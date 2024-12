Affaire Meriem Nouri : Georges Képénékian placé sous le statut de témoin assisté

Ce jeudi, le conseil municipal de Lyon a permis d'apprendre qu'il enquêtait toujours activement sur le cas Meriem Nouri. Et que dans ce cadre, Georges Képénékian avait été placé sous le statut de témoin assisté le 24 septembre dernier.

L'ancien maire de Lyon a obtenu ce jeudi à sa demande, et de manière automatique, la protection fonctionnelle. C'est-à-dire que ses frais de justice seront pris en charge par la collectivité.

Le PNF cherche à savoir si Georges Képénékian était au courant ou non de la situation de Meriem Nouri, qui fut la compagne de Gérard Collomb, et qui est soupçonnée d'avoir été un emploi fictif à la Ville de Lyon. Et s'il avait donc fermé les yeux sur ce cas lors de son court passage dans le siège de maire (2017-2018).

Un rapport de la Chambre régionale des comptes avait révélé que "l’activité alléguée par la ville de cet agent (...) durant la période 2010-2015 sur des fonctions d’accueil et d’information du public n’a fait l’objet d’aucune traduction administrative". "De juillet 2015 à avril 2018, l’agent n’a été affecté à aucun emploi de la ville correspondant à son grade et à ses fonctions effectives. (…) Dans ces conditions, la chambre ne dispose pas d’éléments matériels attestant du service fait par cet agent sur la période courant de l’année 2010 au mois d’avril 2018".

Par ailleurs, le rapport démontrait que Meriem Nouri avait droit à un traitement de faveur unique à la Ville de Lyon : "un forfait mensuel de 25 heures supplémentaires" tandis qu’elle percevait 2480 euros bruts par mois.