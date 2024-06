Guet-apens près de Lyon : la victime reconnaît son agresseur, ils étaient à l'école ensemble

Il l'avait rencontrée via une application, et le courant semblait bien passer entre les deux.

Sauf que tout d'un coup, deux individus au visage dissimulé les alpaguaient. Armé d'un couteau, l'un des suspects expliquait au jeune homme que sa conquête était mineure et qu'il devait leur remettre de l'argent.

Le trio, puisque la femme était dans le coup, repartait finalement avec la voiture et les effets personnels de la victime dépouillée.

Cette dernière portait plainte et expliquait aux forces de l'ordre avoir reconnu l'un des deux malfaiteurs. Et pour cause, il était à l'école avec lui !

L'enquête a permis de confirmer l'identité de l'extorqueur, et celle de son complice. Les deux hommes âgés de 19 et 20 ans ont été interpellés cette semaine à leur domicile. La sacoche de la victime ainsi qu'un couteau ont été retrouvés lors de la perquisition.

En garde à vue, le duo déjà bien connu de la justice reconnaissait les faits, évoquant de vieux litiges pour justifier leur passage à l'acte.

De son côté, la jeune femme, qui n'était pas mineure car âgée de 18 ans, a également été retrouvée et auditionnée. Elle dit avoir été contrainte de servir d'appât.

Les trois complices ont été présentés au parquet et devaient être jugés ce vendredi après-midi.