Lyon : après le saccage de la statue de Paul Bocuse, son fils réclame de "vraies sanctions"

La dégradation de la statue de Paul Bocuse lors des violences du 17 octobre à Lyon a profondément touché son fils.

Dans une lettre ouverte publiée sur Facebook, Jérôme Bocuse explique prendre la parole pour la première fois sur le réseau social après avoir découvert les images de la statue de son père, sortie de l’Office de tourisme de la place Bellecour, déboulonnée et saccagée.

La statue de Paul Bocuse saccagée, l’office de tourisme en proie aux flammes à Lyon https://t.co/vR6dmvt6i8 — Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026

"Ce soir, je suis en colère. Profondément en colère. Et dégoûté", écrit-il.

Installé depuis plus de 35 ans aux États-Unis, où il indique représenter la France au sein du Pavillon de France à Epcot, en Floride, Jérôme Bocuse raconte continuer à porter quotidiennement l’héritage transmis par son père.

"Et aujourd’hui, j’ai vu la statue de mon père déboulonnée et saccagée par des voyous", déplore-t-il.

"Qu’on ne vienne pas me parler de colère sociale"

Le fils de Paul Bocuse élargit rapidement son propos aux autres dégâts commis dans le centre de Lyon.

"Mais il n’y a pas que la statue de mon père. Des bâtiments incendiés. Des boutiques pillées. Des commerçants, des artisans, des familles qui se lèveront demain matin devant le travail de toute une vie réduit en cendres ou vidé de tout. Ce sont eux, les premières victimes de cette journée", écrit-il.

"Qu’on ne vienne pas me parler de colère sociale. Manifester est un droit. Brûler, piller, détruire, salir la mémoire d’un mort, c’est une honte", assène-t-il.

Il rappelle ensuite le parcours de son père : "Mon père, fils de cuisinier, a commencé tout en bas. Il a travaillé toute sa vie, sept jours sur sept, pour faire rayonner la France, former des milliers de cuisiniers et faire vivre des centaines de familles."

Il remercie ceux qui ont sauvé la statue

Jérôme Bocuse rend particulièrement hommage à Paul Maurice Morel, directeur des Brasseries Bocuse, à son fils et aux équipes de la brasserie Le Sud, qui seraient intervenus pour récupérer et mettre à l’abri la statue.

"Ils n’étaient pas obligés. Ils l’ont fait par fidélité, par courage, par amour pour mon père", écrit-il.

"Je tiens aussi à féliciter les forces de l’ordre, qui ont fait leur travail avec courage face à une violence inacceptable. Ils ne sont pas les responsables de cette situation", poursuit Jérôme Bocuse.

Dans la suite de son message, ses critiques se concentrent sur le gouvernement, qu’il juge incapable de fournir aux forces de sécurité les moyens suffisants. Cette appréciation relève de la position exprimée par Jérôme Bocuse.

"Vu des États-Unis, la France ressemble aujourd’hui à un pays à l’abandon", écrit-il notamment, parlant d’une "humiliation nationale".

"Une statue, cela se répare"

Le fils de Paul Bocuse réclame désormais que les auteurs des dégradations soient retrouvés et sanctionnés.

"J’exige que les responsables soient identifiés, arrêtés et condamnés. Pas un rappel à la loi. Pas une amende symbolique. Une vraie sanction", affirme-t-il, demandant également un soutien aux commerçants touchés par les pillages.

Mais au-delà des dégâts matériels, Jérôme Bocuse dit surtout avoir été atteint par ce que représente l’attaque contre la statue de son père : "Une statue, cela se répare. Mais la honte que je ressens ce soir pour ce pays que j’aime, elle, ne partira pas de si tôt."

Il conclut sa lettre en revenant à l’héritage de Monsieur Paul : "Mon père nous a appris que la cuisine, c’est le partage, le travail et la générosité. [...] Cet héritage-là, aucun vandale ne pourra jamais le déboulonner."