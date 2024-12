Lyon : le recours aux palpations de sécurité autorisé dans les gares pour les fêtes de fin d'année

Cela concerne les gares, stations, arrêts et véhicules de transports relevant de la SNCF dans le département, et notamment les gares de Perrache, Part-Dieu, Saint-Paul, Jean Macé, Gorge de Loup et Saint-Exupéry.

Les services de l'Etat mettent en avant "le niveau élevé de la menace terroriste" et la présence à Lyon de nombreux touristes. "Sa situation au cœur d’un site classé UNESCO, son exposition médiatique, son interconnexion aux réseaux sociaux et ses symboles notamment religieux exposent la ville de Lyon à un risque d’actes de terrorisme", précise l'arrêté.

Les palpations de sécurité, autorisées du 24 décembre au 1er janvier 10h, ne pourront être réalisées que par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet, avec son consentement exprès. Cette palpation est réalisée par les agents internes de sécurité de la SNCF.