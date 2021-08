Lyon : poignardé à Perrache, il titube jusqu’aux quais du Rhône

Ce samedi en début de soirée, un homme a été retrouvé gisant sur le quai Gailleton dans le 2e arrondissement de Lyon. Blessé à l’arme blanche, il a été pris en charge par les pompiers. Ces derniers ont estimé que les plaies n’étaient pas très graves mais qu’une hospitalisation s’imposait.

L’enquête était rendue compliquée. Premièrement parce que la victime parlait portugais plutôt que français. Mais aussi parce que le quai Gailleton avait accueilli quelques dizaines de minutes plus tôt la fin de la manifestation non déclarée des anti-pass sanitaire. S’agissait-il d’un règlement de comptes entre participants du cortège dispersé à coups de gaz lacrymogène ?

La réponse est non selon les premiers éléments de l’enquête. La victime a réussi à faire comprendre qu’elle s’était battue dans le secteur de la gare de Perrache. Et que son opposant l’avait poignardée au niveau du cou et de l’abdomen. Le trentenaire avait ensuite réussi à tituber jusqu’au quai où il s’est finalement effondré devant des passants.