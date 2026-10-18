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Lyon : après le saccage de la statue de Paul Bocuse, son fils réclame de "vraies sanctions"

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Lyon : après le saccage de la statue de Paul Bocuse, son fils réclame de "vraies sanctions"
LyonMag

La statue de Paul Bocuse, sortie de l’Office de tourisme de Lyon lors des violences du 17 octobre, a été déboulonnée et dégradée. Depuis les États-Unis, son fils Jérôme Bocuse a publié une longue lettre ouverte dans laquelle il exprime sa colère, remercie ceux qui ont sauvé la statue et réclame des sanctions contre les auteurs.

La dégradation de la statue de Paul Bocuse lors des violences du 17 octobre à Lyon a profondément touché son fils.

Dans une lettre ouverte publiée sur Facebook, Jérôme Bocuse explique prendre la parole pour la première fois sur le réseau social après avoir découvert les images de la statue de son père, sortie de l’Office de tourisme de la place Bellecour, déboulonnée et saccagée.

"Ce soir, je suis en colère. Profondément en colère. Et dégoûté", écrit-il.

Installé depuis plus de 35 ans aux États-Unis, où il indique représenter la France au sein du Pavillon de France à Epcot, en Floride, Jérôme Bocuse raconte continuer à porter quotidiennement l’héritage transmis par son père.

"Et aujourd’hui, j’ai vu la statue de mon père déboulonnée et saccagée par des voyous", déplore-t-il.

"Qu’on ne vienne pas me parler de colère sociale"

Le fils de Paul Bocuse élargit rapidement son propos aux autres dégâts commis dans le centre de Lyon.

"Mais il n’y a pas que la statue de mon père. Des bâtiments incendiés. Des boutiques pillées. Des commerçants, des artisans, des familles qui se lèveront demain matin devant le travail de toute une vie réduit en cendres ou vidé de tout. Ce sont eux, les premières victimes de cette journée", écrit-il.

"Qu’on ne vienne pas me parler de colère sociale. Manifester est un droit. Brûler, piller, détruire, salir la mémoire d’un mort, c’est une honte", assène-t-il.

Il rappelle ensuite le parcours de son père : "Mon père, fils de cuisinier, a commencé tout en bas. Il a travaillé toute sa vie, sept jours sur sept, pour faire rayonner la France, former des milliers de cuisiniers et faire vivre des centaines de familles."

Il remercie ceux qui ont sauvé la statue

Jérôme Bocuse rend particulièrement hommage à Paul Maurice Morel, directeur des Brasseries Bocuse, à son fils et aux équipes de la brasserie Le Sud, qui seraient intervenus pour récupérer et mettre à l’abri la statue.

"Ils n’étaient pas obligés. Ils l’ont fait par fidélité, par courage, par amour pour mon père", écrit-il.

"Je tiens aussi à féliciter les forces de l’ordre, qui ont fait leur travail avec courage face à une violence inacceptable. Ils ne sont pas les responsables de cette situation", poursuit Jérôme Bocuse.

Dans la suite de son message, ses critiques se concentrent sur le gouvernement, qu’il juge incapable de fournir aux forces de sécurité les moyens suffisants. Cette appréciation relève de la position exprimée par Jérôme Bocuse.
"Vu des États-Unis, la France ressemble aujourd’hui à un pays à l’abandon", écrit-il notamment, parlant d’une "humiliation nationale".

"Une statue, cela se répare"

Le fils de Paul Bocuse réclame désormais que les auteurs des dégradations soient retrouvés et sanctionnés.
"J’exige que les responsables soient identifiés, arrêtés et condamnés. Pas un rappel à la loi. Pas une amende symbolique. Une vraie sanction", affirme-t-il, demandant également un soutien aux commerçants touchés par les pillages.

Mais au-delà des dégâts matériels, Jérôme Bocuse dit surtout avoir été atteint par ce que représente l’attaque contre la statue de son père : "Une statue, cela se répare. Mais la honte que je ressens ce soir pour ce pays que j’aime, elle, ne partira pas de si tôt."

Il conclut sa lettre en revenant à l’héritage de Monsieur Paul : "Mon père nous a appris que la cuisine, c’est le partage, le travail et la générosité. [...] Cet héritage-là, aucun vandale ne pourra jamais le déboulonner."

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Jérôme Bocuse

Paul Bocuse

17 octobre

Lyon

14 commentaires
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C'est moi le 18/10/2026 à 18:57
Trumpez a écrit le 18/10/2026 à 18h47

On s’en fou non ?!

Mais alors complètement !

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Trumpez le 18/10/2026 à 18:47

On s’en fou non ?!

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Calahann le 18/10/2026 à 18:43

Bon allez les gens, on va tous et toutes faire une soirée " pyjamas " chez Jacques20 car, il est apparemment de bonne humeur là maintenant 😊
Mais pourquoi Jacques 20 est soudainement envahi de joie et de gentillesse ?
C'est bizarre en vrai !

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roco le 18/10/2026 à 18:24

la honte absolue !

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Jacques20 le 18/10/2026 à 18:23
Ex Précisions a écrit le 18/10/2026 à 17h47

Le pire dans tout ça c'est que les étendages à linge à 1.6 M€ place Bellecour sont toujours intacts d'après les photos que je vois dans les médias ;-)

Ils le sont, j'y suis allé. Bizarre, non ?

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front national le 18/10/2026 à 18:22

Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre d'une statue en fer alors que des personnes ont tout perdu vraiment une honte à ce mec tu sais où tu peux la mettre ta lettre

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simplementcitoyen le 18/10/2026 à 18:15

Et bien la honte ne s'est pas emparé du cerveaux des personnes qui sont vraiment des mauvais citoyens, sans éducation, sans respecter des autres et sans avenir, triste personne.

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Outre-atlantique le 18/10/2026 à 18:10

Outre-atlantique ils sont bien éloigné pour savoir les préoccupations quotidiennes des citoyens qui n'ont pas forcément les moyens de fréquenter ces établissements...

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La question se pose....avec déception honteuse.. le 18/10/2026 à 17:58
Ex Précisions a écrit le 18/10/2026 à 17h47

Le pire dans tout ça c'est que les étendages à linge à 1.6 M€ place Bellecour sont toujours intacts d'après les photos que je vois dans les médias ;-)

J ai beau être contre les dégradations, je suis comme vous, sceptique et déçu sur le fait que ces étendages aient échappé au feu...
Comme quoi les pouilleux , soit non aucun goût, soit on suivi des ordres.....les deux peut être ?

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Ex Précisions le 18/10/2026 à 17:47

Le pire dans tout ça c'est que les étendages à linge à 1.6 M€ place Bellecour sont toujours intacts d'après les photos que je vois dans les médias ;-)

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Euh? le 18/10/2026 à 17:45

J'exige que les auteurs soient identifiés : ben oui, y'a plus qu'à !
Il aime la France, mais il n'y vit plus depuis 35 ans, qu'est-ce qu'il connait de l'état du pays et de la colère de ses habitants ?

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Lyon cherira toujours ceux qui l ont aimé... le 18/10/2026 à 17:43

M BOCUSE, lyonnais de souche, de coeur,.....et de faim , je suis révolte contre cette insulte a notre patrimoine M PAUL , votre père...
Vous avez raison, une statue se répare, mais l heritage de votre père perdurera toujours dans la mémoire des lyonnais.
- Je suis BOCUSE- ❤️

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Calahann le 18/10/2026 à 17:38

Après la statue de Marianne dans l'enceinte de la mairie de Marseille, bin voilà que Paul est aussiiiiii tombé sur Lugdunum.
Faudrai mettre, syouplet, des statues à l'effigie des cadres du Rassemblement Nazis en plâtre si possible . En granite, le RN n'a pas le niveau !

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CQQFD69! le 18/10/2026 à 17:35

50 groupes se mobilise autour des manifestations scolaires, don’t seulement un tiers sont des groupes de jeunes. Communistes, syndicats, banlieusards, et un réseau mondial de casseurs sont à la manoeuvre.

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