OL : Bruno Guimaraes milite pour que Lucas Paqueta le rejoigne à Newcastle

Recruté l’hiver dernier contre 58 millions de livres sterling, le milieu de terrain brésilien ne pense plus à l’OL. Par contre, il a encore dans un coin de la tête un certain Lucas Paqueta.

Dans une interview accordée à The Chronicle, l’Auriverde s’est confié sur le seul joueur qu’il conseillerait à son nouveau club de recruter : "Lucas Paqueta. C’est mon frère, mon meilleur ami et je m’entends vraiment bien avec lui. Nous avons la même manière de penser, le même âge et on était ensemble chaque jour, à se parler. C’est un membre de ma famille que le football m’a apporté", déclare ainsi Bruno Guimaraes.

Aïe, le genre de déclarations qui risquent de mal passer du côté des fans de l’OL, déjà déçus de son départ en Angleterre, et qui craignent de voir Lucas Paqueta suivre le chemin cet été. D’autant que Newcastle, racheté par Yasir Al-Rumayyan, veut jouer rapidement dans la même cour que le PSG et Manchester City avec des moyens financiers quasi illimités.

Quelqu’un pour se dévouer et parler à Lucas Paqueta de la météo exécrable de Newcastle upon Tyne, dont les températures maximales moyennes l’été n’atteignent pas 20°C ?