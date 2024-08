ASVEL féminin : la capitaine Alexia Chery quitte le club et met sa carrière entre parenthèses

Stupeur ce mardi à Villeurbanne. Le club de l’ASVEL féminin vient d’annoncer le départ de sa capitaine Alexia Chery, après qu’elle ait « émis le souhait de mettre sa carrière entre parenthèses et de se rapprocher de sa famille ». La joueuse de 25 ans vient d’être libérée de la dernière année de contrat qui l’unissait avec l’ASVEL.

Il n’y aura donc pas de quatrième exercice dans le Rhône pour Alexia Chery, qui fait une pause d’au moins une saison dans sa carrière de basketteuse. Championne d’Europe et de France en 2023, elle a largement contribué aux succès villeurbannais, lui permettant d’acquérir un statut de cadre. La native du Mans sort également de Jeux réussis avec la France, et une médaille d’argent remportée.

"Je voudrais remercier le club, ses dirigeants, les bénévoles et les supporters. Grâce à vous, j’ai passé trois superbes années à Lyon et j’ai eu la chance de gagner des titres et de vivre de très belles émotions. Merci à tous et à très bientôt !", a réagi Alexia Chery dans un communiqué de l’ASVEL.

Simple au revoir ou adieu définitif ? En attendant, les dirigeants villeurbannais doivent trouver en urgence une remplaçante à leur désormais ex-capitaine. Ce qui n’est pas une mince affaire…