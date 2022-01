OL : Jason Denayer poussé vers la sortie dès janvier ?

En effet, le journal L'Equipe affirme que les négociations entre Jason Denayer et le club de Jean-Michel Aulas ont été abandonnées. Plus de deux ans après son arrivée, l'international belge devrait quitter le Rhône tandis que son contrat se termine en juin prochain.

En cause ? Le salaire beaucoup trop élevé demandé par le joueur. L'homme qui n'a plus joué depuis début décembre à cause d'une blessure demenderait un pécule de 400 000 euros par mois contre les 200 000 actuels.

Toujours selon le quotidien sportif, l'OL étudierait d'ores et déjà les offres venues de l'étranger. Une information que le joueur a démentie sur son compte Instagram en publiant le simple commentaire "fake news".