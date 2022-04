Le fossé se creuse encore : les Bad Gones boycotteront OL-Bordeaux ce dimanche

Les supporters lyonnais avaient déployé une banderole insultante avant de tenter d’envahir la pelouse.

Vendredi, Jean-Michel Aulas s’invitait en conférence de presse pour tenter de calmer les ardeurs de ses fans et en les appelant à se ranger derrière l’équipe pour la fin de la saison.

Un discours trop tiède aux yeux des Bad Gones qui attendaient un véritable électrochoc au sein du club. Dans un communiqué, les supporters du Virage Nord attaquent frontalement les dirigeants.

"Dans certaines strates du club, les amoureux du football et de l’OL ont été remplacés par des analystes financiers, des conseillers juridiques, etc. Des apparatchiks qui n’ont pas l’amour du club nécessaire pour exercer ces fonctions dans le respect de cette institution… Comment pouvons-nous demander à nos joueurs d’avoir la culture de la gagne, quand la direction pardonne, excuse et explique chaque désillusion et faute professionnelle ?", écrivent les Bad Gones, visant explicitement Vincent Ponsot, directeur général du football à l’OL.

"Il est temps que l’amour de l’OL, le club de foot, pas l’entreprise de loisirs cotée en bourse, reprenne le dessus et que nous retrouvions notre âme et notre identité", concluent-ils, annonçant qu’ils boycotteront la rencontre OL-Bordeaux ce dimanche, en laissant vide le Virage Nord du Groupama Stadium et appelant tous les abonnés à faire de même : "A notre équipe et à notre club de faire le boulot et de montrer qu’ils ont un zeste de fierté".