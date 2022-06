Législatives dans le Rhône : Lutte Ouvrière appelle à voter NUPES dans la 11e circo, pas dans la 14e

Dans la 14e circonscription, Olivier Minoux fait figure d'exception puisqu'il a obtenu 1,8% des voix. Pour le second tour, il a toutefois décidé de ne pas donner de consigne de vote pour départager Idir Boumertit (NUPES) et le député sortant Yves Blein (Ensemble!).

"Yves Blein, représentant de Macron, pendant cinq ans, a approuvé toutes les mesures anti-ouvrières que le gouvernement a prises. Les travailleurs ne peuvent pas lui donner leurs voix pour qu’il continue à soutenir les attaques annoncées", annonce Olivier Minoux.

"En face de lui et le devançant se trouve Idir Boumertit, qui représente la Nupes. Malgré un taux élevé d’abstention, bien des travailleurs lui ont apporté leurs voix, dans l’espoir de voir réaliser les promesses de Mélenchon. Mais, comme les promesses ne seront pas tenues car la Nupes ne veut pas s’en prendre au capitalisme, le fait d’avoir créé des illusions n’amènera que des déceptions et de la démoralisation, qui profiteront à l’extrême-droite, la pire ennemie des travailleurs", poursuit-il.

Pas de consigne dans la 14e donc. Ce qui n'est pas le cas dans la 11e où Isabelle Browning appelle clairement à voter NUPES. Pourquoi ? Parce que le candidat communiste soutenu par l'union de Jean-Luc Mélenchon, Abdel Yousfi, est un ouvrier.

"Comme toute la Nupes, celui-ci entretient l’illusion que le parlement protégera les classes populaires, et contribue ainsi à les désarmer en préparant des déceptions et la démoralisation. Malgré ces divergences, et par solidarité avec les électeurs qui veulent élire un député ouvrier face au gouvernement, nous appelons néanmoins à voter pour Abdel Yousfi au 2e tour", écrit la candidate LO qui n'avait fait que 0,86% des voix dans la 11e circo.