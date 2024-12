Près de Lyon : elle escroque l'Ecole polytechnique de Lausanne à hauteur de 170 000 euros

Entre 2012 et 2014, elle a escroqué l'unité de recherches de l'établissement, détournant plus de 170 000 euros. Elle réalisait de fausses factures avec son numéro de compte, et utilisait également la carte bleue de l'école pour des dépenses personnelles.

Un audit avait permis de remonter sa trace, menant à son licenciement.

Finalement jugée à Villefranche-sur-Saône, la sexagénaire assure avoir tout dilapidé en voyages et en achats de meubles ou de sacs de luxe.

Le parquet a requis un an de prison avec sursis à son encontre. Les juges caladois ont suivi ces réquisitions, et ont ajouté 5000 euros d'amende.