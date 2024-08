L’ASVEL féminin recrute l’expérimentée Soana Lucet

Seulement quelques jours après l’annonce surprise du départ de sa capitaine Alexia Chery, qui a souhaité faire une pause dans sa carrière, l’ASVEL féminin s’est activé sur le marché pour trouver sa remplaçante. Et c’est chose faite ce jeudi, avec la signature de l’ailière forte Soana Lucet, qui défendra les couleurs de Villeurbanne cette saison.

Pour remplacer leur joueuse cadre, les dirigeants villeurbannais ont opté pour un profil très expérimenté du basket féminin. A 37 ans, Soana Lucet est catégorisée dans les "globe-trotteuses" de ce sport, après avoir été formée aux Etats-Unis, puis passée par la Belgique, l’Allemagne, la Turquie et le championnat de France, où elle a défendu les couleurs de Angers et Roche Vendée.

Son âge très avancé pose forcément question quant aux ambitions de l’ASVEL féminin, étant donné que son profil est complètement opposé de celui d’Alexia Chery, qui était alors dans le début de la force de l’âge.

Un pari osé, défendu par le coach de l’équipe Yoann Cabioc’h : "Elle est très motivée à l’idée d’intégrer le club et je suis sûr que ses qualités de tir, de passe et de lecture de jeu bénéficieront à l’équipe. J’attends également de Soana qu’elle apporte son expérience et sa grinta", explique-t-il sur le site du club.

Soana Lucet va très vite rejoindre ses nouvelles coéquipières puisqu’elle prendra part au tournoi préparatoire de Clermont, qui commence le 5 septembre prochain et un premier match prévu contre Tarbes.