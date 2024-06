Législatives : Abdel Yousfi sera le seul candidat communiste du Front populaire dans le Rhône

Aux oubliettes lors des élections européennes, le Parti communiste n'aura donc droit qu'à la 11e circonscription, qui fut un territoire rouge par le passé avec Givors et Grigny.

Et c'est Abdel Yousfi qui a été investi ce vendredi. Il avait déjà été le candidat de la NUPES en 2022, et s'était qualifié pour le second tour où il s'était lourdement incliné face au député Renaissance sortant Jean-Luc Fugit (35,91% contre 64,09% des voix).

Sa suppléante sera Emilie Kara.

"Le dossier de candidature ayant été déposé ce matin, la campagne commence. Et tout le peuple de gauche est invité à se mobiliser pour que demain, nous ayons un député ouvrier, pugnace et engagé de plus à l’Assemblée Nationale, au sein d’une majorité de gauche", commente le secrétaire départemental du PCF du Rhône, Raphaël Debû.