Fête sauvage sur les quais à Lyon : les deux organisateurs présumés annoncent se rendre à la police

Trois jours après la fête sauvage qui a réuni au moins 300 personnes sur les quais de Saône, deux frères se seraient rendus au commissariat pour s'expliquer. Ils ont contacté le Petit Bulletin, dont l'édito tentant de justifier l'incartade des fêtards avait récolté les critiques d'une partie des lecteurs indignés et les félicitations de ceux qui partageaient leur point de vue. A nos confrères, ces deux jeunes hommes ont indiqué être les organisateurs de l'évènement et disent vouloir "assumer leurs actes et leurs conséquences". Ils dénoncent également "un acharnement médiatique" à leur encontre.

Aux enquêteurs, ils expliqueront qu'à l'origine ils souhaitaient retrouver quelques amis au bord de la Saône et que l'invitation lancée sur Instagram les a dépassés. Reste à savoir quel accueil leur réservera le procureur de la République, saisi par le préfet du Rhône, et qui pourrait les poursuivre pour "mise en danger d'autrui".