Municipales à Lyon : l'ancien maire Georges Képénékian candidat pour 2026

Georges Képénékian a décidé de se lancer dans la campagne des élections municipales de 2026 à Lyon. L'ancien édile lyonnais (2017-2018) l'annonce dans un entretien au Progrès.

Georges Képénékian explique avoir travaillé à sa candidature durant un an "hors des structures partisanes" pour reprendre Lyon aux écologistes. "Je vois, à travers les commentaires que l’on nous fait, une ville qui ne donne pas envie et devient compliquée à tous points de vue. Se déplacer, habiter… Les PME sont inquiètes. J’ai entendu beaucoup d’acteurs du monde économique dire, 's’il y a un deuxième mandat, on sera obligé de partir'", alerte l'actuel conseiller municipal d'opposition dans les colonnes de nos confrères.

Georges Képénékian, 75 ans, est toutefois bien seul pour le moment, puisqu'il part sans l'appui d'un parti. Il envisage toutefois de "réunir un groupe de gauche et de centre droit".

Mais contrairement à 2020, où il avait formé un binôme avec David Kimelfeld candidat aux métropolitaines, l'union des deux K n'a pas l'air d'être prête à revenir : "David est un ami. Mais aujourd’hui, il est illisible. (...) La notion de binôme dans laquelle je suis tombée l’autre fois, c’est fini. Pour moi c’est Lyon et il faut asseoir Lyon".

Georges Képénékian lance donc un appel, baptisé "Lyon quelle énergie !" pour bâtir ses listes et trouver des personnes susceptibles d'imaginer un programme pour Lyon.

Dans cet appel que nous avons pu consulter, l'ancien premier magistrat veut axer son projet autour de l'habitat, de l'emploi, des mobilités, de l'espace public, de la santé et du bien-être.

"Nous développerons des politiques audacieuses de logement et de soutien à l'entrepreneuriat local. Chaque Lyonnais et chaque Lyonnaise doit pouvoir se loger dignement et travailler dans des conditions favorables. Nous accompagnerons particulièrement les initiatives innovantes (économiques, sociales et environnementales), les associations, les startups et toutes les entreprises qui font rayonner notre territoire. (...) Nous favoriserons des modes de déplacement plus inclusifs, garantissant à chacun - piétons, cyclistes, usagers des transports en commun, automobilistes et professionnels - la possibilité de circuler en toute quiétude. Nous renforcerons la tranquillité et la qualité de vie dans tous les quartiers de Lyon. C’est en mobilisant tous les acteurs concernés et par une action continue que nous améliorerons la sécurité et la tranquillité au quotidien. (...) L'accès aux soins et le droit à la santé sont au cœur des préoccupations d’aujourd’hui. Nous travaillerons en étroite collaboration avec tous les professionnels concernés pour créer les environnements favorables à la promotion de la santé et aux politiques de prévention. Face aux défis environnementaux, nous ferons de Lyon un modèle de ville protectrice de ses habitants, capable de s’adapter aux aléas climatiques et en particulier aux pics de canicule. L’urbanisme devra résolument continuer d’intégrer plus de nature et d’innover dans les manières d’habiter la cité", écrit-il.