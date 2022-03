Franck Debouck nommé président de la COMUE Université de Lyon

Cet ancien directeur de Centrale Lyon succède à Luc Johann, qui assurait l’administration provisoire de la COMUE depuis le 1er décembre 2021. À la sortie du conseil d’administration qui a vu son élection, Frank Debouck s'est réjoui de la confiance qui lui a été accordée pour "pour mener à bien la transformation de la coordination territoriale du site universitaire" : "Cette évolution se fera dans les tous prochains mois pour permettre à la COMUE de jouer pleinement son rôle de pivot et d’être un facilitateur pour la définition d’un projet au service des établissements du site".

Diplômé de l’École Centrale de Lyon, Frank Debouck a eu une double activité d’industriel et d’entrepreneur, évoluant dans les filières du nucléaire, de la banque, de l’hôpital et de l’aéronautique. Il a notamment été chargé de cours à Paris 7, chargé de conférences à l’IFURTA (Institut de formation universitaire et de recherche du transport aérien) de l’Université Aix-Marseille 3, au CNAM, et à l'École Centrale de Paris.

Frank Debouck a ensuite occupé le poste de directeur de l’École Centrale de Lyon entre novembre 2011 et novembre 2021.

Pour rappel, l’Université de Lyon est une Communauté d’universités et établissements (COMUE) qui rassemble 11 membres et 24 associés sur Lyon et Saint-Étienne. Elle coordonne et pilote de grands projets structurants pour le compte des différents établissements du site.