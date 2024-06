Législatives : Lutte Ouvrière investit 14 candidats dans le Rhône

Et pourtant, le parti de Nathalie Arthaud va investir davantage de candidats que le Rassemblement national pour les élections législatives.

Ce jeudi, LO annonce avoir trouvé 14 candidats et leurs suppléants pour le scrutin des 30 juin et 7 juillet.

"(Emmanuel Macron) nous redonne la parole ? Et bien, nous pensons qu’il faut que les travailleuses et les travailleurs la prennent, pour mettre en avant leurs préoccupations, à commencer par le pouvoir d’achat. Il dégringole avec la flambée des prix. Il dégringole quand on tombe malade ou que l’on se retrouve en invalidité, quand on se retrouve licencié et forcé de reprendre un emploi plus mal payé ou quand on part à la retraite. Il faut imposer l’indexation des salaires et des pensions sur les prix, pour pouvoir vivre et non survivre", indique le parti des travailleurs.

Liste des candidats LO pour les législatives dans le Rhône :

1ère circonscription : Jim Bugni

2e circonscription : Delphine Briday

3e circonscription : Jean-Noël Dudukdjian

4e circonscription : Coralie Laurent

5e circonscription : Hélène Rivière

6e circonscription : Nadia Bouhami

7e circonscription : Thomas Spreux

8e circonscription : Tristan Teyssier

9e circonscription : Chantal Helly

10e circonscription : Gilles Bompard

11e circonscription : Isabelle Browning

12e circonscription : Cécile Faurite

13e circonscription : Michel Piot

14e circonscription : Olivier Minoux