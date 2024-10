Lyon : un sexagénaire met le feu à son appartement, les policiers forcent sa porte pour le sauver

Ce lundi matin, un homme de 62 ans a déclenché un incendie dans son appartement situé 38 quai Arloing, dans le 9e arrondissement de Lyon. L'individu, connu pour ses troubles psychiques, s’était barricadé chez lui et jetait des objets par la fenêtre, avant de mettre le feu à sa porte d'entrée et à son compteur électrique.

Aux alentours de 6h, Les policiers de la BAC, dépêchés sur place, ont tenté d'entrer en contact avec lui, mais celui-ci a refusé d’ouvrir et s’est retranché dans sa salle de bain. Constatant la fumée s'échappant de l'appartement, les forces de l'ordre ont forcé la porte à coups de bélier et trouvé le sexagénaire inconscient. Entre temps, ces derniers avaient contacté les pompiers. L'homme a ainsi été évacué et pris en charge par les soldats du feu, sans que son pronostic vital soit engagé.

L'incendie, maîtrisé par les sapeurs-pompiers, a nécessité l’évacuation des 24 habitants de l’immeuble, tous indemnes. Neuf policiers ont été incommodés par la fumée et ont reçu des soins. Une enquête est en cours