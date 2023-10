Savoie : des pierres précieuses indiennes vendues aux enchères

Ce mercredi, c’est un véritable trésor qui a trouvé preneur aux enchères de Chambéry. Un lot de pierres précieuses retrouvé sur le massif du Mont-Blanc, a été vendu pour la somme exacte de 25 690 euros.

Constitué principalement d’émeraudes et de saphirs, le butin avait été retrouvé en 2013 sur le glacier des Bossons, par un alpiniste qui effectuait une expédition. Estimée à 300 000 euros il y a deux ans, et en l’absence d’héritiers, la trouvaille avait été partagée entre la mairie de Chamonix, propriétaire du terrain où le coffre avait été retrouvé et l’alpiniste qui l’a découvert.

Une somme ensuite réévaluée par des commissaires-priseurs et des joailliers, qui ont estimé que cette moitié du butin ne vaudrait que 5 à 6000 euros. Pas un grand fan de pierres précieuses, le particulier a donc décidé après réflexion de vendre l’intégralité des pierres qui lui étaient revenues. Il faut donc croire que cette vente a mobilisé de nombreux collectionneurs, qui ont donc fait monter les enchères… avant que le lot ne se vende cinq fois plus cher que sa valeur estimée !

Ces pierres proviendraient de la marchandise transportée par un avion qui s’est crashé il y a 67 ans ! C’était en 1966 et le crash d’un Boeing de la compagnie Air India reliant Bombay et Londres. L’engin s’était écrasé à plus de 4750 mètres d’altitude et aucun passager n’avait survécu.