Appel aux votes : Lyon est en finale !

Considérés comme les "Oscars du Tourisme" par le Wall Street Journal, les World Travel Awards récompensent l’excellence en matière de tourisme et sont une véritable référence à travers le monde. Lyon fait partie des 12 finalistes au titre de Meilleure Destination Urbaine d’Europe, catégorie la plus prestigieuse du concours.

Seule destination française nommée dans la catégorie "Meilleure Destination Urbaine d’Europe 2021" aux World Travel Awards.

Sélectionnée parmi 76 destinations candidates et seule représentante française, Lyon tient sa place de finaliste aux côtés d’Amsterdam, Barcelone, Berlin, Genève, Lisbonne, Londres, Moscou, Rome, Saint-Pétersbourg, Venise et Vienne. Une magnifique reconnaissance pour la métropole et un énorme défi qu’ONLYLYON Tourisme et Congrès va tenter de relever en appelant tous les Lyonnais et amoureux de Lyon à voter pour leur ville de coeur. Vous l'aimez ? Votez pour elle ! - Lyon France (lyon-france.com).

La destination qui réunira le plus de votes d’ici le 14 juillet prochain sera élue gagnante.



Lyon, ville reconnue à l’international

Cette sélection confirme que Lyon est désormais devenue une destination incontournable en France et en Europe. Déjà détentrice du titre de "Meilleure destination européenne de week-end 2016" aux World Travel Awards, Lyon est plébiscitée pour son art de vivre exceptionnel. La destination a d’ailleurs obtenu de nombreuses reconnaissances médiatiques ces dernières années, notamment dans le New York Times, le Lonely Planet, le Condé Nast Traveler ou encore le National Geographic.

Des personnalités lyonnaises soutiennent Lyon !

4 personnalités lyonnaises ont décidé de soutenir Lyon et de mobiliser les Lyonnais en prenant la parole sur 5 radios lyonnaises : Jazz Radio Lyon, Radio Espace, M Radio Lyon, Virage Radio et Générations Lyon. Enregistrement des spots au Studio Jingle For You.

Plus qu’un vote, un geste de solidarité !

En tant que capitale régionale, Lyon participe activement à la promotion de ses territoires voisins et constitue une véritable porte d’entrée sur la région pour de nombreux visiteurs nationaux et internationaux. Voter pour Lyon, c’est soutenir toute une région et un secteur qui souffre particulièrement de la crise sanitaire : les professionnels du tourisme, de la culture, de la gastronomie et de l’événementiel, qui voient en cette campagne un projet fédérateur et porteur d’espoir. Une victoire de Lyon permettrait d’accélérer la relance de l’industrie touristique et serait un atout considérable pour la métropole et sa région, à l’heure où toutes les destinations vont communiquer pour séduire les touristes.



Grâce à vous, Lyon peut devenir la Meilleure Destination Européenne aux World Travel Awards !

