OL, LOU, ASVEL : les résultats sportifs du week-end

Samedi soir, l'Olympique Lyonnais recevait le Stade de Reims au Groupama Stadium. Après la trêve internationale, les hommes de Pierre Sage avaient l'occasion de valider leur maintien. Mais les attaquants gâchant de nombreuses opportunités, Lyon voyait son adversaire ouvrir le score à la 55e minute. C'est finalement Ernest Nuamah qui libérait les siens d'une tête plongeante sur un centre de Saïd Benrahma à la 65e minute. Score final : 1-1.

Le service de Saïd Benrahma pour la tête de @Nana_Nuamah10 💫💥



Le 2⃣e but cette saison pour notre Ghanéen 💪🇬🇭#OLSDR pic.twitter.com/K17FmDBdU1 — Olympique Lyonnais (@OL) March 31, 2024

L'OL prépare désormais la réception de Valenciennes mardi pour la demi-finale de Coupe de France.

Chez les filles, l'OL féminin a été moins maladroit devant le but. Dimanche soir à Décines, Le Havre n'a pas fait le poids. Grâce à des réalisations d'Eugénie Le Sommer, Melchie Dumornay et Sara Däbritz, Lyon l'emporte 3-0 juste avant la trêve internationale. On se revoit le 14 avril à Geoffroy Guichard pour le derby !

Samedi, le LOU Rugby souhaitait marquer les esprits. Malgré leur saison ratée, les Rouge et Noir peuvent se targuer d'être invincibles à domicile. Et Bordeaux-Bègles aussi est venu se casser les dents au Matmut Stadium de Gerland. Si l'UBB avait largement fait tourner son effectif, l'exploit lyonnais reste beau. Les essais de Joel Kpoku, Baptiste Couilloud et Davit Niniashvili permettaient de gagner 27-10.

Samedi prochain, c'est Champions Cup avec un déplacement chez les Bulls.

Enfin l'ASVEL a vécu un week-end noir. Samedi, sur le parquet de Strasbourg, les basketteurs villeurbannais se sont inclinés 82-80. Direction l'Espagne et Valence pour l'Euroligue ce jeudi.

Quant à l'ASVEL féminin, ce n'est pas mieux avec une défaite 59-69 à domicile contre Landerneau. Lyon n'est que 5e du championnat…