evidemment, ce projet ne ravit pas grand monde. L’union locale et le syndicat CGT des Portes du Sud n’apprécient pas cette confusion entre argent et santé. Ils souhaitent donc faire changer les choses et attendent une réponse claire et rapide quant à l’avenir de l’Hôpital. "La santé n’a pas vocation à être rentable", affirme leur communiqué.

Ensemble, ils appellent alors au rassemblement ce jeudi à 14h devant l’ARS, situé au 241 Rue Garibaldi dans le 3ème arrondissement.