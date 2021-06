Droit de réponse de Pablo Servigne

Je me vois dans l’obligation d’écrire ces quelques lignes suite à un article injurieux de Lyon Mag dans lequel mes propos ont été déformés (coupés de son contexte), visiblement pour porter atteinte à la candidate écologiste aux élections Régionales Fabienne Grebert. Le montage laisse croire que je lui conseille de s’inspirer des idées d’Hitler, un personnage aux idées radicalement opposées aux miennes et à celles que porte Fabienne Grebert !

Dans la vidéo du débat que nous avons eu avec Fabienne, que les internautes soucieux de respecter un minimum les idéaux démocratiques peuvent voir dans son entièreté sous ce lien: Organiser la résistance régionale face à l'urgence climatique - YouTube , j’explique « qu'on ne peut pas faire de la politique si on n'ouvre pas des horizons ». Pour espérer éviter le pire, comme un « effondrement de nos sociétés » (j’ai écrit plusieurs livres à ce sujet), « c'est très bien de se préparer au choc, mais ce n'est pas du tout suffisant. » Il faut « ouvrir des horizons ».

Il est très intéressant de constater que pendant l’entre-deux-guerres, Hitler n’a pas été porté au pouvoir uniquement par du ressentiment et de la haine (ce que l’on croit habituellement), mais parce qu’il a proposé un nouvel horizon aux Allemands (le troisième Reich)… qui l’ont malheureusement cru. Je suis totalement opposé aux idées nazies, et Fabienne aussi (faut-il le rappeler ?), mais la leçon historique est riche : une victoire politique démocratique ne se construit pas par des petites mesquineries, de la peur ou des coups bas, mais aussi et surtout par de grands idéaux et par la vision d’une société que l’on croit meilleure. Dans cette vidéo, je nous invitais à clarifier l’horizon écologiste.

Le montage vidéo de LyonMag serait risible si nous n’étions pas en période préélectorale. Ce montage apparaît donc comme une technique grossière de calomnie, et illustre parfaitement ce à quoi peut ressembler une société sans horizon où le débat démocratique n’existe plus et consiste à mentir et à porter des petits coups. C’est une période que je ressens comme « pré-fasciste », comme je le dis dans la vidéo, et qui est selon moi l’un des stades de l’effondrement d’une société.

Le parti écologiste est celui qui incarne le mieux cette attitude de résistance démocratique, et la sortie de LyonMag vient magistralement nous le rappeler.

L’écolobashing, aussi caricatural soit-il, montre deux choses : la peur d’une victoire des idées écologistes, c’est-à-dire la reconnaissance qu’elles ont le vent en poupe ; et surtout la dégradation inquiétante de la vie démocratique, dégradation dont certains médias sont en grande partie responsables.

Note de la rédaction : Il n'est pas dans l'habitude de LyonMag de commenter les droits de réponse qu'il reçoit. Il convient toutefois de répondre aux accusations de "montage vidéo de LyonMag" de Pablo Servigne. A aucun moment LyonMag n'a réalisé de montage, et propose au contraire à ses lecteurs, et comme le sollicite Pablo Servigne, le lien de la vidéo intégrale avec le passage en question.